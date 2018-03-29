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الرئيسية | مجتمع | والدا "وحش بوشان" .. مسنان يرفضان تصرف ابنهما ويلتمسان الغفران

والدا "وحش بوشان" .. مسنان يرفضان تصرف ابنهما ويلتمسان الغفران

والدا "وحش بوشان" .. مسنان يرفضان تصرف ابنهما ويلتمسان الغفران
عبد الإله شبل من بوشان
الخميس 29 مارس 2018 - 20:00

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقنع أنفسنا بالانتصار للشاب الذي ظهر في شريط يحاول اغتصاب تلميذة في واضحة النهار بجماعة بوشان، بإقليم الرحامنة، لكن تنديد الحقوقيين ومعاناة أسرة الضحية توازيه رواية أسرته.

لا أرضى بتصرف ابني

كانت صدمتنا قوية ونحن نصل إلى منزل الشاب المتهم بمحاولة اغتصاب التلميذة خولة. الطريق المؤدية إلى دوار بداوة سيدي عبد الله بجماعة آيت حمو ضواحي بوشان كانت تقدم إجابة عن كل الأسئلة التي تتبادر إلى ذهننا، وتحاصر مسؤولي هذه الجماعة القروية وأدوارهم في التنمية المحلية.

كانت والدة الشاب لا تقوى على السير، فالسيدة مليكة طاعنة في السن، تقاسيم وجهها تكشف كل شيء؛ لكن هذه "المصيبة" التي سقطت فجأة عليها جعلت قواها تتهاوى.

لم تدافع المرأة المسنة عن ابنها المتهم، على غرار ما تقوم به أمهات أخريات في مناطق "متحضرة" وبكبريات المدن المغربية حين يعتدي أبناؤهن على فتيات أو أساتذتهم.

"هادشي لي دار ما نرضاوش بيه، وما نبغيوهش لبنتنا وبنات الناس"، هكذا تقول مليكة والدموع تنهمر من مقلتيها، ما يؤكد أن أخلاق المغاربة والمناطق القروية المحافظة ضد هذه التصرفات اللاأخلاقية كيفما كان مرتكبها.

لكن "الكبدة" تجعل هذه المرأة السبعينية، وهي التي تعاني من مرض القلب وتواصل علاجه، تبكي وتناشد أسرة الضحية والمسؤولين أن يغفروا ذنب ابنها.

"ها العار إلى ما شوفو ليا في وليدي، راه دريويش وما عارفش، ها العار!"، تقول الأم العجوز، ثم تضيف: "عافاكم إلى ما رفقو ليا بوليدي!".

الأم المكلومة لم تتجاوز بعد الأزمة النفسية التي خلفتها وفاة ابنها في مدينة السمارة الجنوبية، بسبب انفجار لغم في الصحراء، حتى تلقت هذه الفاجعة الجديدة، وناشدت الكل، وعلى رأسهم الملك محمد السادس وأسرة الفتاة والسلطات، الرأفة بها وهي التي لا تتوفر على ما تسد به رمقها رفقة زوجها، وما تعالج به نفسها، فبالأحرى أن تتنقل في الحافلات لزيارة ابنها في السجون.

"تشويت" للمرة الثانية

لم يتمالك الأب الذي أعياه الزمن، وقلة ذات اليد، نفسه حتى ذرف الدمع، وهو العائد قبل أيام من سمارة التي لقي فيها ابنه مصرعه بسبب لغم.

يقول الأب في حديثه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "تشويت في الولد وتزاديت شي بهادشي"، مشيرا إلى أن ابنه المتهم ليس بتلك الصورة الحيوانية.

في حديثه إلينا والدموع تغالبه، يرجع الأب تصرف ابنه إلى تأثره بواقعة وفاة شقيقه في انفجار لغم بالصحراء، إذ يقصد كل ليلة المقبرة ويبيت بجانب قبره، مؤكدا أن الابن "أصبح مؤخرا متأثرا بالواقعة، ولا يتمالك نفسه، وتصرفاته باتت غريبة".

الأسرة، وخاصة الأم كما يقول والد الشاب، كانت تعول عليه في مساعدتها من أجل توفير الأدوية والتطبيب؛ ذلك أنها لا تقوى على دفع تكاليف العلاج، ما يجعل طبيبها المداوم في كثير من المرات يرفض أداءها ثمن العلاج.

واقع مرير تخفيه هذه الواقعة، وأزمة حقيقية تعيشها هذه الأسرة والجماعة القروية، إذ إنها بدون طريق ولا ماء وكهرباء، ما يجعلها بعيدة عن التنمية المنشودة، ويسائل مسؤولي جماعة آيت حمو بالرحامنة.

الطريق المؤدية إلى الدوار لا يمكن أصلا تسميتها طريقا، وهي تعكس الأزمة التي تعيشها الجماعة، التي يركن مسؤولوها إلى ما يمكن تسميته تجاوزا تنمية الدوائر المحسوبة على أغلبية الرئيس، مقابل نهج سياسة التهميش لدوائر معارضيه المهمة.

