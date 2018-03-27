الاستنطاق التفصيلي ينتظر حامي الدين في قضية مقتل آيت الجيد

هسبريس - عبد الرحيم العسري

مثل، صباح اليوم الثلاثاء، عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، للتحقيق معه في شكاية وضعتها عائلة الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى، تتهمه فيها بـ"المساهمة في قتل ابنها سنة 1993".

وحضر حامي الدين الجلسة الثانية بعد تأخيرها يوم 05 مارس الماضي، مؤازراً بكل من المحامي عبد الصمد الإدريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ونور الدين بوبكر، الرئيس السابق لجمعية محامي العدالة والتنمية، وعبد المولى المروري، عضو منتدى الكرامة الذي يترأسه حامي الدين.

وكعادتها، نظمت مؤسسة آيت الجيد للحياة ومناهضة العنف وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بفاس، تزامناً مع مثول حامي الدين أمام قاضي التحقيق، حيث رفعت لافتات كتب عليها: "لا يُثنينا لا دعم الوزراء ولا الحزب الأغلبي للمتهم الرئيسي عن الإصرار من أجل الكشف عن حقيقة اغتيال الشهيد آيت الجيد بنعيسى".

وعلمت جريدة هسبريس أن قاضي التحقيق قرر الشروع في الاستنطاق التفصيلي لحامي الدين، في جلسة حددت يوم 19 أبريل المقبل، رغم أن دفاع المشتكى به سبق أن طالب خلال الجلسة السابقة بإغلاق الملف نهائياً بمبرر البت سابقا في القضية ذاتها بمقرر قضائي.

وقال حامي الدين، في تصريح لهسبريس، إن حضوره اليوم كذلك أمام قاضي التحقيق يأتي لاحترام مكانة القضاء في المغرب، مؤكداً أن "القضية سياسية معروفة لدى الجميع، مرتبطة بشكاية كيدية تقف وراءها أطراف سياسية يعرفها الجميع"؛ في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي سبق أن اتهمه حزب العدالة والتنمية بالوقوف وراء الملف وتحريكه في مناسبات مختلفة.

وحول استنطاقه التفصيلي في جلسة 19 أبريل، أوضح عبد العالي حامي الدين أن القاضي ارتأى تحديد جلسة أخرى.

من جهته، قال محمد الهيني، المحامي والقاضي السابق الذي ينوب عن المطالب بالحق المدني، في تصريح لهسبريس، إن "قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس منعهم من حضور جلسة استنطاق حامي الدين لأن الأمر يتعلق فقط بجلسة ابتدائية؛ وذلك بعدما أيدت الغرفة الجنحية قرار القاضي السابق بعدم حضور دفاع آيت الجيد".

واعتبر الهيني هذا القرار "خرقا مباشرا للمادة 140 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تنص على حقوق الدفاع ومبدأ المساواة وشفافية الإجراءات".

ويعتبر دفاع القيادي في حزب العدالة والتنمية أن إعادة محاكمة حامي الدين "غير قانونية؛ لأنه سبق أن أدين بسنتين حبسا نافذا في القضية نفسها".