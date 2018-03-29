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كُتّاب وآراء
والدا "وحش بوشان" .. مسنان يرفضان تصرف ابنهما ويلتمسان الغفران
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقنع أنفسنا بالانتصار للشاب الذي ظهر في شريط يحاول اغتصاب تلميذة في واضحة النهار بجماعة بوشان، بإقليم الرحامنة، لكن تنديد الحقوقيين ومعاناة أسرة الضحية توازيه رواية أسرته.
لا أرضى بتصرف ابني
كانت صدمتنا قوية ونحن نصل إلى منزل الشاب المتهم بمحاولة اغتصاب التلميذة خولة. الطريق المؤدية إلى دوار بداوة سيدي عبد الله بجماعة آيت حمو ضواحي بوشان كانت تقدم إجابة عن كل الأسئلة التي تتبادر إلى ذهننا، وتحاصر مسؤولي هذه الجماعة القروية وأدوارهم في التنمية المحلية.
كانت والدة الشاب لا تقوى على السير، فالسيدة مليكة طاعنة في السن، تقاسيم وجهها تكشف كل شيء؛ لكن هذه "المصيبة" التي سقطت فجأة عليها جعلت قواها تتهاوى.
لم تدافع المرأة المسنة عن ابنها المتهم، على غرار ما تقوم به أمهات أخريات في مناطق "متحضرة" وبكبريات المدن المغربية حين يعتدي أبناؤهن على فتيات أو أساتذتهم.
"هادشي لي دار ما نرضاوش بيه، وما نبغيوهش لبنتنا وبنات الناس"، هكذا تقول مليكة والدموع تنهمر من مقلتيها، ما يؤكد أن أخلاق المغاربة والمناطق القروية المحافظة ضد هذه التصرفات اللاأخلاقية كيفما كان مرتكبها.
لكن "الكبدة" تجعل هذه المرأة السبعينية، وهي التي تعاني من مرض القلب وتواصل علاجه، تبكي وتناشد أسرة الضحية والمسؤولين أن يغفروا ذنب ابنها.
"ها العار إلى ما شوفو ليا في وليدي، راه دريويش وما عارفش، ها العار!"، تقول الأم العجوز، ثم تضيف: "عافاكم إلى ما رفقو ليا بوليدي!".
الأم المكلومة لم تتجاوز بعد الأزمة النفسية التي خلفتها وفاة ابنها في مدينة السمارة الجنوبية، بسبب انفجار لغم في الصحراء، حتى تلقت هذه الفاجعة الجديدة، وناشدت الكل، وعلى رأسهم الملك محمد السادس وأسرة الفتاة والسلطات، الرأفة بها وهي التي لا تتوفر على ما تسد به رمقها رفقة زوجها، وما تعالج به نفسها، فبالأحرى أن تتنقل في الحافلات لزيارة ابنها في السجون.
"تشويت" للمرة الثانية
لم يتمالك الأب الذي أعياه الزمن، وقلة ذات اليد، نفسه حتى ذرف الدمع، وهو العائد قبل أيام من سمارة التي لقي فيها ابنه مصرعه بسبب لغم.
يقول الأب في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "تشويت في الولد وتزاديت شي بهادشي"، مشيرا إلى أن ابنه المتهم ليس بتلك الصورة الحيوانية.
في حديثه إلينا والدموع تغالبه، يرجع الأب تصرف ابنه إلى تأثره بواقعة وفاة شقيقه في انفجار لغم بالصحراء، إذ يقصد كل ليلة المقبرة ويبيت بجانب قبره، مؤكدا أن الابن "أصبح مؤخرا متأثرا بالواقعة، ولا يتمالك نفسه، وتصرفاته باتت غريبة".
الأسرة، وخاصة الأم كما يقول والد الشاب، كانت تعول عليه في مساعدتها من أجل توفير الأدوية والتطبيب؛ ذلك أنها لا تقوى على دفع تكاليف العلاج، ما يجعل طبيبها المداوم في كثير من المرات يرفض أداءها ثمن العلاج.
واقع مرير تخفيه هذه الواقعة، وأزمة حقيقية تعيشها هذه الأسرة والجماعة القروية، إذ إنها بدون طريق ولا ماء وكهرباء، ما يجعلها بعيدة عن التنمية المنشودة، ويسائل مسؤولي جماعة آيت حمو بالرحامنة.
الطريق المؤدية إلى الدوار لا يمكن أصلا تسميتها طريقا، وهي تعكس الأزمة التي تعيشها الجماعة، التي يركن مسؤولوها إلى ما يمكن تسميته تجاوزا تنمية الدوائر المحسوبة على أغلبية الرئيس، مقابل نهج سياسة التهميش لدوائر معارضيه المهمة.
