غياب مساواة الجنسين في المملكة .. مراجعات تشريعية وخطوات عملية

هسبريس - محمد الراجي

خلال العِقدين الأخيرين، عرف المسار الحقوقي للنساء المغربيات تحقيق عدد من الإنجازات في المجال التشريعي، ابتدأت بمصادقة المغرب على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدَّ النساء سنة 1993، وانتهت بمأسسة المساواة بين النساء والرجال في دستور 2011، لكنْ رغم كلّ ما تحققّ، يظلُّ المغرب بعيدا عن تحقيق حتّى ما حققته بعض الدول المقارَنة في مجال النهوض بحقوق النساء.

كانت هذه الخلاصة التي انتهت إليها ورشة علمية نظمتْها جمعية ملتقى الأسرة المغربية، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم السبت في الرباط، حول موضوع "النساء المغربيات في السياسات العمومية: رهانات المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية"، حيث أجمع المشاركون على أنَّ ثمّة حاجة ملحّة إلى مراجعة التشريعات التي سنّها المغرب، وتفعيلها على أرض الواقع.

في هذا الإطار دعتْ خديجة اليملاحي، الكاتبة العامة لجمعية ملتقى الأسرى المغربية، خلال الندوة التي سيّرها محمد الفران، مدير معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، إلى تعميق التفكير في التحديات المطروحة أمام تفعيل التشريعات التي وضعها المغرب، وجعْلها ملائمة لما جاء في دستور 2011، الذي نصّ على مبدأي المساواة والمناصفة، في جميع الحقوق، لتُصبح المساواة والعدالة الاجتماعية مندمجة ضمن السياسيات العمومية.

في السياق ذاته قالت لطيفة جبابدي، الناشطة الحقوقية وعضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إنَّ أهمّ ما جاء به دستور 2011 هو تنصيصه على مبدأ المساواة والمناصفة بين النساء والرجال في جميع الحقوق، مشدّدة على أنَّ هذا مبدأ المساواة والمناصفة لا يجب أن يقتصر فقط على التمثيلية في المؤسسات، بل يجب أن يشمل جميع المجالات، كالتعليم والشغل والمشاركة في صناعة القرار.

وعبّرت الناشطة الحقوقية عنْ خيْبة أملها بشأن ما تحقق للمرأة المغربية على مستوى التمثيلية في المؤسسات، وعادت إلى التذكير بأنّ الحكومة التي جاءت مباشرة بعد دستور 2011 لم تتضمن سوى وزيرة واحدة؛ في حين أنّ الحكومة الحالية، وإنْ ارتفع عدد النساء فيها، إلا أنهنَّ يشغل مناصب وزيرات منتدبات، "وهنّ تابعات للوزراء"، مضيفة: "تمثيلية النساء في البرلمان بدورها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، وهو نسبة الثلث على الأقل، وهذا ما يجعلنا بعيدين عمّا تحقق للنساء في العالم من تطور".

وأشارت المتحدثة ذاتُها إلى أنَّ حضور النساء المغربيات في مراكز القرار "ضعيف جدا"؛ فضلا عن كونهنّ "يتولّين أدوارا نمطية وتقليدية وثانوية، في حين تُسند الأدوار الرئيسية للرجال"، معتبرة أنَّ "هذا الإقصاء لا يتعلق بغياب الكفاءة لدى العنصر النسوي، بقدر ما يتعلق بسيادة العقلية الذكورية، إذ إنَّ نسبة النساء المنتخبات اللواتي لديهنَّ شهادات عليها تصل إلى 67 في المائة، في حين أنَّ نسبة الرجال لا تتعدّى 39 في المائة".

من جهته قال نجيب كديرة، الأستاذ الجامعي والمدير السابق لوكالة التنمية الاجتماعية، إنَّ المغرب قام بإصلاحات عديدة في المجاليْن القانوني والتشريعي خلال العقدين الأخيرين، لكنَّ النتائج التي تمخّضت عنها هذه الإصلاحات تظل محدودة، مشيرا إلى غياب تقييم لحصيلة هذه الإصلاحات، إلى حدّ الآن.

واستعان كديرة بمؤشرات دولية أكّدت أنَّ التقدّم الذي أحرزه المغرب في مجال تحسين وضعية النساء لازال محدودا، إذ يشير مؤشّر Gender Capإلى أنَّ المغرب لم يتقدّم، في هذا المجال، خلال الفترة ما بين 2006 و2017، سوى بنسبة 2،64 في المائة، معتبرا أنَّ هذه النسبة راجعة، بالأساس، إلى تراجع حضور المرأة في سوق الشغل، بنسبة 15 في المائة.

في المقابل، عرفت وضعية النساء في مجال التعليم تحسنا نسبيا، بفضل الإجراءات التي وضعتها الدولة لتحسين تمدرس الفتيات، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى تحسّن وضعية حضور المرأة في المجال السياسي، لكنَّ المضمون العامَّ لتحليل معطيات المؤشرات الدولية، يبيّن، حسب كديرة، أن وضعية المغرب بين بلدان العالم لا تتغير سوى بوتيرة بطيئة في مجال تحسين وضعية المرأة.

وقدّم كديرة في هذا الإطار جُملة من المؤشرات الدالة على وجود فوارق بين النساء والرجال في عدد من المجالات؛ ففي ما يتعلق بمؤشر المدخول، مثلا، فإنَّ المعدل السنوي الوطني للرجال هو 11.091 دولارا، في حين أنَّ المعدّل بالنسبة للنساء لا يتعدى 3.388 دولارا.

واعتبر كديرة أنَّ أسباب استمرار الفوارق بين النساء والرجال في المغرب راجعة إلى غياب مقاربة شمولية للتغلّب على هذه الإشكالية، بسبب غياب التنسيق بين القطاعات الحكومية، إذ يضع كلّ قطاع التدابير الخاصة به، علاوة، يضيف المتحدث، على أنّ الحكومة "لا تفعّل التدابير التي تضعها، ولا تقوم بتعبئة المجتمع، بل تقوم بسنّ القوانين، ثمَّ توضع على الرفِّ وينساها الجميع، وهذا ما يجعل الحقوق الخاصة بالنساء تظلّ شكلية فقط".