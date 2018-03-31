تردي العلاقات الأسرية بين الوالدين والأبناء يستوقف خبراء تربويين

هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)

في خضمّ بروز مظاهر الاختلالات الأُسَرية، التي أضحت تبرز بشكل لافت في المجتمع المغربي، وما يوازيها من تنامي مظاهر الانحراف في أوساط الشباب، نظمت منظمة المجتمع المدني الدولية لقيَم المواطنة والتنمية والحوار، مساء الجمعة، ندوة في موضوع "نحو تربية والدية فاعلة لبناء شخصية متوازنة".

مبارك ربيع، الذي تم تكريمه في مستهل الندوة، التي حضرها لفيف من نساء ورجال الثقافة والفكر، تساءل، في كلمة ألقاها بالمناسبة، عما إن كان رصيد التربية الوالدية سيتزايد مع اشتداد الحاجة إليه، أم سيتناقص، قبل أن يجيب عن سؤاله قائلا: "أرى أن هناك استقالة للتربية الوالدية في عصرنا هذا".

في السياق نفسه، قال مصطفى القباج، الذي سيّر أشغال الندوة، إن العلاقة بين الآباء والأمهات مع أبنائهم ما فتئت تتردّى، بسبب تزايد مشاغل الحياة، داعيا إلى عدم الخلط بين التربية الأسرية والتربية الوالدية، موضحا أن الأولى تعنى بالتنشئة العامة للطفل، في حين أن الثانية تشكل مؤسسة لضبط سلوك الأبناء إزاء آبائهم.

مصطفى حدية، أستاذ علم النفس بجامعة محمد الخامس بالرباط، أكد في مداخلته أن الاكتشافات التي جاءت بها العلوم الحديثة تؤكد ما للوالدين من أثر كبير في بناء وإعداد شخصية الطفل، موضحا أن الأب والأمّ هما اللذان يصنعان شخصية الطفل، ويجعلانها إما شخصية إيجابية أو سلبية، حسب نوع التربية التي اعتمداها.

وتكمن أهمية التربية الوالدية في كونها تؤثر تأثيرا هاما على بناء شخصية الطفل منذ سنوات طفولته الأولى، وهو ما يدعو، حسب بنحدية، إلى تثقيف الآباء والأمهات حول أهمية التربية الوالدية، بُغية تغيير سلوكهم إزاء أطفالهم، من أجل تنشئتهم تنشئة سليمة تمكنهم من اكتساب شخصية متوازنة.

من جهة ثانية، تمّ على هامش الندوة تكريم مبارك ربيع، وهو أحد أعمدة الثقافة والفكر بالمغرب. وقال محمد الأشعري، وزير الثقافة الأسبق، إن إنتاج مبارك ربيع الأدبي الغزير كان مفعما بروح الوطنية في معالجة مختلف القضايا التي يتناولها، وأنه ساهم، من خلال كتاباته، في بناء الشخصية الوطنية.

واعتبر الأشعري أن مبارك ربيع استطاع، من خلال روايته "الطيبون"، أن يُحدث تحوّلا نوعيا في الكتابة الروائية المغربية، مشيرا إلى أنه أبدع أدبا جديدا لم يحمل متخيَّله وذاكرته من المشرق، بل انبثق من المحيط المغربي، بشخصيات مغربية يعرفها القارئ المغربي وقريبة منه.

من جهته، قال عبد الكريم بناني، رئيس جمعية رباط الفتح، في شهادة في حق المحتفى به، إنه باحث رصين، يهتم بالرصيد الاجتماعي للإنسان المغربي، والتقاليد المغربية وروافدها، مضيفا أنه "احتل مكانة رفيعة بين الروائيين العرب، ويحظى بأسلوب يفتخر به الأدب الحديث".