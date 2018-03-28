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الرئيسية | مجتمع | أسرة تتهم أمنيين بتعنيف ابنها .. والشرطة تنفي

أسرة تتهم أمنيين بتعنيف ابنها .. والشرطة تنفي

أسرة تتهم أمنيين بتعنيف ابنها .. والشرطة تنفي
هسبريس - عبد الإله شبل
الأربعاء 28 مارس 2018 - 09:40

اتهمت أسرة شاب من الدار البيضاء العناصر الأمنية بحي التشارك، التابعة للمنطقة الإقليمية سيدي البرنوصي، بالتسبب له في نزيف داخلي بسبب تعنيفه لحظة وضعه تحت الحراسة النظرية.

وأكدت أسرة الشاب شعيب مومن أن العناصر الأمنية من فرقة الدراجين اعتدت على ابنها البالغ من العمر 18 عاما بالضرب، أثناء إيقافه يوم الجمعة الماضي بحي التشارك.

وأوضح عزيز مومن، عمّ الشاب سالف الذكر، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الشاب جرى إيقافه الجمعة الماضي بسبب ارتكابه مخالفة للسير، حيث اقتيد إلى مقر الدائرة الأمنية وتمت متابعته بتهمة محاولة الفرار وعدم الامتثال.

وأضاف المتحدث نفسه أن الشاب تعرض للضرب على أيدي العناصر الأمنية؛ لكن "نحن اعتبرنا الأمر عاديا لأن فيه تربية له"، مضيفا أن بعد الإفراج عنه من لدن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء "تبين أنه يعاني من مضاعفات ذلك، بعد قضائه ليلتين بمقر الدائرة تحت الحراسة النظرية".

وتابع عم الشاب أن الأخير صار لا يقوى على المشي ويفقد الوعي، ليتم نقله على وجه السرعة إلى إحدى المصحات الخاصة بسيدي عثمان، حيث لا يزال يتلقى الإسعافات الضرورية.

ولفت عزيز مومن إلى أن ابن شقيقه، حسب ما أكده الطبيب، يعاني من تكتل الدم في الكبد، لافتا إلى أن الأسرة ستتقدم بعد الحصول على التقرير الطبي بشكاية ضد العناصر الأمنية ردا على التعنيف الذي لحق ابنها.

وأوضح المتحدث نفسه، ضمن تصريحه، أن الشاب شعيب مومن أخبر أفراد الأسرة بكون العناصر الأمنية قامت ليلة اعتقاله بنقله إلى مستشفى أناسي لتلقي العلاج.

وكان الشاب قد حصل على دراجة نارية في ملكية أحد أصدقائه، وارتكب مخالفة في السير ولاذ بالفرار، إلا أن عناصر فرقة "الصقور" أوقفته وجرى اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية بحي التشارك.

إلى ذلك، نفى مصدر أمني بولاية أمن الدار البيضاء أن تكون العناصر الأمنية أقدمت على تعنيف الشاب المذكور خلال إيقافه.

وأوضح المصدر نفسه أن العناصر الأمنية قامت بإيقاف الشاب المذكور بعد ارتكابه مخالفة سير، إلا أنه حاول الفرار ورفض الامتثال للمصالح الأمنية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - رضوان الفتحي الأربعاء 28 مارس 2018 - 09:55
السؤال المطروح لماذا عنفوه الجواب لأنه عنف أناس آخرين بدون سبب أو لإختطاف ما بحوزتهم في الحقيقة أنا لا أعرف ماذا تريدون هل هذه هي التربية تريدون أبنائكم يصولون ويجولون بلا ناهي ولا منتهي يفعلون ما يحلوا لهم يسلبون للناس أموالهم.
الأمن لا يتعدى على أحد هل رأية مواطنا عاديا يعتدون عليه رجال الشرطة الجواب بالطبع سيكون لا إذا من عنف الناس يجب على رجال الشرطة تعنيفه والسلام.
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2 - سلاوية الأربعاء 28 مارس 2018 - 10:17
اتفق مع صاحب التعليق الأول الضرب من حديد لكل من خالف القانون وإن يكن إبني
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3 - امازيغ سوسي الأربعاء 28 مارس 2018 - 10:26
ولمادا وجب عليها ان تنفي او لا تنفي ؟ ادا كانت الشرطة مثلا عنفت دلك المتوحش الدي حاول ان يغتصب فتاة في عز النهار ووسط الشارع فهل ستتهم اسرته الشرطة بتعنيفه ؟ لكي تحترم الدولة حقوق انسان يجب ان تتوفر في الشخص اولا شروط الانسانية . هناك حيوانات لم يتم تصوير علاقاتها الجنسية الى اليوم لتسترها وخجلها بينما البشر يتباهى بها وسط الشارع . انها امارة امير المؤمنين . والمملكة السعيدة والراءدة على الصعيد الافريقي والعالمي والتي تنشر قيم التسامح والدين الاسلامي و تكون اءمة في كل الدول . اودي احسن نسكت .
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4 - bidaoui الأربعاء 28 مارس 2018 - 10:32
اغلب الشبان في ذلك الحي قباح و بزاف دايرين حالة بالدراجة النارية سلوكهم غير حضاري و يقدفون أصحاب السيارات و المارة بشتى الشتائم فانا مع رجال الأمن .
و اقول لعم الشاب ربوا أولادكم جزاكم الله.و شكرا.
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5 - Monir الأربعاء 28 مارس 2018 - 10:45
اذا لم يكن اهان رجال الأمن او استفزهم لماذا سيضربونه ؟ هل كل مخالف لقانون السير يتم ضربه ، طبعا لا ، لا يمكن ان يضربه الأمن بدون سبب حبا في الضرب هذا إذا افترضنا اصلا انهم ضربوه، ربما عم هذا الشاب شخص ميسور او غني (الغني هو الله) اتصلت به اسرة الشاب ليتدخل لهم بمعارفه لإطلاق سراح الشاب فلما قام بإتصالاته الهاتفية كما العادة، قوبل طلبه بالرفض لأن الأمن الوطني في زمن الحموشي لم يعد فيه محسوبية لأحد مهما كان منصبه يطبق القانون دون وساطات او محابات لأحد، فهذا السيد لم يرق له ان رجال الشرطة لم يقيموا اه وزن ولم ينفذوا طلبه بإطلاق سراح ابن اخيه فجرح هذا الشخصية في كبريائه و غروره و بان صغيرا امام عائلته فقرر الإنتقام من الشرطة ، بعد إطلاق سراح الشاب من طرف النيابة العامة التي ربما له معارف داخلها، اخذ ابن اخيه لمصحة خاصة و دفع أموالا لهم لجلب شهادة طبية ينتقم بها من الشرطة و حرك معارفه لتنشر روايته في الصحافة ... هذا سيناريو مفترض و ربما يكون العكس
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