جدير بالذكر أن عناصر الدرك الملكي بسرية بوشان كانت قد تمكنت من توقيف الشاب الذي ظهر وهو يحاول اغتصاب تلميذة، صباح أمس الأربعاء، قبل أن تقوم بتوقيف ناشر "الفيديو" مساء اليوم نفسه، ثم تقوم باعتقال الشاب الذي قام بتوثيق اللحظة، وإحالته على النيابة العامة المختصة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (87)

1 - جبور الخميس 29 مارس 2018 - 20:05
الله يكون فالعون ديالهم، الله يسمح لينا من الوالدين..
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114
2 - تمغربيت الخميس 29 مارس 2018 - 20:06
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. باينة فيكم ناس درواش بحال كاع المغاربة لكن اشريفة الوليدة بنك غلط خصوا يتربى.. واي واحد شاف ديك الفيديو بكى وكلنا عندنا بنات ونخافو عليهم من امثال ولدك سمحلي اشريف لكن إذا سكتنا هد المرة بناتنا كلهم في خطر..
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173
3 - salah الخميس 29 مارس 2018 - 20:07
Rédaction extraordinaire de cet article.
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30
4 - فوضى الخميس 29 مارس 2018 - 20:08
إذا سامحنى أي أحد أخطا إذن سوف نعيش في من أذنب يستاهل العقاب وقولو الحمد لله أنا ابنكم لايعيش في دولة تحكم بشرع الله لكان الآن يغتصب أو قتل
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69
5 - Ahmed de Rabat الخميس 29 مارس 2018 - 20:08
الله يسمح لنا من الوالدين مساكن واخة هكاك كيقولو ولدنا لكن الله ياخد فيه الحق الجرثومة عمل فعل جد شنيع و خلا والديه عرضة الانتقادات ..الله يرزقهم الصبر اما هو الله يعطيه المؤبد
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74
6 - hassan الخميس 29 مارس 2018 - 20:08
لم أستطع إكمال القراءة من شدة البكاء.قبح الله الفقر.لا بد من المعاقبة ولكن لا بد من دعم التعليم في الوسط القروي ومحاربة الفساد والمخدرات. ..
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91
7 - عمار الخميس 29 مارس 2018 - 20:09
ليس لهما أي ذنب في ما اقترفه ابنهم الوحش و الذي هو بدوره ضحية التهميش و التفقير و أرجو ممن يقرأ تعليقي أن يتحلى بالموضوعية و المنطق. فلو كان هذا الوحش يدرس في مدارس أبناء الوزراء و خدام الدولة ما كانت عقليته لتكون هكذا. و لو كان يجد ما يقتات به ما كان ليحقد إلى درجة الاغتصاب و بعبارة أخرى مسؤولي هدا البلد هم السبب و هذه تمرة فاسدة لمنظومة فاسدة من تعليم و تطبيب و تكافل اجتماعي و قد بدأت التمار الفاسدة تنضج فترقبوا المزيد من الوحوش و المزيد من الاغتصاب
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54
8 - ahmed oujda الخميس 29 مارس 2018 - 20:09
الا عدام ثم الا عدام
ماذا لو كانت ابنة وزير أو قاض أو احد اثراء المغرب العميق
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11
9 - Youssef الخميس 29 مارس 2018 - 20:09
لا أحد بعقل سليم سيلوم الوالدين، تربي و تربي ثم تربي و لكن تبقى بعض الأمور خارجة عن السيطرة، المغتصب هو شخص بالغ و يتحمل مسؤليته و نتائج اختياراته.
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57
10 - etudiant de management الخميس 29 مارس 2018 - 20:10
الفقر الهشاشة و التكليخ و الجهل وعدم الاهتمام بالمدرسة العمومية وتفشي المخدرات و الاعلام الفاسد لايمكن الا انه انتج لينا وحوش آخرين.. للاسف والديه هما الضحية حيث غادي تزادهم معانات على معانات بينما المسؤولون في كراسيهم مستريحون.
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37
11 - Ķ-PAX الخميس 29 مارس 2018 - 20:10
العفو عند المقدرة. قد تكون عبرة للجاني غير الراشد عكس ما قد ينتج عن العقوبات السجنية.
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-8
12 - يونس السلفي الخميس 29 مارس 2018 - 20:10
يجب تطبيق أقصى العقوبات على هذا المجرم و على المصور المشارك في الجريمة
أما دموع الوالدين فشئ طبيعي فطري لا يقدم و لا يأخر شيئا
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28
13 - ولد الشعب الخميس 29 مارس 2018 - 20:10
لماذا الإستمرار في تعديب وإذلال فقراء الشعب لماذا الضلم والتهميش لماذا لا يرق قلب سياسي وشرفاء هذا البلد لحال هؤلاء الناس لماذا القسوة لماذا لا تقوم أعلى سلطات الدولة بمبادرات بناءة وعملية لمحاربة الفقر الأمية لماذا نحاول تغطية الشمس بالغربال ونروج صورة مغلوطة عن بلد غارق في الفقر والتهميش والأمية لماذا ولماذا والله لديكم حساب عسير أمام الشعب قبل الله ولنا موعد قريب
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20
14 - ل م الخميس 29 مارس 2018 - 20:11
ابنكم تنقصه التربية.وينبغي معاقبته حتى يكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأعراض الفتيات
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17
15 - طالب قانون فرنسي اللبار الخميس 29 مارس 2018 - 20:11
للأسف الشديد.. لا يعذر أحد بجهله القانون... نتوما ما دنبكم والووو.. اللي عليكم ربيتوه و كبرتوه ... الولد فعمرو 21 سنة. اذن له كامل الأهلية .. أي يعرف ما يفعله.. و الاغتصاب بصفة عامة و بالعنف بصفة خاصة لا يغفر و اتمنى له أقسى العقوبات لتكون عبرة للجميع... البنت شوفها بنظرة رأفة و حب و اهتمام كأنها أختك.. اتمنى من القضاء ان ينصف. خولة بمحاكمة عادلة. و اتمنى لها الشفاء من الصدمة النفسية التي تعرظت لها... و لا حول ولا قوة الا بالله.. الله يهدي ما خلق.. و هاد الخطأ لا يغفر أبدااااا.
