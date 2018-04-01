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الرئيسية | مجتمع | باحث: تحولات اجتماعية وراء "لا مبالاة" الشارع بحوادث العنف

باحث: تحولات اجتماعية وراء "لا مبالاة" الشارع بحوادث العنف

باحث: تحولات اجتماعية وراء "لا مبالاة" الشارع بحوادث العنف
هسبريس - أمال كنين
الأحد 01 أبريل 2018 - 11:00

توالت أحداث تعريض عدد من الأفراد إلى التعنيف على مرأى ومسمع من المجتمع، وبات توثيقها يتم بعدسات كاميرات الهواتف المحمولة وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبالإضافة إلى العنف، بكل أشكاله، الممارس على الضحايا، الذي تظهره هذه الفيديوهات، فإنها تكشف وضع المتفرج الذي يتخذه الآخرون عوض تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر. آخر هذه الأحداث الموثقة واقعة اغتصاب فتاة "الطوبيس"، ومحاولة هتك عرض تلميذة ببوشان، وتعنيف زوج لزوجته بالدشيرة.

علماء الاجتماع يعددون الأسباب التي تقف مانعا أمام مساعدة المواطنين لأشخاص يتعرضون للاعتداء أمام أعينهم، رابطين الأمر بشكل أساسي بالتغيرات التي بات يشهدها المجتمع.

وفي هذا الإطار، قال محمد مومن، أستاذ علم الاجتماع، إن "الأحداث الأخيرة من اعتداءات وعنف وغياب المساعدة، تأتي في إطار التحولات المجتمعية التي تعرفها البلاد"، مضيفا، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الأمر يرتبط بتحول يشمل عدة مظاهر اجتماعية واقتصادية، وأيضا ثقافية، وحتى سياسية".

وتابع مومن قائلا: "الأسر المغربية سابقا كانت تعيش نوعا من الوحدة والتضامن في إطار الأسرة الممتدة التي تضم الأب والأم والأبناء وحتى أبناء الأبناء. اليوم، تم الانتقال إلى الأسرة النواة التي تضم فقط الأب والأم والأبناء، تلتها صراعات في إطار الوضع الاقتصادي الصعب الذي انعكس سلبيا على العلاقات الاجتماعية".

وأضاف: "سابقا كان هناك نوع من التضامن والحس والشعور بالانسجام العام، وهو ما اختفى اليوم وبات الجميع يفكر في نفسه ويبحث عن استقلاليته"، معتبرا أن "المواطن اليوم يعيش في إطار مشاكله الشخصية، وبالتالي حين رؤيته لآخر يتعرض لمشكل، يحاول ألاّ يتدخل حتى وإن كان هذا الآخر يتعرض للعنف".

وأكد مومن أنه "في السابق لم يكن المجتمع يعرف هذا النوع من العنف العمومي، الذي أصبح اليوم ظاهرة اجتماعية، إلا أن المجتمع لا يتدخل نظرا لخلفيات متعددة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - زرهوني الأحد 01 أبريل 2018 - 11:11
إلا أن المجتمع لا يتدخل نظرا لخلفيات متعددة". شخص الواقع ولم يقترح حلول كأستاذ لعلم الاجتماع.
وعلاش كاع يتكلم إلى ما عاونا وخا غي الدعاء.
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2 - مغربي حر الأحد 01 أبريل 2018 - 11:13
هده نتائج دولة مخزنية تتحكم فيها عصابة محمية ببوليسهاوغير مبالية بالمواطن
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3 - مغربي الأحد 01 أبريل 2018 - 11:18
اذا كان الانسان يملك فطرة سليمة فهو لامحال سوف ينجد شخص اخر في حاجة الى النجدة وهناك امثلة عديدة لابطال انقدوا اشخاص اخرين ومنهم حتى من فقد حياته في سبيل انقاذ شخص اخر خصوصا اذا كانت امراة يتم الاعتداء عليها.. في رايي فقط الجبان الذي يرى في الشارع امراة يمارس عليها عنف جسدي ولايحرك ساكنا واجبن منه من يضربها.
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4 - أيوب الناصري الأحد 01 أبريل 2018 - 11:25
بحكمي طالب في شعبة علم الاجتماع بمكناس يمكنني أن الخص ان استاتذة علم الاجتماع متايعرفوش التكنلوجيا الا فئة قليلة ويجي واحد يحللك علاش المجتمع نغير ولا يدير عين ميكا؟ واراه حيت القانون لا يرحم من يتضخل لانقاد شخص أخر وهادشي اللي خاص الدولة تخدم عليه خصوصا مسئلة الدفاع عن النفس لا يعقل واحد يدافع عن نفس او شرفه وكتب الله الموت للجاني تم يزج بالضحية في السجن بتهمة القتل الغير عمد؟!! اين هي العدالة؟ ديكشي لاش ولا بنادم تايخاف يتدخل خوفا من القانون لا قدر الله شيء .
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5 - fes.fes الأحد 01 أبريل 2018 - 11:25
هي ظاهرة لا زالت ستستفحل وتنتشر وستكون اعتى نن الارهاب الذي يتنطع مسؤولين المملكة بمحاربتهم له. في الاعلان من اجل الحصول على دعم دولي. سواء مادي او معنوي.... اما الاغتصاب والتشرميل والكرساح والضرب و الجرج والقتل. .حتى رجال الامن لم يفلتوا منه. فمشكله مادي بمعنى. القضاء مملوء بمن يريد المال و يعطي البراءة.. او سراح... او تخفيف...... امام تزوير المحاضر... وعدم تطبيق القانون... وازالة العقوبات... سيدوق المجتمع ويلات وويلات اشد من الارهاب. لاننا نعيش كل لحظة تشرميل واغتصاب و كرساج.. في كل حي من المملكة
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