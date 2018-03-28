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  1. شاب يحاول اغتصاب فتاة وسط الشارع العام (5.00)

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خمسة مشاهد من محاولة اغتصاب شاب لفتاة وسط الشارع العام

خمسة مشاهد من محاولة اغتصاب شاب لفتاة وسط الشارع العام
عبد الله الساورة (كاريكاتير: خالد كدار)
الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:00

مشهد التلذذ بالعنف والتباهي:

إن كان للموت من خدش للحياة، فهذا هو الموت بعينه الذي نعيشه من خلال تلذذ المصور وهو يلتقط أنفاس تلميذة صارخة باكية مستعطفة، يمرغها أرضا وأرضا وسط الشارع وهي تصرخ نحيبا وما من مجيب.

هل من نخوة في هذه البلاد؟ هل وصلنا إلى هذه الدرجة من الانهيار وأصبحنا نكرر المآسي على أنها إنجازات عظيمة نتباهى بها؟

بعد فتاة الحافلة، يأتي الدور على فتاة/تلميذة الشارع، والقادم أسوأ. لم أستطع أن أكمل الفيديو لبشاعته، لوقاحته، ولقسوته، وأكملته مضضا. لهذه الأسر التي تلد "الوحوش" في أشكال أدمية؛ ماذا قدمنا للإنسانية لنقول لقد قتلنا الوحش فينا، لقد تغلبنا على الكبت فينا، على العنف فينا؟

تبا للكبت. تبا للعنف. تبا لكل متاجر في شعب حوّل بشرا إلى وحوش أدمية تتباهى بالألم والعجرفة تكبر فيها، تتباهى كم أصبح هذا الوحش ضاريا قادرا على الافتراس، كم تغولت فينا الصعلكة وحسبناها أخلاقا تستحق التصفيق.

بئس الكائن هذا. بئس اللحظة. بئس المصور والمشهد برمته. تقتلون كل شيء حيا فينا، كم تحبون التشفي صورا والقادم أفظع. أيها المغاربة انتبهوا، انتبهوا والتقطوا الإشارات قبل فوات الأوان.

مشهد الفرجة:

يحز في النفس أن المشاهد الأكثر دراماتيكية في مغربنا تصل بسرعة، تصلنا عبر وسائط التواصل الاجتماعي وتكون صادمة وتخلف وقع الصدمة والاهتزاز، تجعل النوم يجفو من عيوننا.

المشهد ذاته يتكرر في مشهد الفتاة بالحافلة بالدار البيضاء، أو في مشهد الفتاتين بأكادير وهما تتعرضان للرجم والصفع لأنها لبستا تنورتين قصيرتين، أو مشهد نساء الصويرة حيث عمد البعض إلى توثيق لحظة التدافع ونسي أنهن نساء مهملات ومهمشات وعمد إلى تقاسم الصور لحظة أنين الموت دون السؤال. فلهذا الكائن حرمته.

كم يحز في النفس وأنا أرى محفظة التلميذة هي الأخرى تنال حظا وافرا من الركل والتمريغ والصفع، كأنها إحالة إلى كتاب لم يعد يجدي وإلى مدرسة فقدت رونقها في محاربة عنف تتعدد مشاربه يضع. "المفترس" ركبته على عنقها في عملية احترافية كمحترفي المصارعة ورفاق جون سينا وهم يكيلون الضرب والرفس والزهو بالنفس...

كم هي مؤذية هذه المشاعر التي تعزز صور الانهيار فينا. كم هو محزن أن الفاعل يافع مراهق كل همه أن يفرغ شحنة من العنف والشهوة تحاصره ولا يعلم أن العالم بأسره ينظر كم انهارت مدرستنا وأسرتنا وشوارعنا. وكم يحز في النفس أننا لم نعد نستطيع أن نحافظ على إنسانيتنا أمام فداحة وهول المشهد وتتبعه حتى النفس الأخير.

