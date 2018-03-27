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الرئيسية | مجتمع | صورة جديدة تجمع الملك بالمغني جيمس والدبوز

صورة جديدة تجمع الملك بالمغني جيمس والدبوز

صورة جديدة تجمع الملك بالمغني جيمس والدبوز
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 16:10

ظهر الملك محمد السادس في صورة جديدة نشرها المواطن المغربي يوسف أعراب على حسابيه في إنستغرام وفيسبوك رفقة ميتر جيمس، مغني الراب الفرنسي ذي الأصول الكونغولية.

وكتب أعراب معلقا على الصورة: "مع عاهلنا ملك المغرب، الحمد لله في كامل عافيته، ومع أخي ميتر جيمس.. عاش الملك".

وبدا الملك مرتديا طقم لباسٍ أسود بالكامل، مازجا بين ما هو كلاسيكي ورياضي، ومتوسطا كلا من أعراب وميتر جيمس.

صورة أعراب قوبلت أيضا بعاصفة من المديح والتهاني بتعافي الملك، سواء من لدن معلقين مغاربة أو أجانب.

حري بالذكر أن حسابا آخر للمغربي مهدي بنكيران على إنستغرام نشر صورة الفنان جمال دبوز رفقة الملك و"ميتر جيمس" معلقا عليها بقوله: "الله يبارك فيك ويحفظك والله يصوبلك ليام يا سيدي محمد السادس لعزيز".

وكان الملك محمد السادس قد خضع، في 26 فبراير الماضي، لعملية طبية بعد شعوره باضطراب في إيقاع نبض القلب، تكللت بالنجاح، وفق بلاغ أفاد حينها بأنه "بعد فترة راحة، أوصى بها الأطباء المعالجون، سيباشر جلالة الملك، حفظه الله، مهامه الاعتيادية، دون أي مانع".

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الجزائري الثلاثاء 27 مارس 2018 - 16:23
حفظ الله عاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس و أطال عمره
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