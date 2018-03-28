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الرئيسية | مجتمع | منجب أمام القضاء للمرة العاشرة .. النقيب الجامعي: أداء لضريبة الحرية

منجب أمام القضاء للمرة العاشرة .. النقيب الجامعي: أداء لضريبة الحرية

منجب أمام القضاء للمرة العاشرة .. النقيب الجامعي: أداء لضريبة الحرية
وائل بورشاشن* (صور: مصطفى بهلول)
الأربعاء 28 مارس 2018 - 14:25

قال المعطي منجب، المؤرخ والناشط الحقوقي، إن وقوفه أمام القضاء للمرة العاشرة بسبب القضية نفسها "لا يترك له ما يقوله"، وزاد موضحا: "لأنه كلما تنتهي جلسة يعطوننا تاريخ الجلسة المقبلة".

ووصف منجب، في ندوة صحافية عقدها اليوم الأربعاء بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، الملف الذي يتابع فيه هو و6 ناشطين آخرين بـ"الفارغ" و"السياسي"، مؤكدا أن القضاة الذين سيقف أمامهم "يضيعون وقتهم لأنهم لا يستطيعون إدانته أو تبرئته".

بينما وصف النقيب عبد الرحيم الجامعي التهم الموجهة إلى "منجب ومن معه" بـ"الفجة والمائعة"، وأضاف أنهم "يؤدون ضريبة الحرية، لأن ممارسة الحرية أصبحت تهمة".

وذكر الجامعي في مداخلته، بالندوة الصحافية نفسها، أن "الجسم الحقوقي دخل في دهشة لما أصبحت مساعدة صحافيين شباب على العمل مسا بالسلامة الداخلية للدولة؛ التي تصل عقوبتها في حالات أخرى إلى الإعدام".

وعبر الجامعي عن اقتناعه بأن "العيب يوجد في الجهاز القضائي الذي ليست له جرأة"، وليس في الملف أو التهم التي "تتخوف الهيئة القضائية من الحسم فيها، وإصدار حكم ببراءة هؤلاء الناس"، بتعبيره.

كما ذكر النقيب المحامي أنه يتتبع الملف منذ ثلاث سنوات، ويحس بأنه يعيش لحظات الستينيات والسبعينيات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

ووصفت اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة المحاكمة بالـ"مهزلة"، وذكرت في بيان صحافي لها أنه "مع هشاشة التهم المزعومة، لجأت الشرطة إلى وسائل غير قانونية، كالتنصت على الخطوط الهاتفية، وحظر مغادرة البلاد، وتسريب مضمون التحقيق إلى الصحافة".

وتحدث البيان أيضا عن "الحملة الإعلامية التشهيرية التي استهدفت المعطي منجب"، واستعرض مجموعة من التهم التي كالتها منابر إعلامية لمنجب من قبيل: "التآمر ضد المغرب، والتقرب من الأمير هشام، والإفطار العلني في شهر رمضان، والزنا، والشذوذ الجنسي، واستهلاك المشروبات الكحولية، والتعاون مع المنظمات الصهيونية، والمس بالمقدسات".

كما ذكر البيان نفسه أن "العديد من الجمعيات مُنعت من تنظيم اجتماعاتها العامة أو الحصول على وصل الإيداع القانوني"، ووصف هذا المنع بـ"الانتهاك لدستور 2011، ولكل الالتزامات الدولية للمغرب حول احترام حقوق الإنسان".

تجدر الإشارة إلى أن المعطي منجب، الرئيس السابق لمركز ابن رشد للدراسات والتواصل، كان قد نظم بشراكة مع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، والمنظمة الهولندية فري بريس أنليميتيد، دورات تدريبية حول برنامج "ستوري مايكر"، وتم اتهامه هو و6 نشطاء آخرين بسبب هذا التدريب بـ"المس بأمن الدولة"، الذي تصل عقوبته في حال الإدانة إلى 5 سنوات من السجن.