مشهد الواقعة ومشهد السؤال:

يولد هذا الفيديو المقرف الكثير من المرارة والغضب وردود الفعل... ومعه تتوالد وتتناسل الأسئلة طازجة؛ هل هي حالات هنا وهناك أم إنها مؤشرات على بداية الانهيار غير المعلن وعن انحطاط قيمنا التي تربينا عليها؟ هل نشوة الفرح والصراخ المواكبة لتصوير الفيديو وطرحه للفرجة والمشاهدة عمليات تنبيه أم هي صرخة موجعة في أحشائنا لم نستطع مقاومتها وطرحناها لنرى بشاعة الفعل المقترف في حق الذات المغربية وفي حق البلاد وفي حق الانسان، وأن ما أنجزناه بصيغة الجمع وما راكمناه لم يكن سوى خيبات أمل؟

كم هو مقرف حد القرف الممزوج باللعنات أن يافعا لم تردعه قيم ديننا الحنيف، ولم تردعه معارفنا الإنسانية في المدرسة، ولم تردعه أفعال الخير المقدمة له وتربى عليها أن يقف ويستخدم ما تبقى من العقل... كم هو مقرف أن نصل إلى أجيال من "الضباع" يكبر فيها الوحش المفترس يوما بعد يوم وشهيتها الأولى أن الافتراس دون رحمة...

وماذا بعد؟ بعد الاعتقال؟ وما العمل؟ بعد تجريب المقاربة القانونية في الزجر. هل يستعيد المشهد قليلا من إنسانيته في فيديو بنفس مذاق الاحتفال والاحتفاء، التلميذ الذي "شرمل" أستاذة بالدار البيضاء يخرج وزمرة من أصدقائه يحتفلون به على أنه بطل مغوار، على أنه أنجز المهمة وزار "المكان المقدس" وخرج مزهوا بنفسه يردد كم كنت قويا، كم كنت باسلا، وكم ازدانت مفاهيم الشجاعة والبسالة وزيارة السجن قوة وبأسا لآدمي مراهق وجد لذته ذات يوم أن يتغذى على الدم وهو يتدفق من وجنتي مربية وأستاذة جليلة عوض أن يكن لها مشاعر الود والحب والعرفان ويمطرها دما ودما وزهوا بالإنجاز...؟

مشهد الوحش المفترس:

يدفعنا الفيديو إلى مطارحة سؤال لماذا هذا "الآدمي" له هذه القدرة العجيبة على هذا الفعل الشنيع دون وازع أخلاقي أو ديني أو معرفي أو إدراك حسي؟ يقودنا السؤال إلى أن الوحش لا يولد وحشا بين عشية وضحاها، وهذا يدعو إلى نوعية الفكاهة والبرامج والمدرسة والأسرة... التي تروج لفعل العنف وتجعله فعلا بسيطا قابلا للنمو وأنه كلما تضخمت آناه كلما استطاع أن يجد له مكانا فسيحا بيننا.

كم يحترم المجتمع هذا الآدمي العنيف، بدون رحمة، القادر على سفك الدماء وتمريغ طفلة غضة بكل قواه وأن الرجولة المبحوث عنها داخل هذا المجتمع في قوة التدافع دون قوة المشاعر والأحاسيس... كم هو بائس هذا المفهوم لرجولة تأنف منها النفوس وتغذي كبرياء الذكر على أنه قادر على وضع ركبة واحدة ليشل حركتها وينال المراد... فقط مشهد وضع هذا الآدمي/الوحش ركبته بطريقة احترافية وقدرته على شل حركتها رغم مقاومتها أن ما قام به هو فعل رجولي...وبئس الرجولة.

مشهد الإنسان القابع فينا:

حينما نكتب بهذا الغضب المشفوع وهذا البركان القابع فينا، كان الرجاء ألا تتكرر هذه المآسي التي تسيء إلى إنسانيتنا وانتماءاتنا لهذا الوجود الإنساني الرحب على أننا بناة حضارة وقيم، بناة تاريخ من الأمجاد، وأننا نحترم أمهاتنا في عيون بناتنا وفي عيون تلميذات مغربيات شغوفات بالدرس والتحصيل. ما نبتغيه أن تكبر مشاعر التعاضد ومشاعر الحب للقيم الجميلة التي تربينا عليها وأحببنا فيها بنات الجيران... وكنا لهن سندا في الطريق وفي المدرسة وفي العمل وفي الحافلة...

حينما نكتب ونتأمل في المشهد برمته نحاصر هذا العنف... نحاصر هذه البشاعات. وعلى المثقفين المغاربة أن يقوموا هذا الاعوجاج وألا يلوذوا بالصمت... كم آلمتنا مشاهد هذه التلميذة التي لا نعرف لها اسما ولا مدينة ولا شارعا ولا منزلا، ولكنها مغربية علينا أن نفتخر كما كانت جريئة وهي تقاوم ببسالة الوحش الكاسر في الآخر...

بئس الكائن هذا. بئس اللحظة. بئس المصور والمشهد برمته. عمدتم إلى قتل كل شيء جميل فينا، انتبهوا.. انتبهوا.. والتقطوا الإشارات قبل فوات الأوان... والقادم أفظع أيها المغاربة.

