مباريات التوظيف تجذب الشباب المغاربة للالتحاق بالأمن الوطني

نور الدين إكجان*

طابور كبير تفاجأ به المارون بجوار مقر المديرية العامة للأمن الوطني بـ"الجولان" في العاصمة الرباط، طيلة أيام هذا الأسبوع، بعد فتح باب الترشيحات أمام الشبان والشابات، للتقدم من أجل ولوج الوظائف التي تُتِيحُهَا مديريات الأمن الوطني بمختلف مناطق المملكة.

العديد من الشبان يتقاطرون، منذ الساعات الأولى من الصباح من أجل تفادي الازدحام، على مقرات كان ينظر الجميع إلى الخارجين منها بنوع من الكره ويحملونهم مسؤولية كثير من المشاكل التي تجري بالبلاد.

بين معطيات البطالة التي "تنتظر" خريجي الجامعات المغربية، والوضعية الاعتبارية التي أصبح يحظى بها رجل الأمن بالمغرب، تتراوح أحلام الشباب المغاربة، لتستقر في النهاية إلى ظرف بريدي يحملها صوب ردهات المخفر لعله يأتي بالفرج على غير العادة.

إقبال

أسامة شاب في العشرينيات من عمره، وحاصل على شهادة جامعية من جامعة محمد الخامس بالرباط، التقته هسبريس بجوار مديرية الأمن.

أسامة أكد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه قرر المشاركة في المباراة المفتوحة من أجل الحصول على وظيفة، بعد أن أنهكته ظروف الجامعة التي قضى فيها ثلاث سنوات تواليا.

وأضاف الشاب ذاته أنه يدرك جيدا أن مصيره بعد الإجازة هو العطالة، لذلك عليه أن يستبق الأمر، خصوصا "أن أجرة الشرطي بالمغرب تمت الزيادة فيها"، مشيرا إلى "تحسن ظروف عيش الشرطي المغربي بعد أن أصبح يحظى بالعديد من الامتيازات".

بدوره، قال عز الدين، في حديثه مع هسبريس، إن أفراد أسرته شجعوه على الالتحاق بسلك الشرطة، بعد أن مَّكَنَ العديد من أصدقائه من عمل قار وسكن مريح، وأمور أخرى تضمن حقوقا وكرامة.

عز الدين، الذي يواصل دراسته بكلية الحقوق، لم يخفِ تشنج علاقته بالجامعة، حيث لم يتمكن من تحصيل شهادة الإجازة، بالرغم من قضائه أربع سنوات في مسلك القانون، وهذا ما يدفعه إلى تغيير وجهته، على حد تعبيره.

شاب آخر، يدعى إبراهيم، سجل، في تصريحه لهسبريس، أنه أكمل ملف ترشيحه، وجاء بعد أن أنهكته البطالة، وارتأى أن يجرب حظه في العمل شرطيا، لعله ينقذه من الوقوف في "الدرب" يوميا.

وأضاف إبراهيم أنه ينظر إلى "الشرطي كرجل نبيل يقوم بدوره على أكمل وجه في ضبط الأمن والجانحين، لذلك لا يجب أن يعامل بدونية ويُصَّوَرَ مثل مشروع رجل يضرب ويقمع فقط".

استقرار

عبد العالي الرامي، الخبير في الشأن التربوي، يرى أن وظائف الشرطة أصبحت توفر فرصا كثيرة للشغل في ظل العطالة المنتشرة، واعتماد نظام التعاقد في كل من قطاعي الصحة والتعليم؛ وهو ما يعاكس رغبة الشباب المغاربة التي تميل نحو الاستقرار.

وأضاف الرامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، نَظَّمَ المهنة بشكل كبير، وأعطى قيمة عالية للشرطي؛ وهو ما جعل الشباب يودون الالتحاق بالشرطة.

وأورد الرامي أن صورة رجل الأمن تغيرت بشكل كبير؛ فبعد سنوات من الكره، أصبح في الوقت الحالي محترما، ومنحت له امتيازات كثيرة مثل الترقي في الوظيفة، وإمكانية تنمية القدرات الفكرية والمعرفية من خلال متابعة مختلف التكوينات.

إقبال النساء

محسن بنزاكور، المتخصص في علم النفس الاجتماعي، قال إن إقبال النساء على وظائف الأمن الوطني له ارتباط وثيق بتَغْييرٍ على مستوى البنية الاجتماعية للبحث عن العمل، منذ أزيد من عقدين من الزمن، حيث ظهرت بالبلاد، إسوة بمختلف بلدان العالم، مهن لا تملك أي "توجه جنسي".

وسجل بنزاكور، في تصريح لهسبريس، أن العمل أصبح هو الآخر من شروط الزواج؛ فمن الصعب أن نجد رجلا في الوقت الراهن يقبل أن يتزوج امرأة لا دخل لها، نافيا أن يكون لعملية الترشح علاقة بحب المهنة، وزاد: "بشكل عام الترشح للمهن في المغرب أساسه اقتصادي، وبحث عن مورد رزق لا غير".

وختم المتحدث تصريحه بكون المجتمع المغربي انفتح كثيرا على مسألة اشتغال المرأة في مختلف المهن مقارنة مع دول عربية أخرى، مُرْجِعا ذلك إلى التفوق الذي سجلته المغربيات في المعدلات الدراسية.