*صحافي متدرب

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - المعقول الأربعاء 28 مارس 2018 - 14:36
<<العيب يوجد في الجهاز القضائي الذي ليست له الجرأة>> جملة من ذهب تختصر الحالة الكارثية للقضاء في بلادنا، اللهم انصر كل مظلوم يارب.
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17
2 - جريء الأربعاء 28 مارس 2018 - 14:40
تهم اقل ما يقال عنعا انها تاااافهة وتااااءهة و الغرض منها ضرب الاصوات الحرة، فعلا القضاء عندنا غير شجاع بما يكفي، و يترك اصحاب المصالح توظفه خدمة لمصالحهم.
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10
3 - المهاجر الأربعاء 28 مارس 2018 - 14:44
منجب متله متل كل أحرار هدا الوطن من زفزافي الى مهداوي الى توفيق بوعشرين ولائحة طويلة كل شرفاء عبر تاريخ مصيرهم سجون اما سراق المال العام فهم في جوالات داءمة عند ماما فرنسا والله منتقم ًأكيد ستكون نهايتهم كسابيقيهم .
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9
4 - منير التولالي الأربعاء 28 مارس 2018 - 14:52
لا يمكنني الحكم على محتوى البرنامج لأني لم أشاهده .
و لكني أخشى أن تكون هذه التهمة سيفا مسلطا على كل من ينتقد الأوضاع الخاطئة في المغرب .
و حتى يتم تجنب الشبهات يستحسن تجنب هذه البرامج المشتركة مع قنوات أجنبية , لأن هذه الأخيرة أيضا مشكوك في نواياها , وليس لها مصلحة واضحة من الإهتمام بقضايا المغاربة .
من أراد أن يصور برنامجا فليكن بتمويل مغربي و طاقم مغربي , و عندها لا حرمة لأحد , فالصحافة هي لسان الشعب و سلطته الرابعة و يجب أن تقوم بدورها
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3
5 - Hamido الأربعاء 28 مارس 2018 - 14:54
دفاعك على بو20 وما تعرض له سيجعلك هدفا للمخزن .نسأل الله أن يرحم هدا الوطن العزيز
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6
6 - البرشي الأربعاء 28 مارس 2018 - 15:05
الأستاذ المعطي منجب درسني بكلية الأداب و العلوم الانسانية بمكناس ..أستاذ عرفته بصراحته و جرئته في النقذ فهو لا يعترف بمقدس غير الله سبحانه و تعالى و ما يحصل له الأن مسرحية مكررة لكل من عبر عن رأي مخالف لما يجب أن يقال من منظور الدولة طبعا ....في هذا البلد كل من عبر عن رأيه مدان إلا من ردد و طبل و زمر و اتبع القطيع فهو الوطني الحق و الرجل القدوة ...الوطنية الحقة تكمن في عدم التملق و الاسترزاق بالمداهنة و تلميع وجه صدى سرعان ما عامل الوقت يعيد الصدأ أكثر مما كان.
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4
7 - mosi. الأربعاء 28 مارس 2018 - 15:07
يا سيد منجب ساحكي لك و لهم تجربة بسيطة وقعت لي بمعية مجموعة من الاصدقاء في 2002 حيث كنا في كلية الاداب ظهر المهراز و كنا نحتل البلكونات المحيطة بالكلية طيلة الوقت و دات عشية مررنا بالبلكون الذي يطل مباشرة على التكنة العسكرية للمدفعية ووجدنا شخص اسباني يحمل كاميرا و يصور التكنة من بلكون الطابق الثالث..وعنذما سألناه ماذا يفعل قال بلغة فرنسية ركيكة انه يصور فقط لانه تعجبه الطبيعة و انه سائح و يعجبه المغرب كثيرا..وبما اننا كنا ندرس الاسبانية فلم يتطلب منا الوقت كثيرا لنجعله يتكلم باللغة التي يجيدها و نجيدها...المهم اننا عنذما راجعنت الكاميرا وجدنا انه لم يصور لا الجامعة ولا الطبيعة و لا حمير الطالعة الكبيرة...بل ان جل الصور هي لتلك الثكنة من الامام و الخلف و الجانب و الباب الرئيسي و الاعلى من بلكونات كلية الاداب حيث انه لم يصور من موقع و زاوية واحدة فقط بل العديد...
المهم بعد ان اتهمناه صراحة بانه جاسوس قال لنا انه يشتغل في مجلة اسبانية و انه صحافي...ولقد تركناه يذهب لحال سبيله بعذ ان اخدنا منه وعد بعدم العودة و قيامه بمسح كل الصور...
لو كان لنا نفس وعي اليوم لسلمناه للسلطات....
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