جدير بالذكر أن عناصر الدرك الملكي بسرية بوشان كانت قد تمكنت من توقيف الشاب الذي ظهر وهو يحاول اغتصاب تلميذة، صباح أمس الأربعاء، قبل أن تقوم بتوقيف ناشر "الفيديو" مساء اليوم نفسه، ثم تقوم باعتقال الشاب الذي قام بتوثيق اللحظة، وإحالته على النيابة العامة المختصة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (87)
ماذا لو كانت ابنة وزير أو قاض أو احد اثراء المغرب العميق
أما دموع الوالدين فشئ طبيعي فطري لا يقدم و لا يأخر شيئا
خطورة ماقام به هو الاعتداء على طفلة بريئة ترى في التمدرس ملاذا لها من الهشاشة من دون اي مبرر .
وماقام به صديقه اخطر .
اي تساهل معهما سيجعلهما سابقة لغيرهما.
المطلوب عقابهما وبشدة حتى يكونا عبرة لغيرهما .
وفاة اخيه لا تبرر فعلته و كبر امه ليس ظرف تخفيف
إدا اجتمع الفقر والجهل فتلك هي المصيبة العظمى.
جريمة لا تغفر مس شعور كل المغاربة
نطالب بأقصى العقوبة للهمجي
lalla nti 3la rasna w 3inina , mais celui qui a fait cet horrible crime devrait etre punis ,sinon ça sera la jungle !
la damme n a pas 70 ans si non , elle etait enceinte de ce criminel qui a 21 ans a 50 ans !
quand on ouvre cette porte de l'indulgence avec les criminels , tous sera permis !
الله يحسن اعوانهم مساكن .
هل إلتقيت بكل الامهات الأخريات في مناطق متحضرة؟ أليس هذا اتهام يا سيدي "الصحفي"؟. وما المشكلة هنا؟ هذا المراهق سيدخل السجن ليتربى، قد يحصل على تعليم مجاني هناك، ثم يخرج بعد ذلك ابنا صالحا يشتري الدواء لوالديه ويتكفل بهما. كفاكم من اللعب على عواطف الناس بالكلمات والصور المكبرة. اتركوا العدالة تقول كلمتها.
لكن هذا لا يمنع من معاقبة هذا الجاني الذي أهان هذه البنت البريئة وعزز جريمته النكراء بتصويرها وتحويلها إلى فيديو شاهده الخاص والعام. فيجب أن يكون العقاب شديدا حتى يكون عبرة لمن أراد إهانة فتياتنا، وأن يكون درسا لكل من سولت له نفسه التحرش جنسيا على النساء.
اتفق معهم ولكن هل نجلس ننتظر ان يتوبوا او يستيقظ ضميرهم الميت.
الحقيقة ما وقع و يقع سببه القانون المتساهل و الكبت المستشري.
وكلهم تتحملهم الدولة لوحدها اي فكيف لدولة تفكك الخلايا الارهابية حتى قبل نشأتها لا تستطيع و قف هذا العنف بين اولاد الشعب بتشديد القوانين و العقوبات على المجرمين و قطاع الطرق.
بالنسبة للكبت الجنسي فقوانين الدولة التي صعبت الزواج بالمدونة و تركت التبرج و العري في الشارع رغم ان العلاقات خارج الزواج مجرمة وقد تؤدي الى السجن فكيف سيفرغ جيل يعاني الفراغ و الفقر مكبوتاته.
فلا يظهر له الا التحرش و الاغتصاب.
صحيح أخلاق هاته السيدة المسنة لانها تربت تربية ترفض مثل هكذا تصرفات لكن هذا الجيل نسأل الله اللطف رغم كل هاته الظروف و الإكراهات التي يعيشها و بدل أن يحتج على من كان سببا في المأساة الحقيقية فإننا بالضرورة كنحgروا بعضنا البعض
اللهم لطفك
وكدلك نطلب من عائلة الضحية و لو انسانيا تعاطف مع العائلة معنويا و تقوم بزيارة و تطييب خاطرهم و لو بالكلمة الطيبة و نترك القانون و القضاء ياخد مجراه دون تدخل او وساطة.و السلام
المدينة بلا عساس بحال الدار بلا ساس
حال الاسرة ومستواها التعليمي ليس بحجة لطلب الغفران
لان حالهم اخرج اجيال محترمة في الماضي
فشلت هده الاسرة في تربية ابنها او انها لم تبدل مجهودا لتربيته
وعليها ان تتبرئ منه كما تبرئ نوح من ابنه
ويجب على الشارع الخروج لمطالبة بالعدالة وسيادة القانون والامن لتجنب رؤية هذه الافعال كالتي وقعت لشاب مكناس
وحسبي الله ونعم الوكيل على المسؤول
المذنب الوحيد هو من اقترف الجريمة والبتالي هو المسؤول الرئيسي فاليتحمل مسؤوليته لوحده أمام القضاء فهو أيضا راشد. والسلام
هناك من يتحدث عن الام والدي المقترف...فهل احس البعض بالالم التلميدة و والديها...كيف للتلميدة المسكينة ان تستعيد تقتها بنفسها و بمجتمعها وبالرجل عامة..وتحلم بزوج "( وصورة الجلاد )" في مخيلتها ؟..