تفيض عيوني دمعا.. تغالبني الدموع... ولا أستطيع أن أضع نهاية للمشاهد.. فللمشاهد بقية...

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (62)

1 - samir الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:13
ساقولها. المغاربة في هذا العصر لا يلدون بل أصبحوا يتغوطون الأطفال.
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19
2 - منتصر الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:15
حادث مؤلم سنرى ضجة كبيرة في الإعلام. ثم ينصب محام للدفاع عن المجرم لاعتبارات عدة اولها حقوق الإنسان....تناقض فاضح. نستنكر الإجرام في الإعلام ثم ندافع عنه في الواقع.
مجتمع منافق
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23
3 - حسن الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:18
هذه الظواهر البشعة ما هي إلا نتيجة منطقية للمذكرات للوزارية المناصرة للمشاغبين والمكبلة للأسااذ عن القيام بدوره في التربية( ما تخرجو ما ضربو ما تتهرو....)
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12
4 - عمر المغربي الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:18
السبب الذي أوصلنا لهذه الكارثة هو الانتشار الواسع للتحرش الجنسي من طرف كل الفئات العمرية ضد الإناث حتى القاصرات وفي سن الأم المجتمع لا يندد بهذه التصرفات لتتطور الامور الى الاغتصاب ثانية لما يقوم المغتصب بتصويره لفعله الشنيع يعتقد أن ذلك سيجعل منه بطلا لذا يجب اذلاله كذلك عبر هذه الشبكات للرد على تشهيره و لردع الوحوش أمثاله لا للتحرش لا للاغتصاب
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6
5 - المغترب الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:18
انا أجنبي ومتزوج مغربية وكان عندنا الفكرة ناتي نستقر بالمغرب ولكن بعد مشاهدتي لهذا الفيديو الوحشي غيرت رأي 180 درجة.
هذا الاعتداء يدل علي الفساد العام في كل النواحي.
انجدو مغربكم قبل ان يضيع
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5
6 - عبدو الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:18
كل هذا يقع لأن حدود الله معطَّلة
يقول الله عز وجل: (ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب)
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13
7 - ياسمين الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:20
والله شيء يدمع القلب قبل أن يدمع العين. ...فتاة لا حول ولا قوة لها تصارع المسكينة وحشا ادميا...ولا منقذ لها ...صراحة ما أعرفه هو أن قوة القانون هي من تصلح المجتمع بالدرجة الأولى. ..قانون صارم ضد الاغتصاب. ..ضد حمل السيوف....ضد التشرميل. ..أراهن أن المجتمع وسلوكياته ستتحسن وتتطور. ..هل كنتم تتضمون أن هدا الصعلوك كان سيفعلها أن كان يعرف أنه سيرسلوه إلى عكاشة لمدة 20 عام ؟ ؟ ؟
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7
8 - مهاجر الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:21
للأسف فهذا نتاج لإعلامنا المنحط وتعليمنا المتردي إضافة إلى التربية السيئة وغياب القدوة لدينا.
نحن نعرف جيدا كمسلمين ما لنا وما علينا من حقوق. لكن عندما يغيب شرع الله ويحل محله القانون الوضعي فماذا ننتظر.
شئنا أم أبينا يبقى الإسلام هو الحل.
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5
9 - Fakir simo الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:21
يجب الضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه إغتصاب القاصرات وسبل المواطنين أملاكهم كما يتوجب على المشرع مراجعة الفصول الخاصة بهذه الجنح مع تغليظ العقوبة لأن هذا الجيل (المشرمل) لا يخشى أي شيء بل يتباهى فيما بيينه بالعقوبات السجنية التي قضاها كأنها إنجاز عظيم إذا كان الحكم على مثل أولئك المغاصبين ب 3 أو 5 سنوات فلا داعي لهذا يجب تشديد العقوبة في مثل هكذا جرائم لكي تكون العبرة كما يحدث في دول ءخرى
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6
10 - ESCANDINAVIA الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:21
هذا المجرم الوحشي يستحق 30 سنة ديال الحبس وحتى هذاك لي كان تيصور وتيتفرج بجوج بهوم خاسهوم يدوزو مدة طويلة في الحبس وفي الحقيقة بحال هاد النوع ديال المجرمون موتهم احسن من حياتهم
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5
11 - Yabil الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:22
Merci pour le journaliste qui a écrit avec subjectivité l'article !
Somme nous des musulmans , quand on voit et regarde ça sans agir ?
La réponse est tout simplement non , nous ne sommes même pas des êtres humains !
Celui qui commercialise ce genre de drogues qui est l'extasy ou la drogue du violeur , est un monstre ou des monstres qui veulent que le peuple s' entretue
Aujourd'hui , c'est cette fille , demain elle sera ta soeur , ta mère et ta fille , tu resteras bouche bée , voir tu aideras son agresseur !
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12 - المذنب الضعيف الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:22
إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
ليس لي ما أضيف إلى كلمات هذا كاتب هذا إلا
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
وصدق حين قال
والقادم أفضع ....
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3
13 - Osaden N oslo الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:24
نطالب بعقوبة الإعدام. وذطالب ايضا بتغير القانون المعمول به قبل فواة الاوان.
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14 - حميد الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:24
هاد انترنت غير صالحة لمجتمع امي و جاهل مثل مجتمعنا أين هي قيم الإسلام و النخوة و الرجولة التي يستميت بعد الجهال الدين يدعون العلم ينحر ما تبقى من قيم بتوقيع عرائض الإرث و منع التعدد و منع الأذان وانت و. لاحول ولا قوة الا بالله و حفظ الله بلدنا و ساءر بلاد المسلمين
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15 - NeoSimo الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:24
كما هي العادة سوف ننتفض نرفض ونتضايق من الموضوع وبعد مقال هنا وهناك وبرنامج تلفزيوني أو راديو مع آلاف من التعليقات المستنكرة في المواقع الالكترونية وحتى خرجات مناهضة في الشارع وفي الأخير يتم نسيان الموضوع وتذكره مع الجريمة القادمة...

