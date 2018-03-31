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الرئيسية | مجتمع | "الاغتصاب تحت عين الكاميرا" .. هذه أبرز رسائل الاعتداءات الجنسية

"الاغتصاب تحت عين الكاميرا" .. هذه أبرز رسائل الاعتداءات الجنسية

"الاغتصاب تحت عين الكاميرا" .. هذه أبرز رسائل الاعتداءات الجنسية
د. جواد مبروكي*
السبت 31 مارس 2018 - 14:00

رسائل الاغتصاب الجنسي في وسط النهار وفي الشارع:

هي كثيرة، ولكن هذا النوع من الاغتصاب ضربة قوية وانتهاك لعدد من الرموز:

1- رمز الفتاة التي تريد المساواة: اغتصابها يريد إظهار قوة وسيطرة الذكر عليها وأنها فريسة جنسية فقط ولا شيئا آخر، وطلب المساواة مرفوض.

2- رمز الفتاة المثقفة: اغتصابها يرمز إلى رفض الفتاة المثقفة ورفض استقلاليتها واستعمال الشارع بمفردها، وأن مكانها في المنزل إذا أرادت الاحترام والسلامة.

3- رمز ديني: اغتصاب فتاة محجبة يعني انتهاك الدين وتعاليمه لأن هذه الفتاة ترتدي رمزا دينيا قويا (الحجاب).

مساهمة مؤسسة التعليم في التمييز والاعتداء الجنسي

1 - رمز الوزرة:

- رمز جنسي: إجبار التلميذة على أن ترتدي الوزرة البيضاء والتلميذ الذكر لا جنح عليه، يعني هذا رمزيا أن الفتاة "بطارية جنسية" ويجب أن تستر جسدها.

- رمز التمييز الجنسي: ارتداء الوزرة عند التلميذة هو رمز قوي ينتهك حقوق الإنسان والمقصود به أن ليس هناك مساواة بين الجنسين.

2 - غياب التربية بكل أنواعها: غياب التربية على المواطنة وغياب التربية الروحانية لتعليم القيم الإنسانية وغياب التربية الجنسية من الأسباب المهمة التي تساهم في انتشار هذه الظاهرة.

3 - دور الأساتذة: يسرب بعض الأساتذة للتلاميذ أفكاراً متشددة ومتطرفة مثل "البوناني حرام" أو "جهنم لمن لا ترتدي الحجاب".

أسباب لجوء المراهقين إلى الاعتداء الجنسي:

الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي كان دائما قائما وسط العائلات أو في كل التجمعات مثل المخيمات، وكان مسكوتا عنه لعدة أسباب، منها ما نعرفه في ثقافتنا بِـ"عيبْ وْعارْ". ويتهيأ لنا أنه ينتشر بكثرة. مثلا لو لم تكن الكاميرا موجودة وكل هذه التكنولوجيا وتطور الإعلام الرقمي لما سمع المغرب بأكمله بهذه الفضائح.

الجديد في الأمر في الآونة الراهنة هو اللجوء إلى الاغتصاب في وسط النهار وفي أماكن عامة وأمام المجتمع، وهذا هو الأمر الذي يلفت النظر وبإمكاننا تفسيره على الشكل التالي:

1 - الخلط بين الواقع والخيال: زيادة على الشحنة الجنسية الطبيعية أثناء المراهقة، يزداد تبسيط الاستهلاك الجنسي عبر الأفلام الإباحية والفيديوهات التي تنشر الجنس أو الاغتصاب الجماعي. والمراهق يشحن جنسيا إلى درجة مرتفعة ويخلط الأفلام مع الواقع ويمر إلى تطبيق رغباته الجنسية.

2 - التحدي والشهرة: المراهق يبحث دائما على الشهرة وإبراز رجولته وشجاعته وفحولته والانتصار على كل التحديات القانونية والاجتماعية والدينية. ودماغ المراهق ليس ناضجا بعد، وليس بإمكانه تقييم الأخطار والمشاكل التي سيواجهها بعد عمله.

