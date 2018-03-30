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انطلاق التسجيل الجديد بالسنة أولى للتعليم الابتدائي

انطلاق التسجيل الجديد بالسنة أولى للتعليم الابتدائي
هسبريس من الرباط
الجمعة 30 مارس 2018 - 01:35

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، أن عملية التسجيلات الجديدة بالسنة الأولى من التعليم الابتدائي، برسم الموسم الدراسي 2019-2018، ستنطلق بجميع المدارس الابتدائية ابتداء من يوم الاثنين 2 أبريل المقبل وستستمر إلى غاية 16 يونيو 2018 كآخر أجل.

وشددت الوزارة، في بلاغ لها، على إجبارية التعليم للأطفال البالغين سن التمدرس، مهيبة بأمهات وآباء وأولياء الأطفال البالغين على الأقل 5 سنوات ونصف عند فاتح شتنبر 2018، المبادرة بتسجيل بناتهم وأبنائهم لدى أقرب مؤسسة عمومية من مقر إقامتهم، داخل هذه الآجال.

ونبهت إلى أن كل طلبات التسجيل الواردة خارج هذه الآجال، ستتم معالجتها، حسب ما تتيحه الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية والإمكانات المتوفرة، مبرزة أنه يمكن الاتصال بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبالمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات حول العمليات والإجراءات الخاصة بعملية التسجيلات الجديدة.

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