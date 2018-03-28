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جمعية تنظم ورشة خاصة لأطفال التوحد بالرباط
الأربعاء 28 مارس 2018 - 09:10
يحتضن المركز الثقافي أكدال بمدينة الرباط، يوم 30 مارس الجاري، ورشة خاصة بالتوحد وحياة التوحديين.
وستتناول الورشة، التي تنظمها جمعية "سفراء التوحد" بتنسيق مع مجلس مقاطعة أكدال الرباض بالرباط، عددا من المواضيع؛ كالتغذية وأثرها على التوحدي، والسلوك وتعديل السلوك، والرياضة والترويض.
يذكر أن جمعية "سفراء التوحد" ستنظم، من 2 إلى 8 أبريل المقبل، حملة توعية أطلق عليها اسم "الأسبوع الأزرق بالميكامول"، ستعمل من خلالها على التحسيس والإرشاد، كما سيضاء المبنى المذكور باللون الأزرق. كما ستنظم الجمعية، يوم 23 أبريل المقبل بمسرح محمد الخامس بالعاصمة الإدارية، حفلا لتكريم الأمهات والداعمين.