3 - "البوز": كل المراهقين يقضون أعظم أوقاتهم في العالم الأزرق وصار بينهم تنافس في عدد "الليكات" و"البارطاج"، وربما أن ما شاهدناه كان هدفه هو "البوز".

4 - الاغتصاب تحت عين الكاميرا: هو في الأصل اغتصاب أمام المجتمع، وبالتالي هو في الأصل اغتصاب للمجتمع بأكمله الذي أصبح يقلق المراهق ولا يهتم به وبمستقبله.

علاج وحلول هذه الظاهرة

كل من يزعم أن له الحلول فهو خاطئ، لأن الحلول تتطلب اختصاصيين من كل الميادين وكذلك أطرافا أخرى من المجتمع، ويجب عقد مشاورات في كل أركان الوطن ثم جمعها ودراستها. كما أن العلم يؤمن حاليا بأن الحلول لا تأتي من الأذهان أو الطبقات المثقفة فقط، بل تأتي من مدرسة التجربة، يعني من القاعدة ومن أرضية الواقع. فمثلا أنا على يقين أن حارس المدرسة لديه هو الآخر حلول يجب أخذها بعين الاعتبار. يجب عقد مشاورات على كل المستويات المجتمعية لأن الأمر يهم المواطن والمجتمع أكثر من المفكر والسياسي.