فلا الدولة ولا المجتمع المدني لديهم الجرأة على الجلوس على الطاولة وتفتيت الجدور الحقيقية لهذه المشاكل ومعرفة اسبابها ووضع حلول حقيقية لها وتنفيذ هده الحلول..
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16 - مجد الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:24
ٱنه مراهق وليس شاب من يهتم بالمراهق و من يوجههم غياب أماكن لتفريغ و الترفيه عن النفس يؤدي ٱلى ما لا يحمد عقباه أين المسؤولية المدنية. المراهق بريء ما دامت المراهقة تستفزه والنيابة العامة ستتبت الحقيقة. مررت ف الطريق بحي سباتة بحمام الفن سمعت مراهقة تقول لمراهق كلام ساقط نابي دون مستوى. قالت له حجرك صغير ما يقد على والو فصار غاضبا يسبها ويضربها ف الشارع العام. المراهقين يعيشون ف الاحلام بدون توجيه و لا تأطير إدهبو إلى الاعداديات و سترون العجب العجاب ف الهواتف الذكية
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17 - chouaib الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:29
ستجد في المحكمة من يدافع عنه نشكو الي الله أمرنا من هده السيبة.
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18 - تهاني الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:29
#واش_ماعندكش_ختك_جميعا_لإيجاد_هذا_المجرم
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19 - ثائر الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:29
اولا لماذا اقحمت بنات تنورتين في كلامك ان دفاعنا عن العرض لا يعني دفاعنا عن حريه العهر فلا تخلط هذا بذاك
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20 - azrou999 الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:30
يجب معاقبة هذا النوع الحيواني البشري أشد العقاب ليكون عبرة للذين لا يفرقون بين المجتمع البشري الحضري و المجتمع الحيواني الغابوي
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21 - مغربي الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:31
كمغربي ادين و بشدة هذا الفعل ..
المغاربة ولاو خفاف و قلة الادب تفشات في المجتمع ..
ازمة اخلاق للاسف
خاصنا نعيدو النظر فمنضموتنا الاخلاقية للاسف باش نطلعو جيل مخلق عكس الجيل الشاب الحالي
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22 - driss hdouch الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:32
هذا ليس بحالة عنف ، وإنما نتيجة ما زرعناه للناشئة ، غياب و تغييب مفهوم القيم والأخلاق بالمنظومة التربوية وفي الإعلام وفي الشارع
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4
23 - رأي الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:34
ظاهرة الإغتصاب الوحشي وغير الوحشي كلاهما وجهان لعملة واحدة.
وهده الظاهرة العالمية لا تقتصر فقط على المغرب بل سائر اوطان العالم ومشكلة غياب الأمن في العديد من المدن المغربية خاصتا في احياء الشعبية حيت الجريمة مقدسة وصاحبها بطل لا يقهر.
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24 - الوجدي الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:34
لقد مضى العهد الذي كانت عائلاتنا تخشى علينا ونحن في أرض المهجر وأصبحنا نحن من يخشى عليهم وهم في أرض الوطن ، الحكومة تغتصب الشعب والدولة العميقة تغتصب الحكومة والشعب والشعب يغتصب الشعب ، من المستفيد ؟
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2
25 - شريعي محمد الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:35
يجب اعتقاله فورا ليكون عبرة لغيره . ان لم يعاقب سوف يعيدها بدرجة اكبر قريبا
