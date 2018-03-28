الرميد: المغرب ليس جنة .. ولا تشكيك في استقلالية القضاء بالمملكة.

نورالدين إكجان* (صور: منير امحيمدات)

وجه المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، انتقادات حادة للمشككين في استقلال السلطة القضائية، إذ أورد أن المغرب أَسَّسَ لاستقلال تام ونهائي ووفق المعايير الدولية للسلطة القضائية، ولا يمكن بأي شكل أن يسمح بالتشكيك في نزاهة القضاء، داعيا إلى فتح نقاش حول الأمر يكون طرفا فيه.

وأضاف الرميد، في لقاء تواصلي نُظِمَ اليوم الأربعاء بكلية الحقوق في سلا، من أجل تقديم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018-2021: "لا يمكن أن نخلط بين استقلالية القضاء وبين قاض يبيع نفسه، وهي الحالة التي تنطبق على مجالات أخرى، حيث عملت الدولة على ضمان الاستقلالية، من خلال سَنِّ القوانين، لكن الممارسين لهم سلوكات أخرى".

وأكد الرميد أن "المغرب، ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي، راكم تطورا كبيرا في مجالات حقوق الإنسان"، وزاد: "رغم وجود اختلالات لا يمكن إنكارها، إلا أن رَصْدَ الخط البياني لحقوق الإنسان يُحِيْلُنَا على تطور كبير، زكاه إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمحاكم الإدارية.

وتابع بأن الفترة المتقاربة بين دستوري 1992 و1996 توضح بالملموس أن المغرب كان يبحث عن تعزيز الديمقراطية، لتأتي بعدهما حكومة التناوب التوافقي، وتأسس لدينامية، تلاها بعد ذلك تكثيف كبير لمنسوب احترام وتعزيز حقوق الإنسان".

واستنكر الرميد في معرض حديثه "الأصوات المتشائمة التي تصور المغرب مثل جحيم يعيش فيه الناس"، موردا: "المغرب ليس جنة، لكنه تمكن من تحقيق تقدم في عدة مجالات، مثل المرأة وإمكانية تقديم الملتمسات والعرائض بالنسبة للمواطنين؛ فضلا عن دستور 2011 الذي سيمكننا من الانتقال الديمقراطي".

وسجل المتحدث ذاته أن "خطة العمل الوطنية ليست ابتكارا مغربيا، بل استجابة لتوصيات أممية تلت مؤتمر فيينا لسنة 1993، الذي أوصى بوسيلة يمكن أن تكون ناجعة في حماية حقوق الانسان، واقترح اعتماد التخطيط الإستراتيجي، ليكون المغرب الدولة 39 التي استجابت للمقترح منذ سنة 2010".

وقال وزير حقوق الإنسان إن الخطة "تحتضن طموحات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات بشكل كبير، والتقت فيها الإرادة الحكومية مع الشعب"، مضيفا أنها "وُضِعَتُ في وقت سابق، لكن دستور 2011 جعل لها رهانات أخرى، وبالتالي تطلب الأمر التشاور في مجموعة من القضايا الخلافية المتعلقة بالأسرة والإعدام والإجهاض".

في السياق ذاته سجل محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الجامعة عليها أن تكون فضاء يحتضن نقاشات وسجالات علمية وأكاديمية حول النقط الخلافية في ما يتعلق بمجال حقوق الإنسان، من خلال الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، والقطاع الخاص.

وأضاف الصبار أنه أصبح من اللازم دعم البحوث التي تهدف إلى تنمية التنوع الثقافي والتنقيب في تاريخ المغرب الديني والحضاري، من أجل التأصيل للذاكرة المغربية والثقافة الشعبية.

ودعا الأمين العام الجامعة المغربية إلى إيلاء الاهتمام للبحث في مجالات التربية ونبذ التطرف في المناهج، وضرورة المساهمة في الخطة الوطنية عبر المبادرة وتقديم مقترحات تُمَكِنُ من تجاوز العقبات.