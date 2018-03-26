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الرئيسية | مجتمع | المحكمة تبدأ استنطاق "كبار الحراك" .. والأبلق يرفض توريط الزفزافي

المحكمة تبدأ استنطاق "كبار الحراك" .. والأبلق يرفض توريط الزفزافي

المحكمة تبدأ استنطاق "كبار الحراك" .. والأبلق يرفض توريط الزفزافي
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 26 مارس 2018 - 23:30

دخلت محاكمة معتقلي حراك الريف مرحلة جديدة، بعد بدء الاستماع إلى القادة الأربعة الذين يعتبرون رموز الحراك ومحركيه الأساسيين.

فقد شهدت جلسة المحاكمة، مساء اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستماع إلى المتهم ربيع الأبلق الذي كان قد خاض إضرابا عن الطعام لأسابيع في وقت سابق، والذي نفى التهم الموجهة إليه، معتبرا أنها لا أساس لها من الصحة.

الأبلق الذي اشتغل مراسلا لموقع "بديل" المتوقف عن الصدور، لصاحبه المعتقل في الملف نفسه حميد المهداوي، قال إن قاضي التحقيق وجه له "جنايات قَدْ جْبَلْ".

وأضاف المتهم أن هناك مؤامرة، لم يشارك فيها لكنه على علم بها، موضحا أن "المؤامرة تقوم بها الدولة ضد هؤلاء المعتقلين".

وتابع الأبلق وهو يمثل أمام القاضي علي الطرشي أن اعتقاله كان لسببين؛ أولهما "رفضي المشاركة في المؤامرة لتوريط الزفزافي، وثانيا لأني أجريت مكالمة هاتفية مع المهداوي حول المدعو ابراهيم البوعزاتي، وقلت له إن هذا الأخير من طرف المخابرات ورد عليّ بعلمه بذلك"، مردفا أنه بعد نصف ساعة من المكالمة الهاتفية تم اعتقاله "بعدما تأكدوا أن ربيع الأبلق ما تايشدش لوضو".

وعاد ربيع الأبلق إلى ما أسماه فترة "اختطافه"، وأكد أنه جرى تهديده بسلاح ناري صُوِّب إلى رأسه، وأنه تلقى اتصالات من أجل توريط قائد حراك الريف ناصر الزفزافي.

وقال المعتقل ذاته في هذا السياق: "كانوا يطلبون مني أن أحصل على مبلغ عشرة ملايين من الخارج لأمنحها إلى ناصر الزفزافي ويصورون ذلك، ومن تم يتم اعتقاله، إلا أنني رفضت ذلك".

وكشف الأبلق أن مخبريْن حضرا إلى مكان عمله، وتحدثا معه بصفتهما يمثلان "الدولة العميقة"، مبرزا أنه خلال توقيفه، "تم وضع مسدس من الخلف وغطاء على الرأس، ورموني مثل الحَوْلي".

وهو يسرد تفاصيل معاناته في تلك المرحلة، خاطب الأبلق القاضي الطرشي قائلا: "قال لي أحد الضباط: إلى زدتي شي هضرة نخوي في دين أمك شي قرطاسة، وكنت حينها أبكي".

وبخصوص قائد الحراك، لفت الأبلق إلى أن الأمنيين سألوه عن مكان تواجد ناصر فأخبرهم بأنه في مليلية، إلا أن أحدهم رد عليه بالقول: "غدا غادي يكون معاك في الفرقة الوطنية"، وأبرز أن واحدا منهم أخبره بأنهم تركوا الفرصة عمدا لناصر الزفزافي للتحرك قبل توقيفه: وقال له: "حنا خليناه يدور شويا باش نشدوا أكبر عدد من الناس، وغدا غادي يكون معاك في الفرقة الوطنية".

واعتبر المتهم ذاته أن مكالماته الهاتفية التي جرى التنصت عليها تبرئه، ملتمسا من المحكمة عرضها لتكتشف الحقيقة، مؤكدا أن رفضه المشاركة في المؤامرة كان سببا في اعتقاله.

وعاد الأبلق إلى مسألة "الدولة العميقة" وأشار إلى أن رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، كان قد تحدث عن وجود دولة يرأسها الملك، ودولة يجهل من يرأسها.

يشار إلى أن جلسة اليوم، التي انتهت في التاسعة ليلا، شهدت عدم استكمال نبيل أحمجيق، دينامو الحراك، أطوار المحاكمة، بعدما أذنت له المحكمة بالمغادرة بسبب العياء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المغرب الاثنين 26 مارس 2018 - 23:59
كنت ضد حراك ريف حتى خرج لنا حراك جرادة و تاكدت أن المغرب يعاني من مشكل كبير جدا سوف ينفجر في يوم من الأيام هوى سواء تدبر تروا كيف يعقل هناك عائلات تعد بالأصابع تعيش متل الملوك كل مفاتيح تروا في يديها المال سلطة نفود و99 من شعب يعاني الفقر والحجرة و إذا قام وتكلم على حقه نسميه إرهابي إنفصالي
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31
2 - YOUSERSSIF الثلاثاء 27 مارس 2018 - 00:02
اطلقو سراح المختطفين الابرياء وحققو الملف المطلبي وباركا من تلفيق التهم والانتقام من الاحرار
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30
3 - عبده / الرباط الثلاثاء 27 مارس 2018 - 00:08
كانت الوالدة رحمها الله تقول لي دوما: ( ما تدير يديك فغيران ... ما يعضوك حناش ) .... و ( الفم الساكت ما كيدخلو دبان ) ... بمعنى( دخول سوق راسك) و لا تتوجه الى الاماكن الخطرة التي تجر عليك الويلات او تقول كلاما خارج نطاق الموضوعية ... و مثل اهل تطوان يقول: ( ما وضربو .. ما نهربو .. ما نقدو على فتنة ) مع قلب القاف الى همزة... كما يصفون الشخص ( اللي داخل سوق راسو) ..(. كيمشي جنب الحيط و كيخاف يطيح عليه )... كلامنا كله حكم فمن يأخذ بها ؟؟؟؟
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-37
4 - anonyme الثلاثاء 27 مارس 2018 - 00:27
خلاصة القول مازلنا نعيش سنوات الرصاص وانما اصبحنا نعيشها مع ابواق ومؤسسات صورية مثل هيئة الانصاف والمصالحة.
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2
5 - المهاجر الثلاثاء 27 مارس 2018 - 00:42
الانفصاليون الحقيقيون خرجو اليوم في الداخلة بوجه مكشوف في تحدي لسلطات المخزنية ًعاتو في مدينة الداخلة فسادا واحررقو كل ممتلكات الناس هذه النزعة الانفصالية سواء في الجنوب اضافة الى هجرة الملايين لللوطن وسخط بقية الشعب عن الواقع المعاش هذا كله انما هو تحصيل حاصل لسياسة المخزن منذ الاستقلال التي حسبت الوطن مجرد مزرعة لها يسكنها رعايا او بالاحرى عبيد تربوا على ثقافة سيدنا و مولاي و اقصى امانيهم ايجاد ما يسكتوا به جوعهم و بالمقابل توجد طبقة من الاثرياء و الغنى الفاحش تدور في فلك المخزن و ان كنت انا ضد اي تقسيم لاي وطن الااني لا القي بكل اللوم على من سئم من حياة الذل و يتوق لسعة الحرية انما اللوم كله على من اوجد هذه الحياة المذلة و زج بالوطن في هذا النفق المظلم بسياساته المتعجرفة منذ الاستقلال
ارجو النشر فالوطنية هي كشف و تشخيص اصل الداء لايجاد الدواء
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2
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