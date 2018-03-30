تفشي حالات التحرش والاغتصاب يصدم المغاربة

عبد السلام الشامخ*

أثارت واقعة محاولة اغتصاب فتاة ضواحي بنجرير، وتوثيقها في شريط مُصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، موجة عارمة من ردود الفعل الغاضبة والمستاءة، تُعبٍّر عن صدمة كبيرة إزاء ما حدث.

وكان شريط مُصوّر انتشر بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، يُظهر شابا في العشرينات يحاول اغتصاب فتاة في سن المراهقة، ويُمرغها في الأرض، محاولا لمس مناطق حساسة من جسدها؛ فيما يهم صديق له بتصوير "فيديو" الواقعة، دون أدنى تدخل.

ويظهر في الشريط المصور الذي مدّته 55 ثانية الشاب وهو يُحاول نزع سروال الفتاة، فيما تحاول منعه والإفلات منه، وتصرخ بأعلى صوتها طالبة النجدة، قبل أن يلوذ "المُغتصب" هو وموثق الحادث بالفرار إلى وجهة غير معروفة.

وقد أجمع معظم متتبعي جريدة هسبريس الإلكترونية على رفض هذا التصرف "الخطير" الذي كان بطله شاب في عقده الثاني، داعين السلطات إلى "اتخاذ إجراءات قاسية في حق الجناة"، كما أشاروا إلى أن "هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة مادام هناك تساهل من قبل الدولة مع مرتكبي أفعال الاغتصاب والتحرش".

وفي هذا الصدد، تقول ماجدة، في تعليق على الحادث الذي هزّ الرأي العام المغربي: "والله تاحشوما هدشي جاتني لبكية، خفت على راسي، خفت تكون عندي شي بنت ويوقع ليها هدشي.. حسبي الله ونعم الوكيل.. الإخصاء الإخصاء".

معلق آخر عبّر عن صدمته لما حمله "الفيديو" من مشاهد خطيرة قائلا: "مشهد صادم جدا. والله إذا لم تضرب الدولة بيد من حديد على أمثال هذا المجرم فستعم الفوضى لا محالة"، قبل أن يزيد: "الغريب في الأمر أن القضاء إذا أصدر حكما رادعا على هذا المجرم سنجد بعض الأبواق تدافع عنه أو تستقبله عند خروجه من السجن استقبال الأبطال كما استقبلوا التلميذ المجرم الذي "شرمل" أستاذته".

وقال متابع آخر: "الكل يتحمل مسؤوليته عما آلت إليه الأوضاع في وطني المغتصب، الأسرة، المدرسة، جمعيات المجتمع المدني، المسجد، الأمن، الحكومة، والدولة عموما؛ فالكل يتحمل قسما من المسؤولية، وهذا جاء بتراكمات منذ الأزل. ونحن نفقد بريق التربية حتى أصبح التحرش والاغتصاب أمرا عاديا، بل ويتفاخر به الشباب والمراهقون في مجالسهم".

بدوره، دعا أحد المتتبعين في تعليقه على الواقعة جميع المغربيات إلى أن يتقدمن إلى مديرية الأمن ورفع دعوى ضد المتحرشين بهم وتحميل مسؤولية ما سيقع لهن للأمن في البلاد"، وزاد: "على الحكومة أن تتدخل وتحمي أبناء وبنات هذا الوطن من هؤلاء المجرمين وتنزيل أقصى العقوبات في حقهم".

من جهته قال سلام في تعليق على الحادث: "سوف تتدخل الأيادي كالعادة وينتهي الملف بالصلح والتنازل ترغيبا أو ترهيبا، وستتحرك جمعيات خمس نجوم للدفاع عن المعتدي وتوفير كل أسباب الراحة له، وهذا ما أدى الى انهيار هيبة الدولة وكل مقومات المجتمع وأدخله في نفق مظلم بتجاهل تام من طرف من بيدهم الأمر لأنهم بعيدين عن هذه المآسي".

ودعا متابع آخر بعودة خدمة التجنيد الإجباري لأنها تبقى الخيار الأمثل من أجل شباب منضبط، خاصة بعد انتشار المخدرات والبطالة.

وكانت عناصر الدرك الملكي بقيادة بوشان، التابعة لإقليم الرحامنة، تمكنت يوم الأربعاء من توقيف الشاب الذي كان قد ظهر في شريط بمواقع التواصل الاجتماعي وهو يحاول اغتصاب تلميذة. كما جرى اعتقال مصور "الفيديو" بعدما قام والده، وهو رئيس جماعة، بتسليم المبحوث عنه لعناصر الدرك الملكي بابن جرير صباح الخميس.