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32
16 - الوطنية الخميس 29 مارس 2018 - 20:12
أقسى العقوبات تنزل على ذلك الوحش الضاري دون رأفة ولا حنان لان الشفقة والتفكير في الاسرة فقيرة مسنة ليس لها معيل الا ذلك الفحل الهائح الذي اراد اثبات رجولته امام الناس هذه الاعتبارات هي ما أوصل شبابنا الى مثل هذه السلوكات الجانحة والشادة
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18
17 - بنت المملكة الخميس 29 مارس 2018 - 20:12
واقيلة حماقيتو لي كطالبو بهدشي كنطالبو بالاخصاء و أيضا تجنيد الإجباري راه طالع جيل فاشل وقبيح او واقح او معندوش حس المسؤلية لفشوش هدي نتيجتهم
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26
18 - Halima الخميس 29 مارس 2018 - 20:12
ديك دموع التماسيح لم تعد تنطلي الا على العاطفيين, انا كون لقيت نحطكم بجوج تانتوما بالحبس لانكم ما ربيتوش هاد الولد والكاتب اللي كاتب هاد المقال ويبحث عن التعاطف مع هاد الوحش المجرم. وانا اكيدة لو كان بنتكم اللي حصل ليها هادشي لكنتو اول من يطالب بانزال اقصى عقوبة على الجاني, ولكن حيت الجاني ولدكم معليش كتطالبو بالسماح, واش ما حشمتوش؟ واش ما كتخافوش من الله والله لو كان ولدي كون بيدي قتلتو لانه الانسان الحقيقي هو اللي يبغي الخير للناس كيف يبغيه لولادو وهو اللي مايبغيش الشر للغير كيف مايبغيه لولادو. اتقو الله وخافو من يوم العقاب وباراكا من التريكيل . زوينة عندك هادي السيدة ما دافعاتش على ولدها على غرار بعض النساء على حسب تعبيرك فقط طلبت السماح, بحال ما ماتش غير قتلوه. باز باز لك الله يا خولة المسكينة, واطالب كمواطنة مغربية غيورة و جاها الضيم مما وقع بانزال اقصى عقوبة على هاد المجرم, وعقاب هاد الثلاثي الذي يدعو الى السكوت على الجريمة واهدار الحق العام حتى يعتبر الكل
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-41
19 - يحيى الخميس 29 مارس 2018 - 20:13
العقاب هو الحل
خطورة ماقام به هو الاعتداء على طفلة بريئة ترى في التمدرس ملاذا لها من الهشاشة من دون اي مبرر .
وماقام به صديقه اخطر .
اي تساهل معهما سيجعلهما سابقة لغيرهما.
المطلوب عقابهما وبشدة حتى يكونا عبرة لغيرهما .
وفاة اخيه لا تبرر فعلته و كبر امه ليس ظرف تخفيف
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23
20 - الحق الخميس 29 مارس 2018 - 20:13
صغير وما عارفش
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-14
21 - لا لا لا الخميس 29 مارس 2018 - 20:14
لا ثم لا للتساهل ...لا بد من القصاص...لماذا نحن دائما نجد المبرر لوحشية مجرمينا...هل موت الاخ يدفع الى الاغتصاب...اذا كان الامر كذلك ...فكم من اخ يموت في اليوم...او بالاحرى هل موت الاخ يساوي الاغتصاب...
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17
22 - سليمة مرابطي الخميس 29 مارس 2018 - 20:14
مشكلتنا حنا المغاربة عاطفيين و نجد ملايين من الاعذار واسباب للجرائم بعضهم سيقول السبب هو الفقر و البعض الاخر سيعيز الموضوع لاسباب لا خص لها بالموضوع اقول لكل هؤلاء مع احترامي لكم الاخلاق و الدين مجانيان الله يرحم الاجداد ولو كانت بنتهم التي تعرض لها وحش مثله فماذا سيكون ردهما؟ المفروض المحاكمة تطول الوالدين كذلك مثلما يحدث في امريكا فحالة تجرأ اي شخص ان يخرج والديه ليلتمسا عطف الناس وابنهم اتركب اي جريمة من اي نوع كان, فكل الحالات الوالدين مسؤولين عن تربية ابنهما ومرة اخرى الاخلاق و الدين مجانيان
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15
23 - Rachid الخميس 29 مارس 2018 - 20:14
كون هاد الولد.فعلا مرضي الوالدين كون عرا على كتافو وخدم وعاون باه و أمو ...
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15
24 - ادريس الخميس 29 مارس 2018 - 20:15
لاحول ولا قوة الا بالله الهلي العظيم.
إدا اجتمع الفقر والجهل فتلك هي المصيبة العظمى.
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9
25 - واو الخميس 29 مارس 2018 - 20:15
مجرم يستحق أقصى العقاب.
جريمة لا تغفر مس شعور كل المغاربة
نطالب بأقصى العقوبة للهمجي
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11
26 - غي دايز الخميس 29 مارس 2018 - 20:15
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم استرنا
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13
27 - youssef الخميس 29 مارس 2018 - 20:15
هذا الشاب سيكون كبش فذاء و الشجرة التي تخفي الغابة .........
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-9
28 - nohaila la bogossa الخميس 29 مارس 2018 - 20:17
inchalah 30 ans d'emprisonnement si bien on vit dans un pays anti porn
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1
29 - الوطنية الخميس 29 مارس 2018 - 20:17
كيف يتأر بواقعة وفاة الاخ وهو يحاول اثبات رجولته امام الملأ ويضرب للفتات على فخديها عارية والله متأثر مسكين يعيش على وقع الصدمة وا خليونا من الكذوب الخاوي وخليوا العدالة تجري مجراها بأقسى العقوبات
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10
30 - yabi الخميس 29 مارس 2018 - 20:17
salam
lalla nti 3la rasna w 3inina , mais celui qui a fait cet horrible crime devrait etre punis ,sinon ça sera la jungle !