*خبير في التحليل النفسي للمجتمع المغربي والعربي

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - Abdessamad السبت 31 مارس 2018 - 14:21
يجب معاقبة المتحرشين و أيضا النساء المتبرجاتً . على النساء إرتداء ملابس محترمة و الإلتزام بشرع الله ! أصبحنا نخجل الخروج مع ابناءنا بسبب الكاسيات العاريات في كل مكان .
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40
2 - Mohammed السبت 31 مارس 2018 - 14:28
كيف تبرر أن أمريكا هي أول دولة في معدل الاغتصاب عالميا.
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19
3 - أبو هند السبت 31 مارس 2018 - 14:46
كل هذا وذاك يدخل في خانة الاحكام الغير مشددة والقانون الذي يحكم مثل هذه الأحداث فلو علم المعتدي انه سينال عقابا قاسيا لن ولن يفكر في مد يده على أحد بل يركن إلى السلم وحتى رجال الأمن والدرك رغم حمله للسلاح لم يسلموا من بطش هؤلاء المجرمين اما المواطنين فحدث ولا حرج. إنهم يتفننون في تلقينه درسا لن ينساه ورسوم على وخدوش على وجهه واطرافه لن تفارقك مدى الحياة في رأيي أن أن تشدد العقوبات وتفعل أحكام الإعدام لمثل هذه الأفعال المشينة وسترى الحل في الحال ولكن الأمور تتجه نحو الأسوأ فهذا إرهاب من نوع آخر أصبحنا نعيشه من لذن حفنة من المجرمين الحل الإعداد والمؤكد مع الأشغال الشاقة والسلام
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12
4 - مراكشي السبت 31 مارس 2018 - 14:47
داب لبغات تنتاقم من شي واحد تلبق ليهم تهمة الإغتصاب و بالأخص المغربيات لمعطيتيهاش وقت ،شحال من واحد وقعات ليه مشى فيه باطل و مظلوم مسكين ،يجب اعادة النظر في هاته القوانين العشوائية التي تخلق العداوة ما بين الرجل و المرأة .
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7
5 - Mann السبت 31 مارس 2018 - 14:56
الى رقم 1
السويد و كندا و غيرهما فيهم البنات شبه عاريات و لا احد حتى ينظر إليهن
ابحث عن الأسباب الحقيقية في مخيخك المليئ بالمكبوتات كباقي اغلب المغاربة !!
و باراكا ما تلسقون همج و كبت البعض بالفتاة اللواتي هُن ضحية
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-6
6 - مواطن السبت 31 مارس 2018 - 14:56
لازلنا بعيدين عن إحقاق مجتمع المساواة بين النوعين.
تحتل أفغانستان المرتبة الأولى عالميا في التحرش الجنسي وتليها باقي الدول الإسلامية.
لابد من تربية حديثة تكرس إحترام الفرد لذاته و للأخر ذكرا أو أنثى .
الإنسان المسالي العيان فكريا يفكر فقط في بطنه و في ...العفوو.
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2
7 - Hor السبت 31 مارس 2018 - 15:06
En tant que pay musulman c’ Est à l’et De faire son travail il y a trop d’abus et les hommes ne sont pas punis sévèrement pour ne pas recommencer,ces gens qui font ça ne pensent pas à leurs sœurs où à tous leurs entourage féminins si un jour elles sont violés comment ils vont réagir allah yahdina
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-1
8 - الحلول السبت 31 مارس 2018 - 15:07
اولا تلك الضحية ليست محجبة
ثانيا هل تم الاختيار عشوائيا للضحية ام هناك مقدمات لعلاقة سبقها رفض و انتجت ما رأيناه عبر الفيديو
الحل هو الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الاعتداء على الاخر واليد القوية هي يد ✋ الله لذا تنزيل الشريعة ضرورة حتمية ويتم اعلان العقاب بنفس طريقة الاعتداء عبر كل وسائل التواصل الاجتماعي لكي يعلم الجميع ان هناك من هو اقوى منه ورادع له
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3
9 - Adam السبت 31 مارس 2018 - 15:08
محاولةتبرير الاغتصاب بتلك الرسائل المتعددة وبمساهمة المدرسة بتمييزها بين الدكتور والإناث من خلال الوزارة وما شابه دلك في تقديري تحليل فيه من القصور الشىء الكثير
الاغتصاب وجه من أوجه متعددة للا غتصاب في البلاد العربية فهناك من يغتصب السلطة السياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية . وباغتصابه لقوت وكرامة وحرية الفرد ..يتفاعل الحقد والحرمان والفشل والادمان ليتبادل الاغتصاب مع المحيط القريب والضعيف منه ومنهم ضحايا الاغتصاب الجنسي
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4
10 - شاب وسيم السبت 31 مارس 2018 - 15:09
اليوم اصبحن النساء يتحرشن بالرجال ...أنا شاب وسيم عمري 26 مفتول العضلات أمارس رياضة كمال الأجسام bodybuilding...أتعرض للتحرش من طرف النساء في كل مكان .
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-6
11 - النساء شقائق الرجال السبت 31 مارس 2018 - 15:18
لذي سؤال ! في أي مجتمع وجدت هذه الجمعيات النسائية مثل فيمن وغيرها ؟! ولماذا وجدت في وسط المجتمع الغربي و لماذا لم توجد في المجتمع العربي أو الإسلامي !؟ لمذا تتضاهر النساء الغربيات ضد التحرش في مجتمعاتهن الغربية إذا كان لا يوجد تحرش والمرأة حرة في تصرفاتها !؟ ألستم تقولون أن المجتمع الغربي لديه ثقافة جنسية و تعطون المثل به وبتحضره وتحسدون النساء على الحقوق التي يتمتعن بها هناك !؟
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2
12 - YOUSSEF السبت 31 مارس 2018 - 15:30
لا تخلط عللينا الامور من فضلك، الحل هو العقاب لا شيء الا العقاب، اما المدرسة والمجتمع والاخصاءيين ووو فتلك امور تتعلق بتحقيق المدينة الفاضلة، واذا انتظرنا ذلك الزمن سيكون قد فاتنا القطار واصبحنا في خبر كان.هههه.6
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0
13 - سارة السبت 31 مارس 2018 - 15:31
أنا موظفة ألاحظ بعض الرجال يتحرشون بالنساء وكذلك بعض النساء تتحرشن بالرجال نتيجة البعد عن الله تعالى. يجب معاقبة المتحرشين والعاريات.شيه عاريات.
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