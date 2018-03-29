المغرب يشارك في مؤتمر إقليمي للصحة بالأردن

هسبريس من الرباط

حل وفد مغربي يضم أطباء وخبراء، بالعاصمة الأردنية للمشاركة في المؤتمر الإقليمي السادس لشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، الذي سيناقش جملة من القضايا الصحية، خاصة مكافحة الأمراض المستجدة التي يعرفها العالم بسبب الاضطرابات والحروب.

ويضم الوفد المغربي 14 طبيبا سيتطرقون، على مدى ثلاثة أيام، للمنهجيات المبتكرة في إطار السعي إلى تعزيز واقع الصحة العامة، وتشجيع تبادل الأفكار والمقاربات والحلول المبتكرة للتصدي للتحديات والعقبات وسد الفجوات التي تواجهها الصحة العامة في المنطقة.

المؤتمر المنظم تحت شعار "أساليب ومنهجيات مبتكرة للتعامل مع واقع الصحة العامة في إقليم شرق المتوسط"، يروم، بحسب بلاغ صادر عن المنظمين، إلى عرض مجموعة من المقاربات المبتكرة للصحة العامة، مع التركيز خلال الجلسات على الكيفية التي يمكن من خلالها تكييف تلك المقاربات مع الواقع والتحديات التي تواجهها منطقة شرق المتوسط في الوقت الحالي.

ويهدف المؤتمر الإقليمي السادس لشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية، المعروف بـ"إمفنت"، إلى توفير الفرصة للعاملين في قطاع الصحة بالمنطقة لعرض إنجازاتهم وتبادل خبراتهم أمام المشاركين من مختلف بلدان المنطقة، إلى جانب حشد المسؤولين والخبراء والعلماء في مجال الصحة العامة لدراسة ومناقشة المنهجيات المبتكرة التي تم التوصل إليها في إطار السعي إلى تعزيز واقع الصحة العامة في منطقة شرق المتوسط.

ويروم اللقاء أيضا "إشراك مجتمع الصحة العامة في حوار يهدف إلى الحد من الآثار المترتبة على المشاكل والتحديات التي تواجهها الصحة العامة في المنطقة"، و"تشجيع تبادل الأفكار والنهج والحلول المبتكرة في مواجهة التحديات والمشاكل الصحية العامة".

وسيركز المؤتمرون على اعتماد استراتيجيات مبتكرة في إطار الاستجابة للتحديات المتعلقة بالصحة والمشاكل التي تواجه البلدان في المنطقة، وسيخوضون في التحديات المطروحة أمامهم، وعلى رأسها ارتفاع الأمراض غير السارية وتفشي الأمراض السارية والأمراض المستجدة والمنبعثة، وضعف أنظمة الرصد الوبائي للأمراض، والأخطار المترتبة على الصحة العامة خلال التجمعات البشرية الكبيرة، والمخاطر التي تهدد الأمن البيولوجي وحالات طوارئ الصحة العامة.