la damme n a pas 70 ans si non , elle etait enceinte de ce criminel qui a 21 ans a 50 ans !

quand on ouvre cette porte de l'indulgence avec les criminels , tous sera permis !
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4
31 - وادزامي الخميس 29 مارس 2018 - 20:17
هاد المراهقيين تيديرو المشاكيل تيكرفسو معاهم غير والديديهم
الله يحسن اعوانهم مساكن .
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13
32 - زهير الخميس 29 مارس 2018 - 20:18
"هادشي لي دار ما نرضاوش بيه، وما نبغيوهش لبنتنا وبنات الناس" .. هادشي لي خاسوا يتقال، لكن قولا و فعلا .. الكلمة الأولى و الأخيرة للنيابة العامة، لي اعملها بيديه يفكها ابسانيه.
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4
33 - ابوزيد الخميس 29 مارس 2018 - 20:18
الكل ضحايا هذا المجتمع.الذي فقد الصواب لا تربية ولا قيم ولا احترام الغير .لقد كثر الفساد في كل المجالات وعلى جميع المستويات الا من رحم ربي.اللهم اجعل لنا مخرجا ولا تأخذنا بذنوبنا واجعل آخر أيامنا خيرا من اولها.
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7
34 - باحثة اجتماعية الخميس 29 مارس 2018 - 20:19
" لم تدافع المرأة المسنة عن ابنها المتهم، على غرار ما تقوم به أمهات أخريات في مناطق "متحضرة"..
هل إلتقيت بكل الامهات الأخريات في مناطق متحضرة؟ أليس هذا اتهام يا سيدي "الصحفي"؟. وما المشكلة هنا؟ هذا المراهق سيدخل السجن ليتربى، قد يحصل على تعليم مجاني هناك، ثم يخرج بعد ذلك ابنا صالحا يشتري الدواء لوالديه ويتكفل بهما. كفاكم من اللعب على عواطف الناس بالكلمات والصور المكبرة. اتركوا العدالة تقول كلمتها.
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7
35 - إشكالية حقيقية الخميس 29 مارس 2018 - 20:21
ياالله! شي يكول نعاقبو الدري، شي يكول نسامحوه حيث باه وامه كبار ومزاليط!!! والله الا عالم هاذ المغرب
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-3
36 - م المصطفى الخميس 29 مارس 2018 - 20:21
أولادنا أكبادنا تسير على الأرض. يكاد القلب ينفطر لألام وأخزان هذين الوالدين التي حالتهما يرثى لها.
لكن هذا لا يمنع من معاقبة هذا الجاني الذي أهان هذه البنت البريئة وعزز جريمته النكراء بتصويرها وتحويلها إلى فيديو شاهده الخاص والعام. فيجب أن يكون العقاب شديدا حتى يكون عبرة لمن أراد إهانة فتياتنا، وأن يكون درسا لكل من سولت له نفسه التحرش جنسيا على النساء.
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7
37 - عزيز الخميس 29 مارس 2018 - 20:21
لا مبرر لما فعله. أنزلوا عليه أقصى العقوبات إنها جناية ولا أحد يرضى ذلك لإبنته. إنه تعريض حياة الغير الى المآسي. إن في بعض المناطق لو مسست شعرة من أبنائهن لقتلوك !! هذا الإغتصاب لا مجال له في مملكتنا
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8
38 - مغربية الخميس 29 مارس 2018 - 20:23
كأم،وكملاحظة لما يقع في مجتمعنا،أؤكد ان الاسرة اي الوالدين بالخصوص،يجب الا يلاما في تربية الابناء في عصرنا الحاضر فالشارع يربي والتلفزيون يربي والهاتف المحمول يربي ولا احد"مربي"..لا تلومواااا الآباء دائما...اصلح الله اولادكم جميعا،
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6
39 - زعبول الخميس 29 مارس 2018 - 20:23
كان الله في عونكما و رزقكما الصبر، إعتبرا هذا الوحش قد مات في حادثة، و لا تراجع عن عقابه بما قدمت يداه، و إحمدا الله أن المغرب ليس فيه عقوبة الإعدام، و الله لو أفرج القضاء عن هذا الوحش، حتى يصبح الإغتصاب مثل صباح الخير، لااااابد من العبرة و القصاص
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11
40 - مهاجر الخميس 29 مارس 2018 - 20:23
لا حول لله ولا قوة الا بالله يبقاو فيك غير الوالدين
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7
41 - حكيم وجدي الخميس 29 مارس 2018 - 20:24
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من جهة الضحية تعيش أزمة نفسية رهيبة رفقة أفراد أسرتها وترفض التنازل أو التساوم مهما كان الأمر ومن جهة ثاتية أسرة فقيرة مكلومة تعيش ويلات الحرمان ونقص ذات اايد بسبب تصرف طائش حيواني ساهم في تأزيم وضغيتهم وتدمير كيانهم قد نطلب اارحمة للمجرم لكن فعله الٱجرامي أو الإرهابي يمنع علبنا التعاطف معه ولو على حساب معانات والديه
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3
42 - Free Man الخميس 29 مارس 2018 - 20:24
الكل تقريبا يقول انه اذا كانت الاخلاق و التدين ماكان هذا الفعل الشنيع.
اتفق معهم ولكن هل نجلس ننتظر ان يتوبوا او يستيقظ ضميرهم الميت.
الحقيقة ما وقع و يقع سببه القانون المتساهل و الكبت المستشري.
وكلهم تتحملهم الدولة لوحدها اي فكيف لدولة تفكك الخلايا الارهابية حتى قبل نشأتها لا تستطيع و قف هذا العنف بين اولاد الشعب بتشديد القوانين و العقوبات على المجرمين و قطاع الطرق.
بالنسبة للكبت الجنسي فقوانين الدولة التي صعبت الزواج بالمدونة و تركت التبرج و العري في الشارع رغم ان العلاقات خارج الزواج مجرمة وقد تؤدي الى السجن فكيف سيفرغ جيل يعاني الفراغ و الفقر مكبوتاته.
فلا يظهر له الا التحرش و الاغتصاب.
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4
43 - Hamid Gouif الخميس 29 مارس 2018 - 20:25
حقيقة ما وقع للتلميذة من محاولة الإغتصاب و ما يرافق هذا الإعتداء الهمجي من أضرار نفسية بالغة التأثير على المدى البعيد لا يسعنا إلا أن ننادي بإنزال أشد عقوبة على هذا الجاني لكن و نظرا لظروف والديه الصحية فإننا نناشد تخفيف العقوبة و التضامن مع هذين الشيخين ماديا و معنويا