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26 - زكرية حماد الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:35
انهيار هيبة الدولة بغياب قضاء رادع ونتيجة فراغ مهول في السلطة وانهيار منظومة العدالة ،
حتى واحد ما بقى يخاف من الدولة بسبب تفشي الفساد والريع وسيطرة لوبي الفساد الانتخابي والسلطوي
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27 - Mann الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:35
سيطلع كثير من المخضرين بكلام فارغ ان هذا يحصل بسبب بعدنا عن الدين و بسبب العري ... فليعلم هؤلاء أن السويد و غيرها فيها البنات عرايا و الخمر و الحرية لكن لا احد يعتد على الاخر .. بالعكس تربيتنا الدينية المبنية على الكبت و عدم احترام الاخر و احتقار المرأة و اعتبارها عورة للجنس فقط هي السبب الرئيسي في هذه المصائب
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-1
28 - uip الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:35
أتفق مع الكاتب أن المقاربة الزجرية وحدها غير قادرة على الحد من العنف المتفشي في المجتمع و الذي نمارسه على بعضنا البعض بدرجات و تجليات مختلفة، المشكل أن الدولة أصبح همها الوحيد و الأوحد الحفاظ على النظام و صورته الخارجية أما المغاربة فلا يلقون أي اهتمام في منظومتهم السياسية، فانهار التعليم و القضاء و الصحة و معه منظومة الأخلاق و تماسك الأسرة و أصبحنا كالأرانب نجري لنأكل و نخشى أن ينقض علينا الوحش و نعود بسرعة. هاته الطفلة التي تعرضت لهادا الفعل ماهي إلا نتيجة تراخينا عن طلب حقنا في مواطنتنا
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29 - younes الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:36
دائما ما كنت أتساءل حول ما إذا كانت هناك نية مبيتة تقودها لوبيات ماسونية ،زينت للإعلام أفعاله فأصبح يطبل للحرية والإباحية، و أقنع الإقتصاديين بضرورة الضغط حتى لا يقوم كل موظف في الدولة بمهمته ، فيعوض الشرطي الذي كانت له هيبة ترعب المجرمين فأصبحوا يسرقونك أمام مراكزها، وأصبح العنف مباحا أمام المدارس العمومية لدفع العائلات لتسجيل أبنائهم بالمدارس الخاصة، و هلم جرا ..........و نستطيع التنبؤ أنه على المستوى القريب سنرى "فتوات" أمام المدارس و في أحيائنا ، يجبروننا على دفع إتاوة من أجل توفير الأمن لأسرنا و إلا تسلط علينا "الشبيحة" الذين هم صنيعة أيديهم ،....و الله يرحمنا
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30 - عمر الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:37
هل تثق الدولة بأن أمثال هؤلاء الذين يتفرجون على الفتاة يهتك عرضها أمامهم دون أن يهبوا جماعة لإنقادها سيهبون للدفاع عن الوطن إذا هاجمنا عدو خارجي؟ لقد خلقت الدولة وحوشا و متخادلين. فراكموا الثروات و هربوها للخارج
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31 - المغرب في قلوينا الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:38
مقال جميل و شامل، يتحدث عن خلل اصاب المجتمع المغربي في مقتل الا وهو الهمجية والعنف. ياخي من وجهة نظري، اننا نحن المغاربة نعاني ولكن لا نحاول التغيير. ان الفساد والظلم هو سبب تخلف المجتمع، لان البيىئة الحاضنة للقيم السلبية لا يمكن ان تنتج شعب بقيم ايجابية. تانيا التربية السيئة التي يعاني فيها الاطفال، فايما طفل يتعرض للعنف والتحقير من طرف والديه، لا يمكن لهدا ااطفل ان يكن شعورا ايجابيا اتجاه مجتمعه، ان والديه اقرب الناس اليه فعلا فيه العجائب. كم من مرة ياتي طفل ليطرح سؤال غريبا ربما غبيا في نظر الاهل، فعوض ان يقوم الاهل بتنوير الطفل بطرق متحضرة، يتلقى الطفل وابل من الصفعات. ادا كيف سيصبح نمط وسلوك هدا الطفل مستقبلا، ان عاش في بيئة كهده لسنين؟ اخيرا انا لا اعمم، فهناك ناس ولا اروع من حيت المبادئ والاخلاق، وهناك والدين ماشاء الله من حيت التربية، لكن هناك وحوش تنتج وحوشا اكتر فتكا. اعتذر مسبقا ان اسئت الى احد، فهده وجهة نظري وتحتمل عدم الصواب
