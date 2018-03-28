قبل تقرير "وزارة التوفيق" .. هل ترصد أموال الأوقاف للبحث العلمي؟

نورالدين إكجان*

حملت الرسالة الملكية الموجهة إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بخصوص إعادة هيكلة حقل الأوقاف، بوادر بداية مأسسة قطاع حيوي يدر ملايين الدراهم على الوزارة.

الرسالة التي مرَّ عليها شهران، منحت التوفيق مدة ستة أشهر لإعداد تقرير يخص تنظيم حقل الأوقاف، ووضع استراتيجية على المدى البعيد تهم تحديث أساليب التسيير، واعتماد سياسة لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة.

ويسود نقاش وسط العديد من المتتبعين يشدد على ضرورة تضمين التقرير الجديد لمعطيات تساند حضور البحث العلمي في قضايا الإصلاح الديني ومجالات التنمية الوطنية، كقطاعات تستفيد هي الأخرى من أموال الأوقاف.

دعم البحث العلمي

رئيس مركز الميزان للوساطة والدراسات والإعلام، عبد الوهاب رفيقي، الملقب بأبي حفص، أكد أن قطاع الأوقاف مهم جدا على مستوى إراداته المالية، ووجبت الاستفادة منه بما يلائم التغيرات الجديدة التي طالت المجتمع المغربي، مسجلا حاجة القطاع إلى العقلنة والمأسسة كما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى وزير الأوقاف.

وقال رفيقي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "أملاك الحُبُوسَ أوقفت في سياقات اجتماعية مختلفة تماما عما نعيشه اليوم؛ ما يجعلها غير مثمرة بالمرة ولا يستفيد منها المغاربة، خصوصا وأن الجميع يدرك حجم الأموال التي تدرها هذه الأوقاف على الوزارة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "عائدات الأوقاف ارتبطت وجدانيا وقانونيا بالشأن الديني، وينبغي أن تُوسع وتَصل حتى دعم مختلف المشاريع الاجتماعية، إضافة إلى دعم البحث العلمي في المجالات الدينية، وتحسين أوضاع المشتغلين لدى وزارة الأوقاف"، وفق تعبيره.

المساهمة في التنمية



من جهته، قال ادريس الكنبوري، باحث متخصص في الشأن الديني، إن "مسألة تدبير الأوقاف تعتريها مشاكل كثيرة، والرسالة الملكية الموجهة إلى الوزارة الوصية تزكي ذلك. وبالتالي، وجب الآن أن نفكر في تحويل عائدات الأوقاف لتشمل مجالات التنمية الوطنية، مثل تحسين الأسعار، وكذا استرداد بعض الأراضي التي يستفيد منها بعض الخواص الذين يهيمنون على الأملاك الكبيرة".

وأضاف الكنبوري، في تصريح لهسبريس، أن "مداخيل الوقف عليها أن تصب كذلك في اتجاه دعم البحوث التي تتناول الإصلاح الديني". ومن أجل ذلك، يدعو الباحث ذاته إلى "ضرورة إعادة النظر في التصور الذي أطر هيكلة الحقل الديني منذ 2004، لأنه لم ينضج أمام قوة التطرف والإرهاب السائد في صفوف الفئات الشابة"، على حد تعبيره.

ويرى الكنبوري أن الحقل الديني بشكل عام يحتاج إلى هيكلة جديدة بعد أن فشلت التجربة الحالية نظرا لمعطيات عدة، أهمها، في نظره، "ضرورة القطع مع تداخل المسؤوليات، وتحديد مهام كل التنظيمات التي تشتغل تحت ظل إمارة المؤمنين، من دار الحديث الحسنية، والرابطة المحمدية للعلماء، وغيرها من المؤسسات".