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1
44 - صلاح الدين الخميس 29 مارس 2018 - 20:26
كايبقاو فينا غي هاد الوالدين مساكن، ونبغي نقول لعائلة خولة أن العفو من سمات الأنبياء كما قال الرسول صلى الله عليه و سلم "العفو عند المقدرة"
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-5
45 - مواطنة مقهورة الخميس 29 مارس 2018 - 20:29
هادشي لي دار ما نرضاوش بيه، وما نبغيوهش لبنتنا وبنات الناس"، هكذا تقول مليكة والدموع تنهمر من مقلتيها، ما يؤكد أن أخلاق المغاربة والمناطق القروية المحافظة ضد هذه التصرفات اللاأخلاقية كيفما كان مرتكبها.
صحيح أخلاق هاته السيدة المسنة لانها تربت تربية ترفض مثل هكذا تصرفات لكن هذا الجيل نسأل الله اللطف رغم كل هاته الظروف و الإكراهات التي يعيشها و بدل أن يحتج على من كان سببا في المأساة الحقيقية فإننا بالضرورة كنحgروا بعضنا البعض
اللهم لطفك
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0
46 - يسن الخميس 29 مارس 2018 - 20:29
عَنْ أُمَّنا عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا
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47 - haddaoui الخميس 29 مارس 2018 - 20:31
متأسفين لما لهاده الأسرة لكن إبنهما لم يراعي لهما ولَم يفكر في الألم والمشاكل والضروف اللتي تمر منها أسرته فقام بهده الجريمة البشعة في حق تلك الفتاة وهي تناشده وتقلب منه أن يقف وهو كالأسد فوق فريسته لا يرحمها لأنه يريد أن يشبع رغبته وبطنه بدون رحمة يجب أن يعاقب بأقصى العقوبات ولو كانت السلطة تسامح كل مجرم لأصبحت الفوضى في البلاد ولغتصب الرجال والنساء من طرف المجرمين الإرهابيين اللذين يدخلون الرعب في الناس ،والرأفة اللتي تكون فيه هي أن يتعلم حرفتا في السجن حتى يجد ما يعيش به لما يخرج من السجن هاد رئيي . لقد تعبنا من هؤلاء الأندال
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48 - عمران الخميس 29 مارس 2018 - 20:31
هذا الشاب لو كان عااقل وكيعرف الله ميديرش هاد الفعلة والموت ديال خوووه والوقوف عند قبره خاسها تقربو من الله مااشي ترجعو ذئب بشري للاسف الشباان ديالنا كيبقاو يديروا هاد الافعال وشكوون المتضرر هي الدولة بالمقام الاول اللي الدول الاخرين كياخدو علينا فكرة خايبة غاد كاتجي الاسرة فالمقام التاني الله يهدي ماخلق وصااف
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49 - استتناء الخميس 29 مارس 2018 - 20:32
الحالة غنية عن التعليق المرجو من المحكمة بان تجتهد في القضية وتنصف الطرفين معا
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50 - عبدالله الخميس 29 مارس 2018 - 20:32
هاد الشي نتيجة تساهل القانون مع الإغتصاب وعدم تشديد العقوبات والعفو عن المغنصبين.لينا الله فهاد البلاد ولا حول ولا قوة إلا بالله
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51 - محمد الخميس 29 مارس 2018 - 20:34
الآن فهمت لماذا تحركت العدالة بسرعة البرق وألقى الدرك القبض على محاول الاغتصاب بسرعة النيزك .فالأمر يتعلق بفرد من الهيئة الثالثة . وليس على شاكلة سعد المجرد.
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52 - محمد الخميس 29 مارس 2018 - 20:34
الجاني الحقيقي هو أباطرة المال و السياسيين الفاسدين .هدا الشاب رغم قبح جرمه ضحية لغياب التنمية في جميع أشكالها بالفساد يزداد غنى والنتيجة ضياع أجيال من خيرة شباب المغرب.اخاف عليك يا وطني
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53 - عار السبيل الخميس 29 مارس 2018 - 20:34
الاعدام قليل فحقهم الخصي هذا هو العدل البنت عمرها ماغترجع لطبيعتها هتعيش حياتها كلها عقد وزيارات للمصحات النفيسة لك الله يا خولة
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54 - نبيل الخميس 29 مارس 2018 - 20:35
انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح المرجوا انزال اقسى العقوبات على هذا المجرم الخطير
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55 - مغربي الخميس 29 مارس 2018 - 20:37
لا تخزني يا اماه ان ابنك ادنب في حق الفتاة البريئة مما اجج غضب الراي العام و انت اعترفت بدلك و لكن مادا عساي ان اقول هو انه تصبري انت و زوجك المسكين في القضاء و القدر و هدا امتحان دنيوي للصبركم.قضي الامر و ارجوا ان تلتفتي لصحتك و تتجاوزين ازمتك بالصلاة و الدكر و الدعاء لابنك بالهداية و الرشد.اتمنى من كل قلبي ان يرزقكم السلوان و نحن هنا لا نشمت في اي احد.
وكدلك نطلب من عائلة الضحية و لو انسانيا تعاطف مع العائلة معنويا و تقوم بزيارة و تطييب خاطرهم و لو بالكلمة الطيبة و نترك القانون و القضاء ياخد مجراه دون تدخل او وساطة.و السلام
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56 - a etudiant de management 10 الخميس 29 مارس 2018 - 20:40
متى كان الفقر و الهشاشة سببا من اسباب الانحراف .سوء التربية نعم يؤدي الى الانحراف. الفقر مع القناعة و حسن التربية ينتجان انسانا خلوقا مثابرا عاملا و ليس بالضرورة في وظيفة ما لكن انسانا منتجا صالحا.لا داعي ان تلصقوا هفوات الناس و جرائمهم بالفقر.كلنا فقراء لكن لسنا كلنا مجرمين وحوش .
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57 - المدينة بلا عساس الخميس 29 مارس 2018 - 20:40
لي دار الذنب يستاهل العقوبة
المدينة بلا عساس بحال الدار بلا ساس