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32 - ولدمو الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:38
في جميع حالات الاغتصاب على المشرع المغربي تشريع قانون الإخصاء الكيميائي لجميع المغتصب مخصش تكون الرحمة حيت بنادم ضسر
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33 - احمد الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:39
لم اجد تعبير المناسب لاكن المسؤل الوحيد هو القانون المغربي فكيف في الدول التي تحترم مواطنها تحكم على المغتصب ب 25 سنة وخير متال فرنسا اما عندنا 3 سنوات او في احسن ظروف 5 و يخرج من السجن في اول عفو ملكي فهم تسطى كلكم عاقلين على الاسباني دنيال
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34 - رعد العملاق الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:39
Hada khassou la castration chimique
Sinon on lui ampute sa fierté pour qu'il soit aussi violé.
Peut être qu'il comprendra après
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35 - Simmo الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:43
كل هاته الحوادث التي تقع في المغرب سببها راجع إلى تراجع الحكومة وتهميشها للشعب بضعف استراتيجيتها للتربية والتعليم وتفقير وتجويع الشعب وإنعدام الأمن.بلد يريد ان يحتضن اكبر حدث رياضي عالمي وشعبه يعيش تحت التهميش والفقر الذي يأدي الى العديد من الإنحياز والجرائم.
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36 - maghribi الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:43
القضاء هو من صنع الوحوش! نحن شعب نخاف ولا نحشم! الرجوع إلى الاصل فضيلة لو طبق فيه شرع الله أمام الملأ لعتبر الملأ، لكن لو حكم عليه بسنة في فندق 5 نجوم وجائه العفو في عيد الفطر فنتظر الساعة
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37 - ابو عبد الله الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:44
يجب الضرب بيد من حديد على هؤلاء السفلة والزج بهم في السجون بل ووضعهم تحت المراقبة بعد الخروج من السجن
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38 - angryy الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:44
بلاد مسلمين و افعال ملحدين، اين هي التربيه هل فقد الانسان انسانيته.اتمنى ان يتم اعتقال االوحوش في اسرع وقت وتطبيق اقصى العقوبات اما الطفلة فستحمل جرح لا يلتئم
اتمنى اعدام الجنات ومساعدة الطفلة
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39 - Zoom الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:46
وصلنا الى الحضيض. اصبح الحيوانات اكثر إنسانية منا.
شعب سكنه الجهل كالسرطان الخبيث.
التربية الجنسية منعدمة في مجتماتنا المنافقة، التي تظن ان شعار "حجابي عفتي" سوف يحميها من هذه السلوكيات.
و شكرًا
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40 - امازيغي الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:46
صدق الكاتب حينما قال "وماذا بعد؟ بعد الاعتقال؟ وما العمل؟" لو بدا من معالجة المشكلة من جذورها ام عقوبة السجن فلم تعد تجدى تفعاـ كل ما في الامر انه يتخرجون من السجن بتفوق وتجاربة وايضا بالتعرف مع اشخاص من نفس التخصص.
يجب ان يعاد النظر في كل شي الاسرة المدرسة والنظام والسجن والثقافة كل شيء ...
نحن غادين في طريق نحتكرو الجريمة ف العالم.

