المغرب يستعرض تجربته في "رقمنة المحاكم" أمام أمريكا والإمارات

هسبريس - عبد الإله شبل

استعرض المشاركون في المؤتمر الدولي، الذي احتضنته الدار البيضاء على مدى يومين، حول "أتمتة العمل القضائي" تجارب كل من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة.

وجرى خلال المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته يوم أمس الخميس وينتهي يومه الجمعة، تقديم أهم مقومات التحول الرقمي بوزارة العدل المغربية والإشكاليات المطروحة وكيفية تجاوزها، إلى جانب تقديم منصة المحامي للتبادل الإلكتروني مع المحاكم، وكذا عرض تطبيقي للنظام المعلوماتي المعمول به في كل من دولة الإمارات والولايات المتحدة.

واستعرضت ابتسام التدغي، إطار بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل المغربية، اليوم الجمعة، وهي تتحدث عن التحول الرقمي بالمحاكم، أن هذا الأمر يمكن من الحصول على الوثائق عبر الخط. كما يمكن من استلام الوثيقة المحصورة على صاحب الحق فيها من المحكمة المختارة، بفضل التوقيع الإلكتروني.

وبخصوص تحسين مناخ الاستثمار، أوضحت التدغي، في مداخلتها، أن مؤشر تنفيذ العقود يعمل على الرفع من جودة الإجراءات القضائية عن طريق تقييم ما إذا تبنى المغرب مجموعة من التحسينات، وكذا تجميع المعطيات عن طريق دراسة القوانين المنظمة للقطاع والاستثمارات الموجهة لمحامي وقضاة المملكة.

كما يتيح، حسب ما أوردته المتحدثة نفسها، "إمكانية الإيداع الإلكتروني والدعاوى والمقالات، لدى المحاكم المختصة عن طريق منصة إلكترونية محددة لهذا الغرض"، و"إمكانية الأداء الإلكتروني للرسوم القضائية عن طريق خدمت بنكية عبر الخط".

وتمكن هذه الخدمة، كما استعرضت ذلك الإطار بمديرية الدراسات بوزارة العدل، "عموم المواطنين من الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم عن طريق النشر بالأنترنيت".

ومن مزايا أتمتة المحاكم، حسب ما ذهب إليه المشاركون في هذا المؤتمر الدولي، الوصول الفوري إلى المحررات والقواعد حول العالم والتتبع الفوري للقضايا بالأساس، إلى جانب كون المحامين لا يحتاجون التنقل إلى محكمة أخرى قصد تقديم أوراق أو تسلمها أو تسلم الأحكام.

وتمكن أتمتة المحاكم القضاة من معاينة المحررات القضائية على شاشات الكمبيوتر بهم من المنزل أو المكتب، كما تعفيهم من حمل الملفات، ناهيك عن الحد من تخزين ملفات الأوراق.