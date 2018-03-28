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الرئيسية | مجتمع | الرميد: المغرب ليس جنة .. ولا تشكيك في استقلالية القضاء بالمملكة

الرميد: المغرب ليس جنة .. ولا تشكيك في استقلالية القضاء بالمملكة

الرميد: المغرب ليس جنة .. ولا تشكيك في استقلالية القضاء بالمملكة
نورالدين إكجان* (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:00

وجه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، انتقادات حادة للمشككين في استقلال السلطة القضائية، إذ أورد أن المغرب أَسَّسَ لاستقلال تام ونهائي ووفق المعايير الدولية للسلطة القضائية، ولا يمكن بأي شكل أن يسمح بالتشكيك في نزاهة القضاء، داعيا إلى فتح نقاش حول الأمر يكون طرفا فيه.

وأضاف الرميد، في لقاء تواصلي نُظِمَ اليوم الأربعاء بكلية الحقوق في سلا، من أجل تقديم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021: "لا يمكن أن نخلط بين استقلالية القضاء وبين قاض يبيع نفسه، وهي الحالة التي تنطبق على مجالات أخرى، حيث عملت الدولة على ضمان الاستقلالية، من خلال سَنِّ القوانين، لكن الممارسين لهم سلوكات أخرى".

وأكد الرميد أن "المغرب، ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي، راكم تطورا كبيرا في مجالات حقوق الإنسان"، وزاد: "رغم وجود اختلالات لا يمكن إنكارها، إلا أن رَصْدَ الخط البياني لحقوق الإنسان يُحِيْلُنَا على تطور كبير، زكاه إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمحاكم الإدارية.

وتابع بأن الفترة المتقاربة بين دستوري 1992 و1996 توضح بالملموس أن المغرب كان يبحث عن تعزيز الديمقراطية، لتأتي بعدهما حكومة التناوب التوافقي، وتأسس لدينامية، تلاها بعد ذلك تكثيف كبير لمنسوب احترام وتعزيز حقوق الإنسان".

واستنكر الرميد في معرض حديثه "الأصوات المتشائمة التي تصور المغرب مثل جحيم يعيش فيه الناس"، موردا: "المغرب ليس جنة، لكنه تمكن من تحقيق تقدم في عدة مجالات، مثل المرأة وإمكانية تقديم الملتمسات والعرائض بالنسبة للمواطنين؛ فضلا عن دستور 2011 الذي سيمكننا من الانتقال الديمقراطي".

وسجل المتحدث ذاته أن "خطة العمل الوطنية ليست ابتكارا مغربيا، بل استجابة لتوصيات أممية تلت مؤتمر فيينا لسنة 1993، الذي أوصى بوسيلة يمكن أن تكون ناجعة في حماية حقوق الانسان، واقترح اعتماد التخطيط الإستراتيجي، ليكون المغرب الدولة 39 التي استجابت للمقترح منذ سنة 2010".

وقال وزير حقوق الإنسان إن الخطة "تحتضن طموحات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات بشكل كبير، والتقت فيها الإرادة الحكومية مع الشعب"، مضيفا أنها "وُضِعَتُ في وقت سابق، لكن دستور 2011 جعل لها رهانات أخرى، وبالتالي تطلب الأمر التشاور في مجموعة من القضايا الخلافية المتعلقة بالأسرة والإعدام والإجهاض".

في السياق ذاته سجل محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجامعة عليها أن تكون فضاء يحتضن نقاشات وسجالات علمية وأكاديمية حول النقط الخلافية في ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، من خلال الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وأضاف الصبار أنه أصبح من اللازم دعم البحوث التي تهدف إلى تنمية التنوع الثقافي والتنقيب في تاريخ المغرب الديني والحضاري، من أجل التأصيل للذاكرة المغربية والثقافة الشعبية.

ودعا الأمين العام الجامعة المغربية إلى إيلاء الاهتمام للبحث في مجالات التربية ونبذ التطرف في المناهج، وضرورة المساهمة في الخطة الوطنية عبر المبادرة وتقديم مقترحات تُمَكِنُ من تجاوز العقبات.