حال الاسرة ومستواها التعليمي ليس بحجة لطلب الغفران
لان حالهم اخرج اجيال محترمة في الماضي
فشلت هده الاسرة في تربية ابنها او انها لم تبدل مجهودا لتربيته
وعليها ان تتبرئ منه كما تبرئ نوح من ابنه
ويجب على الشارع الخروج لمطالبة بالعدالة وسيادة القانون والامن لتجنب رؤية هذه الافعال كالتي وقعت لشاب مكناس

وحسبي الله ونعم الوكيل على المسؤول
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58 - Amir الخميس 29 مارس 2018 - 20:42
انتم وان كنتم ابوين لهذا الشخص الذي اقترف هذه الجريمة فلا ذنب لكم انتم أبرياء بالكامل.
المذنب الوحيد هو من اقترف الجريمة والبتالي هو المسؤول الرئيسي فاليتحمل مسؤوليته لوحده أمام القضاء فهو أيضا راشد. والسلام
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59 - الواقعي الخميس 29 مارس 2018 - 20:44
للاسف قضية ابنكما اصبحت قضية رأي عام و لم تعد مسألة تنازل و صلح
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60 - رابي الخميس 29 مارس 2018 - 20:45
قبل (الله يحسن لعوان و الله يسمح لينا من الوالدينوووو) اعتبر هذا الامر اعتراف مباشر بفشل دور الاسر التربوي.كما ان الفشل التربوي هو منبع جل الفضائح في البلاد.والازمة التربوية اعمق من باقي الازمات الاخرى بل منبعها بامتياز.وبعد هدا يمكن ان نقول اي شيئ.
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61 - سعيد الالفة الخميس 29 مارس 2018 - 20:45
احسن عقاب للمراهق الوحش هو ان يرى كل يوم..كل ساعة ..كل دقيقة والداه يتالمان كما كانت البنت تتالم وتستغيث ولا يكترث لها جلادها..يجب عليه ان يدوق وبال امره و يجني ما اقترفت يداه ليكون عبرة لمن لا يعتبر..
هناك من يتحدث عن الام والدي المقترف...فهل احس البعض بالالم التلميدة و والديها...كيف للتلميدة المسكينة ان تستعيد تقتها بنفسها و بمجتمعها وبالرجل عامة..وتحلم بزوج "( وصورة الجلاد )" في مخيلتها ؟..
الجاني حاقد..على المتعلمين ( في صورة التلميدة) وعلى الاخرين وهو الدي كان عليه اصلاح حاله و حال عائلته..
لا رحمة ولا شفقة لمن اقترف عملا خال من الرحمة والشفقة.
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62 - مواطن مغربي الخميس 29 مارس 2018 - 20:47
المغرب في حاجة ماسة إلى تبني إستراتيجية وطنية لمكافحة جميع أشكال العنف والجريمة، ليس فقط من خلال تبني مقاربة أمنية لأنها وحدها غير كافية، ولكن من خلال ترسيخ ثقافة مبنية على التسامح والتآخي بين مختلف شرائح المجتمع المغربي يكون الدور الأساسي فيها لمختلف وسائل الإعلام إلى جانب المناهج التربوية والتعليمية وكذلك الأسرة حسب استطاعتها، لأنها هي الأخرى تحتاج إلى تقويم خاصة بالوسط القروي حيث لازال مستوى الوعي بهذا الأخير متدنيا. فبقدر ما يطرحه الفعل المرتكب من حرج بقدر ما يطرحه الوقوف على الأسباب والمسببات من أهمية.
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63 - عبد الله الخميس 29 مارس 2018 - 20:48
الإعدااااااااااااااااااااام حتى يكون عبرة لسائر المجرمين و الحالة الإجتماعية لا تشفع لارتكاب الجرائم
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64 - مهذب الخميس 29 مارس 2018 - 20:52
لا بد من العقاب ..لقد حزنا حزنا مضروبا في 2 ..حزنا مع الضحية و حزنا مع أبوا الجاني. .لكن لا بد من العقاب ..احسبوا عقاب ابنكم أنه سيخلص مئات البنات من التعدي على حرماتهم..صبركم لهأجر عند الله ..اصبرا و ما صبركما إلا بالله العلي القدير..
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65 - زهير الخميس 29 مارس 2018 - 20:54
آ حنا ابدينا عاود التاني، بعض التعليقات تقول أن السبب هي الدولة .. كولشي انماسحوه في الدولة .. ويذا باشي الدولة انماسحوه في اليهود .. سبحان الله، الله يهدي ما اخلق.
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66 - houssin الخميس 29 مارس 2018 - 20:54
كانت ناس كاتسمح في زمان داب لا لوقت خيابت او حتا لا ناس سمحات مغتنساش امكن هدي حال خاص على مجا من لسان الاب نتمناو لقنووون ركووون رحيم بيه الله اهدي ماخلق.
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67 - amahrouch الخميس 29 مارس 2018 - 20:55
La famille de la fille agressée est pauvre,celle de l accusé est pauvre….Achnou had ruina ?!O mazal katamchiw lhaj o mawazin!!Construisez d abord une société propre et saine d esprit avant de la nourrir du spirituel et des loisirs.Nous sommes perdus !!Que tout le monde paye ses impôts,que Krouch lahram fassent rentrer l argent des paradis fiscaux et qu une solidarité s installe d urgence au sein de la société !Sans cela nous continuerons à produire du poison qui intoxique tout le monde
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68 - hassan الخميس 29 مارس 2018 - 20:56
قال الله تعالى لنبينا نوح عندما سأله إبنه : " يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح " صدق الله العظيم .
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69 - جزائري حر الخميس 29 مارس 2018 - 20:57
يفعلها الكبار والصغار يدفعون الثمن

