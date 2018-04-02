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الرئيسية | مجتمع | طارق ينسق شبكة رؤساء شعب القانون العام

طارق ينسق شبكة رؤساء شعب القانون العام

طارق ينسق شبكة رؤساء شعب القانون العام
نور الدين إكجان*
الاثنين 02 أبريل 2018 - 06:10

أسندت إلى حسن طارق، رئيس شعبة القانون العام بجامعة محمد الخامس، مهمة منسق شبكة رؤساء شعبة القانون العام بكليات الحقوق المغربية، بعد أن عَقَدَ أساتذة هذه الشعبة اجتماعهم التنظيمي الأول، على هامش اللقاء الوطني الأول للقانون العام المنعقد يومي 29 و30 مارس بكلية الحقوق السويسي بالرباط، المنظم من طرف الجمعية المغربية للعلوم السياسية وفريق البحث في الأداء الدستوري والسياسي.

الاجتماع الذي انعقد بمقر عمادة جامعة محمد الخامس السويسي، حضره ثلة من أساتذة القانون العام بالمملكة، منهم محمد الغالي، وخالد البهالي، وحميد الدليمي، وسعيد خمري، ومحمد بلعوشي، ورشيد المزكيوي، وعلي الحنودي، ومحمد الرضواني، وحسن طارق، ومحمد بنحمو، فيما اعتذر آخرون لارتباطهم بالتزامات.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الوطني الأول للقانون العام، الذي أخذ اسم "دورة الفقيد محمد حمودي"، تكريما لروح الأستاذ السابق بكلية الحقوق السويسي، يندرج في إطار إعادة الاعتبار لشعبة القانون العام، تدريسا وبحثا، والتفكير في مستقبل هذا الحقل المعرفي على مستوى المضامين والمناهج والآفاق.

*صحفي متدرب

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