مطالب بإسقاط الجنسية عن مغاربة إسرائيل

هسبريس من الرباط

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الدولة المغربية إلى ضرورة سن قانون لتجريم كل أشكال التطبيع، يحظر أي تعامل مع المؤسسات الصهيونية، أو المشهود لها بمباركة الجرائم الصهيونية، أو تلك التي تقدم خدمات لوجستيكية أو تقنية لاستدامة الاحتلال، مطالبة أيضا بإسقاط الجنسية المغربية عن المغاربة الحاملين للجنسية "الإسرائيلية" الذين ثبت في حقهم المشاركة في تقتيل الشعب الفلسطيني.

ونددت الجمعية، ضمن بيان لها، بما أسمته "السياسية التطبيعية للدولة المغربية مع الكيان"، التي قالت إنها "أضحت تشهد تواترا ملفتا، وصارت تتعمق وتتسع لتشمل العديد من المجالات، الاقتصادية والتجارية والثقافية والفنية والأكاديمية والرياضية وغيرها، ضدا على مشاعر ومواقف الشعب المغربي الرافض للتطبيع".

ودعت الجمعية من أسمتهم بالحركات والقوى الديمقراطية المغربية المناصرة للشعب الفلسطيني، إلى "فضح التطبيع والمطبعين والتصدي لهذا المنحى الخطير للسياسة التطبيعية للدولة المغربية، وتقوية انخراطها الفعلي في دعم القضية الفلسطينية"، منددة بـ "الجرائم المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني الغاصب، برعاية أمريكية وبتواطؤ الأنظمة القائمة في المنطقة العربية والمغاربية والعجز السافر لهيئة الأمم المتحدة"، بحسب توصيفها.

وأكد الجمعية دعمها للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، المتمثلة في حقه في التحرر وتقرير المصير ومقاومة الاستيطان، وفي وبناء دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعودة اللاجئين، قائلة إن "ما تتعرض له القضية الفلسطينية اليوم، أرضاً وشعباً، على يد الكيان الصهيوني الغاصب وراعيته أمريكا والأنظمة التي تدور في فلكها، يشكل تهديدا ليس فقط للشعب الفلسطيني وإنما لحق شعوب المنطقة ولشعوب العالم برمتها في الأمن والسلم والحرية".