وشكرا
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41 - Rachak jamal الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:47
C est le resultat de l absence de l education au sein de la famille, absence des medias educatifs et instructifs, absence des maisons des jeunes, absence des terrains et des lieux de sport et distraction pour les jeunes, absence des espaces verts, absence d un chatiment autre que la prison, un chatiment qui exige des criminels de faire des travaux au benefice de la societe.....
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42 - مغربي_ساخط الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:47
هذا ما نجنيه من سياسة التساهل والتجاهل مع المجرمين والمشرملين والآثمين والمنذنبين وقطاع الطرق الخرجين عن القانون و ذلك باسم حقوق الانسان.
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43 - maroc الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:47
يجب انزال جميع النصوص القانونية والحكم الاشغال الشاقة .بناء الطرق والقناطر حفرالجبال. والحكم بالاعدام والاخصاء الكيمياىي.
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44 - aziz dakhla الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:48
هذا ثمن الحرية المتقدمة لجيل لا يستحقها.هؤلاء الشباب والحقوقيون المغاربة خاصهم رئيسا كرئيس كوريا الشمالية.والله مايستاهلوا هذا المغرب الجميل.
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45 - طارق الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:49
لا حول ولا قوة إلا بالله. هدا ما تجنيه الدولة من إهمال للتربية والتعليم والقادم أفضع. اللهم أستر.
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46 - topito الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:49
صورة تعبر عن فشل المغرب في تربية أجياله، لأنه لا زال منشغلا بالظاهر ونسي الجوهر.
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47 - Sadik YEMLAH الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:51
جيل تائه و اولياء الامور في المقاهي يشاهدون المباراة تلو المباراة . طبيعي ان نخسر المباراة الكبرى : التربية.
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48 - el alaoui samira الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:51
Vraiment c'est un scandale , la question la plus importante est ce qu'il n y ’avait personne pour la secourir ?c'est inadmissible et intolérable ou sont les gens?HOMME ET FEMME ? confuse que je ne peux même pas m'exprimer et je ne me retrouve plus
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49 - تلاشي القيم الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:51
هل أصبح شباب المغرب مجبورين إلى هذا الحد
هل انعدمت الأخلاق ووصلنا إلى الانحطاط للأخلاق وهل وهل وهل ؟ الاعتداءات على المعلمين والمعلمات وأحيانا حتى على رجال السلطة والأمن .علينا الرجوع إلى أيام القمع .ان رفع شعار حقوق الإنسان. وحقوق المرأة والطفل هي في الحقيقة بعيدة عن المبادئ الإسلامية ومطية للفوضى .فهناك نماذج ذيوتية أصبحت تتبجح بلسانها السليط تدعوا للبغي والمثلية والشذوذ والسحاقة وتدعي
أن التعري وحرية الشخص في جسده كالدواء المثليين والسحاقة أمر عادي
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50 - Citoyenne الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:52
Il faut appliquer la peine de mort pour des ânes comme ce type ... non seulement c'est un crime envers les femmes mais aussi envers les hommes et la société marocaine.
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51 - il faut en finir الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:52
s'il est pris,il passe quelques semaines en prison,à sa sortie,il aura un triporteur ,sans permis, ni assurance pour encore être plus agressif,
cet assassin,oui assassin,sait que l'indulgence est de son côté,
l'unique punition ,c'est son exécution,oui il mérite l'exécution
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52 - Carl الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:52
ذهب الأمن مع أيام الحسن الثاني رغم عجره و بجره، و ظهر العبث و قلة الأمن في أيام مولاهم عبد العزيز الجديد (الذي كان يلعب بالدراجة الهوائية).
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53 - عبد ربه الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:53
ماذا تريد ان تجني:
أغلقوا المدارس و دمروا التعليم فمهما بنينا وأصبحنا فالعشر سنوات القادمة انتظروا قدوم الجراد جيل قادم سيدمر كل شيء سيأتي على الأخضر واليابس.
فكونوا مستعدين
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54 - مراد الغربي الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:53
