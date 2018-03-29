جمعية تنتقد سياسة الحكومة في تشغيل المعاقين

هسبريس من الرباط

على إثر انعقاد المجلس الحكومي وعند تناول ملف التشغيل والإدماج المهني، رصد فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان "اشتراط الخطاب الرسمي توفر الرغبة لدى القطاعات المشغلة عندما يتعلق الأمر بتشغيل فئة معينة من المواطنين، ويتعلق الأمر بالمعطلين في وضعية إعاقة".

وسجل الفرع الحقوقي أن هذا الخطاب الرسمي، الذي وصفه بـ"المهين لكرامة الإنسان وقيمته كفرد، بغض النظر عن وضعه بسبب الإعاقة أو غيرها"، مخيب لآمال المعطلين من ذوي الإعاقة، واعتبره "خرقا لحقهم في العيش الكريم"، و"استهتارا واضحا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب وبالمبادئ التي ينص عليها الدستور"، مشيرا إلى معاناة هؤلاء "اليومية مع التشرد والحرمان والتسول، ناهيك عن الإصابات الناتجة عن القمع المباشر والمتكرر للقوات العمومية في مواجهة الأشكال النضالية المنظمة من قبلهم بشكل سلمي ومشروع".

وقال بيان استنكاري للجمعية، توصلت هسبريس بنسخة منه، إن السياق الذي يأتي فيه هذا الخطاب "يتسم بغياب سياسات مستندة إلى مقاربة حقوقية بأهداف واضحة ومحددة زمنيا وبموارد مالية وبشرية كافية"، واعتبر ذلك يؤشر على "غياب الإرادة السياسية في تمكين هؤلاء من حقهم في العيش الكريم، ويفضح زيف الخطاب الرسمي حول إعمال حقوق هذه الفئة، ويكشف المقاربة الإحسانية المنتهجة في التعاطي مع ملف الإعاقة".

وأضاف فرع "AMDH" أن ربط تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة بشرط الرغبة لدى القطاعات المشغلة، "يضرب مبدأ المساواة وعدم التمييز كمبادئ أساسية تنص عليها جميع معاهدات حقوق الإنسان، التي تشكل أساس الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنص عليها أيضا ديباجة دستور 2011"، موردا أن ذلك "لا يسمح بحصول جميع المواطنين على الفرص نفسها للتمتع بحقوقهم على الرغم من توفرهم على المؤهلات والكفاءات ذاتها؛ وهو ما يشكل ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص".

وزاد التنظيم الحقوقي ذاته أن هذا الاشتراط "يسهم في تأبيد الأحكام المسبقة والنظرة الدونية للأشخاص في وضعية إعاقة، ويزيد من معاناتهم اليومية، ويتجاهل التوصيات الأممية الصادرة عن لجنة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل والعمالة وما يتصل به من حقوق أخرى، كالحماية الاجتماعية والمستوى المعيشي اللائق".

فرع الرباط للجمعية المغربية لحقوق الإنسان استنكر ما ورد في الخطاب الحكومي واعتبره "تمييزيا لا يحترم التزامات المغرب بتبني مقاربة حقوقية تحترم كرامة الإنسان في مجال الإعاقة"، وعبّر عن تضامنه "اللامشروط مع المعطلين في وضعية إعاقة من أجل التمتع بنفس فرص العمل وعلى قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين"، معلنا مساندته "لنضالاتهم المشروعة لانتزاع حقوقهم في العيش الكريم"، مؤكدا على "ضرورة إشراكهم الفعلي في كل القرارات التي تخصهم كما تنص على ذلك المرجعية الكونية"، معتبرا أن "لا شيء يهمهم يتم بدونهم".

وطالب الفرع الحقوقي بـ"اتخاذ كل التدابير اللازمة لتفعيل التوصيات الأممية حول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الخصوص الحق في العمل والعمالة والحماية من البطالة والحق في مستوى معيشي لائق"، كما جاء في نص البيان.