الجاني حاقد..على المتعلمين ( في صورة التلميدة) وعلى الاخرين وهو الدي كان عليه اصلاح حاله و حال عائلته..
لا رحمة ولا شفقة لمن اقترف عملا خال من الرحمة والشفقة.
واقصد هنا الحيتان الكبيرة التي تعبث بلقمة عيش الشعب وهو ما يظهر على هؤلاء
في حين الشعب يطحن بعضه بعض والديناصورات تتفرج وتسخر منه وهي سبب كل هذا الانحطاط والذل الذي يعيشه المواطن سواء كان ظالم او مظلوم
في هذا السن سن الطيش والمراهقة يتطلب مراقبة ومصاحبة من الاولياء
وبما ان الاولياء مغيبيين بسبب ظروفهم الصعبة والمدرسة مغيبة ومنهارة بسبب انعدام حس المسؤولية لدى الديناصورات لان ابنائهم لديهم مدارس خاصة ومن يهتم بهم
فمن يدفع الثمن هو المواطن المغلوب على امره
من يدعون للاعدام اقول لهم اتقوا الله في انفسكم
أنتم بشر وقد تقعون في اخطاء فهل نعدم كل من يخطئ التصرف خصوصا في هذا السن
فهو لم يقتل الفتاة حتى يحكم عليه بالاعدام
يعاقب حسب فعله حتى يعتبر ويرجع لجادة صوابه
لكن من يعاقب من تسبب في تدمير جيل من الشباب
هذا السؤال المطروح لن يجيب عنه احد
كما ان الاعلام مقصر في هذا الجانب
لا يتذكرون هؤلاء الناس الا حين تقع على رؤوسهم المصائب
من ينقل معناتهم في غياب حس المسؤولية والضمير ميت لدى الحكام
من المحيط الى الخليج
حسبنا الله ونعم الوكيل .
أريد أن اضيف، ما اتاراني في بعض التعاليق هو تبرير ما حدت بالفقر و التهميش ، ألا تستحيون متى كان الفقر يجعل من بني آدم وحوش بشرية بدون رأف، في المغرب هنام مشكل تربية و أخلاق. هناك فقراء يعيشون فقر مدقع و لم يسبق لهم اقتراف جرائم شنيعة.
لا شفقة و لا رحمة مع المجرمين كل حسب جرمه ليكون عبرة لغيره.
انا لا اساند التحرش و لا الاغتصاب و لكن ارفض الدوافع التي تؤدي الى هذه الظواهر المسكوت عنها في المغرب
هذا الدري ما ترباش !!! ما ترباش .... رباتوا جماعة الرفاق راس الدوار والدرب !! والوالدين كانوا مغيبين !!! ....
دعو الجزر الجناءي ياخذ مجراه لكي يوضع حدا لمثل هذه الافعال الشنيعة لبعض الشباب السايب !!
ثم ياايها المتباكون،ماذنب البنت في فقر هؤلاء الناس و عطالة شيطانهما.ومن سيلم جراحها النفسية هي واسرتها،؟؟وما سيكون رد فعلكم ان اغتصبت لكم اخت او ام او ابنة،او تعرضتم انتم للاغتصاب،ثم انه لا يوجد اي مبرر يعطي لاي انسان الحق مهما كان في الاعتداء على غيره،
كفى خداعا لانفسكم و كفى استهتارا بكرامة و حرمة غيركم.ولتبكي امه او تموت حتى،لابد من عقاب ابنها الضال ليكون عبرة لغيره
رجاءا لا تركبو على هدا الملف بالاستعطاف من أجل الاب أو الام لهدا الجرم غير مقبول شرعا ودينا .ادا كان شرع الله فالاعدام وادا كان القانون الوضعي المادي أن شاء الله. المابد الام والاب فعاليات المجتمع المدني ستتكفل بهم والابن المتوفى فهدا واجب وطني