بدون مقدمات ...تعبنا من سماع محاضرات القانون الجناءي وكثرت الفصول التي تبقى في هذا البلد حبرا على ورق ...فمادام القضاء والعقوبات الغير زجرية تطمءن الاوباش داخل هذا البلد السعيد وان كان تعيسا فانتظروا اكثر من هذا...كلمة لوالدي هذا المتشرد...خسءتم
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55 - لا ديني الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:54
غادي يطلع لنا شي كانبوا عاوتاني من هاذوك اللي يشجعون الاغتصاب ضمنيا ويقولينا : واخا دايرة الحجاب راها لابسة السروال، وهذا الأخير يظهر مفاتنها وتتير الفتنة وشهوات الذكور مساكن، ناهيك على أنها تعرف هؤلاء وآش داها تمشي معاه. يعني خلاصة القول هي السبب.
بصراحة هذه هي العقلية وكانسمعوا هادشي وكانقراوه فالتعليقات دائما.
يؤسفني أن الأخلاق أصبحت شبه منعدمة في مجتمعاتنا، أحب أن أضيف أن الأخلاق لاعلاقة لها بالدين، فلو كان كذلك لشاهدنا الاغتصابات في كل شوارع الدول الغربية.
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56 - كمال المانيا الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:56
كما أسلفت، ومن هذا المنبر فإني ومع الأسف الشديد قد أصبحت عندي فوبيا من المواطن المغربي بصفة عامة. لإن الواقع يشهذ بذلك وبشكل ملموس وبشكل يومي . الكل يشتكي من الكل والكل يكره الكل والغالبية العظمى تنافق بعضها، والله يا إخواني إننا شعب مريض نفسيا . أصبح الخبيث والنصاب والمخلوض هو الذي يحترم ، فإن كنت تخجل ومتخلق فانت قديم و متخلف. أنا عشتها في الحافلة ف الدار البيضاء، قام شرطي بالقبض على شفار متلبس، فقام غالبية الركاب يطلبون العفو له ومنهم من قال كون عندوا مايسرقش. شعب غريب . النصب السرقة من جميع الأنواع ، الغش في كل شيئ حتى البيض.الهاتف النقال يسقوه من الأذن. والله المغاربة لايحبون لا بعضهم ولاوطنهم. للكيبغي بلادوا مكيرميش فيها الزبل . االه الطف اصف.
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57 - سؤال بليد الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:57
من الطبيعي أن نسمع و نرى مثل هذه المشاهد المُؤسفة في ظل غضِّ الطرفِ من طرف المسؤولين عن الأمن على قمع هؤلاء المُجرمين الذين لا و لنْ يُعجِزهُم ذلك لو أرادوا،لكن الأمر يجعل الشعب يطرح عِدَّة تساؤلات لفَهْمِ هذا اللُّغْز ذو الأبعاد الكثيرة. فنسمعُ كل حين القبض على أفراد ينتمون أو يتعاطفون مع جماعات إرهابية و يعملون في مُنتهى السِّرِّية و الحذر بينما يعجز الٱمن بِكلِّ موارِده و إمكانِياتِه عن قمع و ٱقتِلاع جذور إرهابيي الشوارع الذين يعتدون على الناس و السياح نهارا و ليلاً و في الشوارع؟!
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58 - علاء الدين الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:57
اذا لم تستحيي فاصع ما شئت لا بد ان هذا الوحش الادمي فعل باخته ما فعل بتلك القاصر الشجاعة التي صبرت و قوامت .
يجب على المجرمين 10 سنوات سجنا نافذا.
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59 - omar الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:58
من قبل كانت الأسر تربي أحسن تربية أما ألأن خرج الأمر عن السيطرة وتبقى مسؤولية الدولة مع الأسرة مشتركة دولتنا فاشلة ووزر ذالك في أعناق كل مسؤول أسأل الله ألا يغمض لهم جفن مدة تحملهم المسؤولية.وأدعو إخوة هذه البنت أن يأخذوا حق أختهم بعاهة مستديمة في ذالك المجرم أما محاكمنا أريد لها الخسف أميييين.
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60 - adam الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:58
ضياع شبابنا بضياع ديننا
بإبتعادنا عن الديننا بعدت عنا الحشمت والوقار والأخلاق الحميدة زيادة عن الإهمال الأسري
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61 - مسفيوي الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:58
عندنا فئتين في المجتمع المغربي فئة كبيرة حوالي ثلثي الشعب مكبوتين و يرون في هذا المشهد سوى ما يتمنون .... والفئة الأخرى ذات العقلية السليمة و التي سكتت أمام فشل القضاء و الأمن ... الإعدام هو الحل الوحيد من أجل إنقاد الوطن و لكن ما دمنا نائمين نريد مشاهدة كأس العالم و أخواتكم تغتصب في الشوارع فاعلموا أن هذا الوطن زائل لأن الله يمهل و لا يهمل و الشعوب الغبية التي ليس لها منفعة هي شعوب زائلة
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62 - saad الأربعاء 28 مارس 2018 - 08:59
لما انتخبنا وصوّتنا للعدالة والتنمية راجت في ادهانينا ان هذه الحكومة سترجع الدين وعاداته الى الطريق الصحيح في الثمانينيّات هذا الجيل كان يستحيي النضر الى عورت النساء كان يراها أمه وأخته كان الامن والامان كانا عيبا ان تمسك بيد الفتات وان تتمشى معاها في الشارع العام انظروا لحالنا وحال نيسائنا وما نراه من فاحشة مجتمع فاسد البرلماني يفسد ورئيس الجماعة يفسد والقائد المقاطعة يفسد ومدير المدرسة المدرسة يفسد ولأب يفسد مع ابنته والأخ مع اخته وزنا المحارم اَي مجتمع تتكلمون عنه الكل فاسد من الأب الى خدام الدولة وتلومون التلميذ والمراهق والمراهقة على أي تربية. تسألونهم مجتمع فاسد مايقع الآن في هذا المجتمع جد عادي
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