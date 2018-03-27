24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:3817:0419:4821:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. الملك يَعد "الفيفا": مستعدون لتنظيم المونديال بمعايير دولية رفيعة (5.00)

  2. "أحداث الكوشة" تسائل مصير اعتمادات حكومية بمليار درهم في تازة (5.00)

  3. الفردوس يكشف أسباب تضارب "إحصائيات الشغل" (5.00)

  4. الجدل يرافق استثناء مدارس بمدن الصحراء من "الساعة الجديدة" (5.00)

  5. عدم إنجاز ملاعب القرب يدفع العلمي إلى استعادة 33 مليار سنتيم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "ملائكة الرحمة" تواجه "صمت الدكالي" بشَلِّ العمل في المستشفيات

"ملائكة الرحمة" تواجه "صمت الدكالي" بشَلِّ العمل في المستشفيات

"ملائكة الرحمة" تواجه "صمت الدكالي" بشَلِّ العمل في المستشفيات
نور الدين إكجان*
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:30

مسلسل جديد من الاحتقان ستشهده المستشفيات العمومية في السادس من أبريل المقبل، بعد إعلان حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عزمها تنفيذ إضراب وطني؛ "من أجل الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة، ومراجعة شروط الترقي، إضافة إلى توظيف كافة الممرضين وتقني الصحة المعطلين".

وأَضافت الحركة، في بلاغ وصفته بالمستعجل، أنه استحضارا للذكرى الأليمة للسادس والسابع من أبريل من السنة الماضية والتي عرفت تدخلا عنيفا في حق الأطر التمريضية أثناء اعتصامها أمام وزارة الصحة، تدعو الحركة الممرضين وتقنيي الصحة بكافة المصالح الاستشفائية، باستثناء المستعجلة وقسم الإنعاش، إلى الإضراب والنزول بكثافة أمام مقر وزارة الصحة بالرباط في اليوم ذاته.

واعتبرت الحركة أن الحوار الحقيقي هو الخيار الأول للحفاظ على السير العادي للمستشفيات وضمان حق المريض في العلاج، منتقدة صمت وزارة الصحة والحكومة المغربية، ومحملة إياها نتائج وعواقب الأشكال النضالية الأكثر تصعيدا والتي سيعلن عنها لاحقا، في حالة عدم الاستجابة الفورية لمطالب الممرض المغربي.

في السياق ذاته، أوضح رشيد النجاري، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، أن طلب اللقاء والحوار مع وزير الصحة وُضِعَ منذ أكثر من شهر في الوزارة؛ لكن دون جديد إلى حدود الساعة، مؤكدا توصلهم بأخبار تفيد إقبار ملف الممرضين من أجل تسوية ملف موظفين آخرين لدى وزارة الصحة.

وسجل النجاري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الممرضين يطالبون بضرورة إحداث هيئة تمريضية لتنظيم القطاع، كان قد دعا إليها الملك الراحل الحسن الثاني منذ 1970؛ فالحالة التي يتخبط فيها الممرضون تقتضي ضرورة إحداث هيئة لها صفة استشارية من أجل إنصاف الشغيلة".

وأضاف النجاري أنه "من غير المعقول استمرار الفراغ القانوني والتداخل الحاصل في مهام الطبيب والممرض الذي يفتح الباب أمام متابعات بالجملة إذا ما قام الممرض بمهام الطبيب في حالة غيابه؛ فالتخدير مثلا جَرَّ العديد من الممرضين إلى القضاء، بالرغم من أنه ليس من اختصاصاتهم"، متهما ما أسماه لوبيا داخل وزارة الصحة بعرقلة ملف الممرضين.

وقال المتحدث ذاته إن الوزارة الوصية على القطاع الصحي في المملكة مطالبة بإيجاد حل لمعضلة وضع الممرضين في سلم 9 من الوظيفة العمومية، بالرغم من أنهم درسوا 3 سنوات بعد الإجازة، في حين تسمح الدولة لجميع موظفيها المجازين بالالتحاق بالسلم العاشر.

وختم النجاري تصريحه بضرورة "إعادة النظر كذلك في ما يتعلق بالتعويض عن الخطر؛ فإحصائيات منظمة الصحة العالمية تقول إن الممرضين المغاربة هم الذين يتعاملون مع 80 في المائة من الأخطار المهنية؛ لكن الوزارة لا تزال مصرة على إعطاء الممرضين تعويضا هزيلا لا يتعدى 1400، ولا يتغير حتى بلوغ الممرض سن التقاعد".

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - وجدي الثلاثاء 27 مارس 2018 - 18:53
المرجو من الدولة ان هي ارادت تطويع موظفيها وكبح جماح شجعهم وكسلهم ان تلغي النقابات بشتى تلاوينها فهده الاخيرة هي التي تحرضهم على الاضرابات الطاءشة والجوفاء.انظروا الى رجال القوة العمومية يعملون ليل نهار ولا يطالبون لا بزيادات ولا باي شيء اخر.استغرب من الموظفين حقا.فقبل ولوجهم الى المرفق الوظيفي تجدهم معطلين يتوسلون من الدولة منحهم وظيفة بادنى راتب ممكن.الا انه وبعد ان تستجيب الدولة لتوسلاتهم ويرسموا ويعينوا يشرعون في المماطلة والمراوغة .الاقتطاع ثم الاقتطاع فالعزل ادا لزم الامر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.