*صحفي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - Observateur الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:14
الاستقلال في إصدار الأحكام دون مراقبة جدية و دون مراجعة للأحكام و بدون جزر للأحكام الفاضحة، هي بمثابة ديموقراطية بدون قوانين اي الفوضى، ثم لماذا يتم تطبيق أقصى الضمانات للقضاة و لا يتم توفيرها للمتقاضين
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2 - عماد الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:20
راه كانشوفو بعنينا ، دابا نتا كتخلص سبعة ملايين في الشهر باش تستنتج هاد الاستنتاج
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17
3 - Mustapha Azoum الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:35
بكل تاكيد المغرب ليس جنة لكن جحيما للمستضعفين من الفقراء واليتامى والعاطلين واصحاب النفوس الخيرة .
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14
4 - Boko الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:37
المغرب ليس جنة, هذا لا يعني انه يسمح بان يكون جهنم. الشعب يقول ان من ليس احقا للقيام بواجب, عليه ان ينسحب.
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5 - مراد الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:39
الاستاذ الرميد شغولوك و انشغلت بحقوق الانسان ، اين هي الدولة التي كنا نحلم بها سويا، دولة الحق والعدل والرفاه الاقتصادي؟ اين هي الحلول الاسلامية؟ كان املنا ان نعيش الدولة التي رسمناها في مخيلتنا ونحن طلبة اسسها المبادئ الاسلامية؟ ماذا تغير ؟ الانسان ام الزمان ؟
ما هي المبررات؟ لعلي اخطأت التقديرات ؟
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4
6 - Mouatene الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:42
الرميد: المغرب ليس جنة .. ولا تشكيك في استقلالية القضاء بالمملكة.

هذا الكلام موجه لساكنة كوكب اخر ?
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7 - مغربية وافتخر الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:44
اتمنى من القضاء ان ينصف الامنيين الابرياء وكذا الذي تم الاعتداء عليهم بوحشية في كل من الريف وجرادة...لان اخر من يتحدث عن حقوقه في هاته الدولة او بهذا الوطن هو رجل الامن .
من ناحية اخرى ارجو من السيد مصطفى الرميد ان يهتم بملف جل رجال الامن عوض محاولة النيل منهم ....والفاهم يفهم
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8 - ستيتو حمو الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:51
كل التقارير الدولية تؤكد ان منظومة القضاء منهارة وبكل المقاييس من استقلال القضاء عن الدولة العميقة التي تتحكم في كل دواليبه الى تفشي الرشوة الى الكيل بمكيالين الى اعفاء رموز الفساد السلطوي والانتخابي الى تحكم لوبيات مختلفة .
وما غير ذلك سوى الاستهزاء من دكان المواطنين والضحك على الدقون
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9 - متابع الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:53
نعم المغرب ليس جنة للضعغاء ولاكنه جنة لكم وحدكم اما عن استقلالية القضاؤ أقول لك المغاربة ليسوا اغبياء.
أقسم بالله الذي لا الاه الا هو ان القضاء المغربي ليس مسقلا.
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10 - citoyen الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:56
رفعت القبعة للرميد يوما عندما واجه رجال قانون في برنامج حواري
حيث قال ومن يراقب عمل القضاء اذا لم تبق الوزارة علي رآس النيابة العامة
اليوم انقلب 360 درجة كيف؟
معلوم انه يرى الفيديوهات علي اليوتيوب بخصوص الظلم الذي تعرض له مواطنون كثيرون
ولماذا لم يفصح السيد الرميد علي نتائج الحوار بخصوص اصلاح العدالة انما بين عشية وضحاها استسلم
مااصبح الرميد يتقنه هو ان نكون مسؤولين لدي اي تصريح ولم لا؟ طبعا؟
اين هي اليات رفع الشكاوى التي تحمي المواطنين من تسلط وتجبر اي قاض فضل ان ينفذ تعليمات بدل ان يطبق القانون؟
ولماذا يفرض علي المواطن هذه الثقة العمياء في القضاء
الكل يعرف ان قضية في المحاكم تآخذ وقتا لاينتهي
اين هي النجاعة القضائية باحترام حقوق المتقاضين بما في ذلك الزمن القضائي؟ هل لي ان انتظر طوال حياتي حكما لايصدر ابدا ؟
ولماذا لايتم ثني المحامين عن ابتزاز الموكلين؟ كلما طالت القضية الا وكلفت متقاضيا ملايين وملايين
لماذا لا نجري الحوار مع المواطنين العاديين لنجس نبض المواطنين بخصوص استقلال القضاء
من السهل بمكان التصريح بعبارات رنانة بان القضاء مستقل ولايسلم بلد من الخروقات القضائية
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11 - عبد المنعيم الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:56
المغرب ليس جنة صدقت ولكن جنة لناهبي المال العام وللعفاريت وتماسيح اما المزاليط فهو بالنسبة لهم جحيم
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12 - تغطية الشمس بالغربال الأربعاء 28 مارس 2018 - 17:58
غريب امر هؤلاء الناس كما انهم لا يعيشون في المغرب. للتحقق من نزاهت القضاء تكون لجن نزيهة وبسرية للبحث في المحاكم المغربية قاطبة وسيتبين لك عكس ما تتحدث عنه بل ما هو مهول. إذا كان نزيه فهو منحاز وان لم يكن منحاز فهم متماطل وإن لم يكن متماطل فهو جاهل. ما يجعل حدا لهذا النقاش هي لجان تفتيش نزيهة تقوم بعملها ذاخل المحاكم بكل سرية كما لو انها من من يحاكمون عكس هذا تثبت التهمة عليهم وهذه برهان إما لصلحك أو ضدك وهو أقرب للعدل.
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