واقصد هنا الحيتان الكبيرة التي تعبث بلقمة عيش الشعب وهو ما يظهر على هؤلاء

في حين الشعب يطحن بعضه بعض والديناصورات تتفرج وتسخر منه وهي سبب كل هذا الانحطاط والذل الذي يعيشه المواطن سواء كان ظالم او مظلوم

في هذا السن سن الطيش والمراهقة يتطلب مراقبة ومصاحبة من الاولياء
وبما ان الاولياء مغيبيين بسبب ظروفهم الصعبة والمدرسة مغيبة ومنهارة بسبب انعدام حس المسؤولية لدى الديناصورات لان ابنائهم لديهم مدارس خاصة ومن يهتم بهم
فمن يدفع الثمن هو المواطن المغلوب على امره

من يدعون للاعدام اقول لهم اتقوا الله في انفسكم
أنتم بشر وقد تقعون في اخطاء فهل نعدم كل من يخطئ التصرف خصوصا في هذا السن

فهو لم يقتل الفتاة حتى يحكم عليه بالاعدام

يعاقب حسب فعله حتى يعتبر ويرجع لجادة صوابه

لكن من يعاقب من تسبب في تدمير جيل من الشباب
هذا السؤال المطروح لن يجيب عنه احد

كما ان الاعلام مقصر في هذا الجانب
لا يتذكرون هؤلاء الناس الا حين تقع على رؤوسهم المصائب
من ينقل معناتهم في غياب حس المسؤولية والضمير ميت لدى الحكام

من المحيط الى الخليج

حسبنا الله ونعم الوكيل .
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70 - مواطن الخميس 29 مارس 2018 - 20:59
مع الأسف غالبية المغاربة يحكمون بالعاطفة. نعم الآباء لا دنب لهم في جرم يقترفه الأبناء و لكن لي دار الدنب يستاهل العقوبة. اذا تم الصفح عنهم فستكون دريعة للكثيرين لارتكاب هكذا جرائم. كفانا تباكي و إقحام العاطفة.
أريد أن اضيف، ما اتاراني في بعض التعاليق هو تبرير ما حدت بالفقر و التهميش ، ألا تستحيون متى كان الفقر يجعل من بني آدم وحوش بشرية بدون رأف، في المغرب هنام مشكل تربية و أخلاق. هناك فقراء يعيشون فقر مدقع و لم يسبق لهم اقتراف جرائم شنيعة.
لا شفقة و لا رحمة مع المجرمين كل حسب جرمه ليكون عبرة لغيره.
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71 - كريم 2018 الخميس 29 مارس 2018 - 21:00
هذا اصلا بغا يدخل الحبس، لان الحبس ارحم له من معانات اسرته و التنمية البشرية المغشوشة في المغرب، و المخفي و المسكوت عليه اعظم و الله اعلم بعباده و ارحم
انا لا اساند التحرش و لا الاغتصاب و لكن ارفض الدوافع التي تؤدي الى هذه الظواهر المسكوت عنها في المغرب
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72 - زائرة الخميس 29 مارس 2018 - 21:01
ما علاقة التحرش ومحاولة الاغتصاب. الاعتراض لفتيات بريئات ورفسهن في الارض وتعريتهم باصرار وتعمد والتباهي بذلك....بظرف وفاة اخ او باافقر !!

هذا الدري ما ترباش !!! ما ترباش .... رباتوا جماعة الرفاق راس الدوار والدرب !! والوالدين كانوا مغيبين !!! ....

