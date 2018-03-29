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الرئيسية | مجتمع | نشر "معلومات شخصية" يجر على وزير الصحة اتهامات بخرق القانون

نشر "معلومات شخصية" يجر على وزير الصحة اتهامات بخرق القانون

نشر "معلومات شخصية" يجر على وزير الصحة اتهامات بخرق القانون
هسبريس - يوسف لخضر
الخميس 29 مارس 2018 - 01:00

اتهم عدد من الممرضين والممرضات وزارة الصحة المغربية بخرق قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على إثر نشرها لائحة للممرضين المرتقب إدماجهم في النظام الأساسي الجديد، وهددوا باللجوء إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية.

واعتبر الممرضون أن هذه اللائحة خرقت القانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث تضمنت معلومات شخصية من قبيل رقم التأجير وتاريخ الازدياد والوضعية الإدارية.

كما تضمنت اللائحة، المنشورة على صفحة "قسم تدبير شؤون الموظفين بوزارة الصحة" على فيسبوك، أسماء الممرضين والممرضات والدرجة والأقدمية في الدرجة والإدارة؛ وهي معلومات اعتبر عدد من الممرضين أنها ذات طابع شخصي، يشملها قانون حماية المعطيات الشخصية.

وجرى تداول هذه اللائحة بين صفحات مهتمة بقضايا الممرضين المقبلين على عملية الإدماج في النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، الذي بموجبه سيتنقل الممرضون إلى السلم العاشر.

وفي الوقت الذي نفت فيه مصادر من وزارة الصحة أن تكون الصفحة الفيسبوكية التي نشرت اللائحة تابعة لمصالحها، يثار السؤال حول مدى احترام القانون في نشر هذه اللائحة التي ضمت معلومات شخصية تهم آلاف الممرضين والممرضات.

ويعرف القانون المغربي المعطيات ذات الطابع الشخصي بكل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت الصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه.

ويشير القانون إلى أن هذه المعلومات تمكن من التعرف على الشخص بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال الرجوع إلى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو الجينية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفي حالة الرضا المسبق للشخصي المعني بالمعطيات، يُلزم القانون المشار إليه أن تتم معالجتها بطريقة نزيهة ومشروعة، وأن تكون مجمعة لغايات محددة ومعلنة ومشروعة وألا تعالج بطريقة تتنافى مع تلك الغايات.

ويشدد القانون على أن القيام بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لا يمكن إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجالاً للشك عن رضاه عن العملية أو مجموعة العمليات المزمع إنجازها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - يحي بوشيخي الخميس 29 مارس 2018 - 01:24
من يجرؤ على معاقبة خدام الدولة؟كيتنا احنا لمزالط المحقورين.اما هم محميون رغم القانون
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2 - المتفائل الخميس 29 مارس 2018 - 01:41
عن اي معطيات شخصية يتجدث هؤلاء؟..رقم الاجير و الاقدمية في المنصب وتاريخ الازياد..كل هذه الاشياء لا تعني شيئا..
فاذا كان الممرضون اتهموا الوزير صحة فعلى الاساتذة ان يقوموا بالشيء نفسه عندما تنشر معطياتهم الشخصية اثناء نشر اسمائهم واقام تاجيرهم والدرجة المرتبون فيها عنما يتعلق الامر بترقيتهم او اثناء الحركة الانتقالية.
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