"قانون الجمعيات" يدخل سنته الستين .. والخلفي: منظومة متجاوزة

وائل بورشاشن*

سيكمل القانون المغربي المنظم للجمعيات هذه السنة ستين سنة من عمره، وبالرغم من صدوره في سنة 1958 لم يتغير القانون المنظم لتأسيس الجمعيات ليواكب ارتفاع عدد هذه الأخيرة، و"ينصفها" ضريبيا، ويغيّر من رؤيتها كمنافس سياسي محتمل وقت صدور القانون، إلى قوى مساعدة في تنمية المملكة وتأهيلها.

قانون قديم

قال مصطفى بوكور، رئيس جمعية العون والإغاثة، إن من التحديات التي تواجه الجمعيات المغربية "كون المنظومة القانونية لا تزال متقادمة ولا تواكب التطور الكبير الذي عرفته الجمعيات بالمغرب، إضافة إلى كون المساطير القانونية تحول دون سرعة وجودة أداء العمل الجمعوي، وتطغى عليها في بعض الأحيان المقاربة الأمنية".

وأضاف بوكور، الذي حصلت الجمعية التي يترأسها على شهادة الجودة iso، أن هناك هشاشة في الحكامة والشفافية في التعامل مع الجمعيات، وأن الجمعيات تؤدي ضريبة كبيرة بسبب التقاطعات بين العمل الاجتماعي والسياسي.

كما تحدث عن التحديات الذاتية التي تعرفها جمعيات المجتمع المدني المغربية؛ كـ"ضعف ثقافة التطوع في المغرب، وبساطة الوسائل التي تشتغل بها على مستويات الإدارة والتخطيط والحكامة".

بدوره، قال سكو قرطيط، رئيس المركز المغربي لتنمية الكفاءات نماء، إن "منظومة مؤسسات المجتمع المغربي تعاني من عدة أمراض بنيوية وهيكلية".

وأضاف قرطيط أن هذه الجمعيات "غير مؤهلة لتحقيق الفاعلية والتراكم والبناء المستمر لمجموعة من الأسباب؛ من بينها: افتقاد أطر هذه الجمعيات لقواعد التدبير التشاركي، وافتقادها لمنظومة فكرية وأرضية صلبة لتحقيق أهدافها، إضافة إلى عدم اكتساب أفراد الجمعيات كفاءات تدبيرية وعلمية ومعرفية".

رئيس نماء أورد أن النسيج الجمعوي المغربي، بالرغم من تميزه "بتنوع وغنى وشمولية من حيث المجالات التي يتم التطرق إليها"، فإن هذا النسيج "يعرف غياب رؤية واضحة ورسالة تجسد هذه الرؤية، كما يعرف طغيان الوقتية وغياب الاستمرارية في العمل، إضافة إلى الارتجال وانعدام التخطيط، والضعف في التواصل والانفتاح على العالم الخارجي".

وعي بالمشكل

وصف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المنظومة القانونية المنظمة للمجتمع المدني بالـ"متجاوزة جدا"، وقال إن "الدستور متقدم عليها".

وأضاف الخلفي، في تصريح لهسبريس، أن القوانين في مجال المجتمع المدني "لا تنسجم مع اجتهادات القضاء، ولا تقدم حوافز للمؤسسات كما هو الحال بالنسبة إلى التعاونيات"، وأرجع سبب "عدم الإنصاف الذي تسببه هذه القوانين" إلى قدمها.

الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تحدث عن كون العمل الجمعوي في المغرب "يشكل ثروة وطنية تتحدى الصعوبات".

واسترسل قائلا إن هناك صعوبات مرتبطة بالتأهيل والتكوين لاستثمار المكتسبات القانونية المرتبطة بالقوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقوانين العرائض والمُلتمسات التشريعية، وصعوبات في تأهيل الموارد البشرية، إضافة إلى الصعوبات المالية".

وتابع الوزير بأن غالبية الجمعيات "تشتغل بإمكانياتها الذاتية"، والميزانيات المخصصة للدعم العمومي "تبقى محدودة فنخجل أحيانا عندما نسمع أن مجلس جماعة صادق على 1000 أو 2000 درهم كدعم سنوي لجمعيات تشتغل في مجالات حيوية".

كما ذكر الخلفي صعوبات أخرى تواجه الجمعيات المغربية؛ كـ"الولوج للدعم العمومي وفق دفاتر تحملات وطلبات عروض، وعدم قدرة بعض المناطق والجماعات الترابية على التعاون رغم دعوة المشرع الدستوري إلى التكامل والتعاون بين الفاعلين السياسي والفاعل الجمعوي"، إضافة إلى الصعوبة المتعلقة بعلاقة الجمعيات مع الإعلام والعالم الرقمي وقدرتها على الولوج إلى عصر المعلومات ووصف هذا بـ"التحدي الكبير المطروح".

وعن دور وزارته في "معالجة هذه الصعوبات"، بيّن الخلفي أن هدف استراتيجية الوزارة تعمل في إطار "رؤية لمجتمع مدني حر ومستقل وتعددي وفعال ذي مصداقية".

وأضاف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أنه لتنزيل رؤية الوزارة "وُضع برنامج يتناول محاور التكوين والتمويل والولوج إلى الإعلام والإصلاح القانوني وتعزيز التشاور والتحاور بين الهيئات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني، وفق برامج: الديمقراطية التشاركية، وبرنامج ترافع المدني، وبرنامج النموذج التنموي، وبرنامج العمل المجتمعي، وبرنامج التحول الرقمي".