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كُتّاب وآراء
أسرة تتهم أمنيين بتعنيف ابنها .. والشرطة تنفي
اتهمت أسرة شاب من الدار البيضاء العناصر الأمنية بحي التشارك، التابعة للمنطقة الإقليمية سيدي البرنوصي، بالتسبب له في نزيف داخلي بسبب تعنيفه لحظة وضعه تحت الحراسة النظرية.
وأكدت أسرة الشاب شعيب مومن أن العناصر الأمنية من فرقة الدراجين اعتدت على ابنها البالغ من العمر 18 عاما بالضرب، أثناء إيقافه يوم الجمعة الماضي بحي التشارك.
وأوضح عزيز مومن، عمّ الشاب سالف الذكر، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشاب جرى إيقافه الجمعة الماضي بسبب ارتكابه مخالفة للسير، حيث اقتيد إلى مقر الدائرة الأمنية وتمت متابعته بتهمة محاولة الفرار وعدم الامتثال.
وأضاف المتحدث نفسه أن الشاب تعرض للضرب على أيدي العناصر الأمنية؛ لكن "نحن اعتبرنا الأمر عاديا لأن فيه تربية له"، مضيفا أن بعد الإفراج عنه من لدن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء "تبين أنه يعاني من مضاعفات ذلك، بعد قضائه ليلتين بمقر الدائرة تحت الحراسة النظرية".
وتابع عم الشاب أن الأخير صار لا يقوى على المشي ويفقد الوعي، ليتم نقله على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة بسيدي عثمان، حيث لا يزال يتلقى الإسعافات الضرورية.
ولفت عزيز مومن إلى أن ابن شقيقه، حسب ما أكده الطبيب، يعاني من تكتل الدم في الكبد، لافتا إلى أن الأسرة ستتقدم بعد الحصول على التقرير الطبي بشكاية ضد العناصر الأمنية ردا على التعنيف الذي لحق ابنها.
وأوضح المتحدث نفسه، ضمن تصريحه، أن الشاب شعيب مومن أخبر أفراد الأسرة بكون العناصر الأمنية قامت ليلة اعتقاله بنقله إلى مستشفى أناسي لتلقي العلاج.
وكان الشاب قد حصل على دراجة نارية في ملكية أحد أصدقائه، وارتكب مخالفة في السير ولاذ بالفرار، إلا أن عناصر فرقة "الصقور" أوقفته وجرى اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية بحي التشارك.
إلى ذلك، نفى مصدر أمني بولاية أمن الدار البيضاء أن تكون العناصر الأمنية أقدمت على تعنيف الشاب المذكور خلال إيقافه.
وأوضح المصدر نفسه أن العناصر الأمنية قامت بإيقاف الشاب المذكور بعد ارتكابه مخالفة سير، إلا أنه حاول الفرار ورفض الامتثال للمصالح الأمنية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
الأمن لا يتعدى على أحد هل رأية مواطنا عاديا يعتدون عليه رجال الشرطة الجواب بالطبع سيكون لا إذا من عنف الناس يجب على رجال الشرطة تعنيفه والسلام.
و اقول لعم الشاب ربوا أولادكم جزاكم الله.و شكرا.