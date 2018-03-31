دراسة: المهاجرون العرب يتصدرون أعداد المقيمين في المغرب

هسبريس - يوسف لخضر

على عكس ما قد يُعتَقد في ظل استقبال المغرب لعدد من المهاجرين من بلدان جنوب الصحراء في السنوات الماضية، فإن المهاجرين المنحدرين من البلدان العربية في المغرب أكثر من الأوروبيين والأفارقة.

وتكشف هذه الأرقام الرسمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط أن 33,5 في المائة من المهاجرين المقيمين في المغرب ينحدرون من البلدان العربية، و32,5 في المائة من البلدان الأوروبية، فيما يصل عددهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء غير العربية إلى 27,3 في المائة.

وقد جاءت هذه الأرقام في إطار البحث الوطني حول التشغيل لسنة 2017، والذي اعتمد منهجية عمل جديدة، تهدف إلى إلقاء الضوء على وضعية المهاجرين الذين استقروا بالمغرب فيما يتعلق بالأسئلة التي تهم النشاط والتشغيل، لفهم طبيعة التيارات الهجرية نحو المغرب.

وتفيد الدراسة بأن أسباب الهجرة نحو المملكة المغربية هي أولا اقتصادية بنسبة 41,4 في المائة، واجتماعية ثانياً بنسبة 22 في المائة، ولاعتبارات تتعلق بمتابعة الدراسة أو التكوين بنسبة 11,7 في المائة، و8.6 في المائة لأسباب إنسانية.

وكيفما كان البلد الأصلي، فإن نسبة المهاجرين الذكور دائماً مرتفعة مقارنة بتلك الخاصة بالنساء، حيث تصل هذه النسبة إلى 70,5 في المائة بالنسبة إلى المهاجرين المنحدرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء غير العربية، و56,0 في المائة بالنسبة إلى المهاجرين القادمين من أوروبا، و54,2 في المائة بالنسبة إلى أولئك القادمين من البلدان العربية.

وتفيد الأرقام الرسمية أيضاً بأن 20,2 في المائة من المهاجرين المقيمين في المغرب تقل أعمارهم من 15 سنة، و21,5 في المائة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة، و26,2 في المائة ما بين 30 و44 سنة، ثم 32,1 في المائة من 45 سنة فما فوق.

ويفُضل أغلب المهاجرين إلى المغرب الاستقرار في المدن، حيث يقنط أغلبهم بنسبة 97.7 في المائة بالمدن، و86,9 في المائة تتركز في أربع جهات، وهي الدار البيضاء – سطات (33,8 في المائة)، والرباط - القنيطرة (28,0 في المائة)، ومراكش - آسفي (15,2 في المائة)، والجهة الشرقية (9,9 في المائة).

وكان المغرب قد سوّى في إطار العملية الاستثنائية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير نظامية سنة 2014، قبول 23096 طلباً، ومن المرتقب أن يرتفع عدد المستفيدين من الحملة بعد اعتماد إجراءات مخففة قبل لجنة الطعون المكلفة بتلقي ملفات المهاجرين.