دعو الجزر الجناءي ياخذ مجراه لكي يوضع حدا لمثل هذه الافعال الشنيعة لبعض الشباب السايب !!
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73 - mkarrah الخميس 29 مارس 2018 - 21:02
ابنكم اقترف جريمته في يناير واخوه توفي بعد ذلك بشهرين!!!!! التباكي لن ينفعكم في شيئ، أرق لحالكما لكن يجب أن يؤدي الثمن. ارجو أن يعدم، وبعدها سيكون لدموعكما معنى....
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74 - المهدي الخميس 29 مارس 2018 - 21:02
ما يثير القرف أكثر من الفعل الشنيع الذي اقترفه الأبن هو هذه المذلة والمسكنة التي يظهر بها الأب .. لماذا البكاء والاستعطاف المذل لهذه الدرجة ؟ هذا هو الصنف من المغاربة الذين جعلوا الطغاة يمتطون ظهورنا .. هذا هو النوع الذي يقبل الأيدي والارجل ويمرغ كرامته في الوحل وهو مقتنع بدونيته وبأنه خلق لكي يبكي وينتظر المنن من الأخرين .. والد محسن فكري فقد فلذة كبده في ظروف تبكي الجبال ومع ذلك ظل متماسكا شامخا حتى والألم والاتجاه يمزقان أحشاءه ..
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75 - kiskou الخميس 29 مارس 2018 - 21:03
تتحاولو تردوها قضية شخص هذا ماشي حل،لقاضي لي تايفك هادشي،المشكل مشكل مجتمع،حكومة،خرجو لينا بقانون بشي مشروع مجتمعي.و باراكا من لهبال
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76 - رحماني الخميس 29 مارس 2018 - 21:03
سياسة الدولة فاسلة تنتج شباب فاشل مليئ بالعقد.لاتوعية ولا تعليم ولا اخلاق لاتوجيه .خولة ضحية الشاب وهو ايضا ضحية مجتمع وسياسة دولة فاشلة على جميع المستويات. يرمون بالمسؤلية على الوالدين ويبرؤون انفسهم.
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77 - جواب للمسمى يسن الخميس 29 مارس 2018 - 21:03
لقد ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعه وربما فهمته عكس الفهم الصحيح لان الحديث الشريف يقصد.انه يجب ان تطبق الحدود على الجميع وليس على الفقير فقط و انت بما انك اوردت الحديث هنا وكانك تقول بلسان حالك انه بما ان الحد.لا يطبق على الغني فكذلك لا يجب ان يطبق على الفقير وهذا غلط وانما الصحيح انه كما يطبق حاليا على الفقراء يجب ان يطبق على الاغنياء وكما سبق واشرت ان ايراد الحديث في هذه النازلة ليس بصحيح
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78 - Sadik YEMLAH الخميس 29 مارس 2018 - 21:03
لو كان الفقر رجلا لقتلته !
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79 - سوسي مهاجر الخميس 29 مارس 2018 - 21:03
الله اسمح لنا من الوالدين. يجب مد المساعدة لهؤلاء المسنين اللذان بلغا من الكبر عتيا. انهما يعيشان حالة مزرية.لا حول ولا قوة الا بالله.
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80 - مغربي في المهجر الخميس 29 مارس 2018 - 21:05
يجب على المغاربة أن يتعاونوا مع هادين المسنين قدر المستطاع ماديا لكن دون اطلاق سراح ابنهم المجرم كيفما كان الحال وأن يعاقب عقابا شديدا لأن الامر خطير جدا والمسألة أصبحت تهم جميع المغاربة الجزاء لازم أن يكون صارما وحتميا مهما كان
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81 - عبد الحكيم الخميس 29 مارس 2018 - 21:06
هل انتم شعب عاقل؟،اذا كان مايطالبه به والدى ذاك الشيطان الانسي،بسبب جهلهما و وانانيتهما،فانتم على الاقل يجب ان تدعوا التعاطف الساذج و التاثر بالبكاء،و مراعاة مشاعرهما،من كان يجب ان يفكر فيها ابنهما المغتصب.فلو فعلنا هذا لما عوقب احد،نعفو عن السارق و القاتل و المرتشي لان ابنائه لن يجدو معيلا،او يحزن قلبهم و قلب امه و ابيه نحن في مجتمع ويجب ان ينال المجرم عقابه،خاصة في هذه قضية الاغتصاب،
ثم ياايها المتباكون،ماذنب البنت في فقر هؤلاء الناس و عطالة شيطانهما.ومن سيلم جراحها النفسية هي واسرتها،؟؟وما سيكون رد فعلكم ان اغتصبت لكم اخت او ام او ابنة،او تعرضتم انتم للاغتصاب،ثم انه لا يوجد اي مبرر يعطي لاي انسان الحق مهما كان في الاعتداء على غيره،
كفى خداعا لانفسكم و كفى استهتارا بكرامة و حرمة غيركم.ولتبكي امه او تموت حتى،لابد من عقاب ابنها الضال ليكون عبرة لغيره
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82 - مغربية الخميس 29 مارس 2018 - 21:07
للأسف الوالدين هما اللي تيتكرفصو بقاو فيا اما هى بت له الحبس تاع ايّام البصري
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83 - محمد الخميس 29 مارس 2018 - 21:08
الدي اطار استغرابي الجملة التي وردت في النص التي تقول إن القرية منعدمة من أبسط حقوق العيش من طريق و ماء و كهرباء و نحن في القرن الواحد والعشرين و مقبلين على تنظيم كأس العالم أدن ماذا ننتظر من هذا الإنسان أن يكون وحشا و أكثر من دالك.
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84 - متتبع الخميس 29 مارس 2018 - 21:11
واخا هكاك الوالدة رَآه ولدك طغى بدل يايشد طريق الله ويعاونكم وربي غادي بسهل عليه بدا يفتصبفي البنت وهي سنو ذنبها بحال هادا تخافي على رأسك منو شحال من وحدة ولدها غلط ودافعت عليه ورجع اشرس منا لأول وكمل بها الضحايا ونتي وبوه ماعندكم ذنب جهدكم درتوه خاص هو يراعي ليكم ويكون راجل رغم قساوة الظروف
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85 - حسن الخميس 29 مارس 2018 - 21:16
أخلاق الوحوش من امثال هدا النوع بشوارع مدننا. كلهم ينتضرون مصير هده الفصيلة البشرية
رجاءا لا تركبو على هدا الملف بالاستعطاف من أجل الاب أو الام لهدا الجرم غير مقبول شرعا ودينا .ادا كان شرع الله فالاعدام وادا كان القانون الوضعي المادي أن شاء الله. المابد الام والاب فعاليات المجتمع المدني ستتكفل بهم والابن المتوفى فهدا واجب وطني
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86 - Be,n الخميس 29 مارس 2018 - 21:16
ما خفي اعظم الله يصلح الام وآلامه
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87 - Maroc الخميس 29 مارس 2018 - 21:16
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ضروري نقلب على شيء لكي نبرر به ما فعله هذا المجرم هذا مجرم و كذلك المصور مجرمين يجب الجزر فى مثل هذه الأمور من أجل العبرة ويفترض ان تكون العقوبة قطع اليدين بدون رحمة ولا شفقة لكي يكونا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأعراض بناتنا. يجب إعادة النضر بخصوص الفصول القانونية التى تتعلق بالاعتداءات الجسدية والنفسية وكذا الاعتداءات اجنسية.
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