محمد سبيلا يناقش وجود مدرسة فلسفية مغربية

هسبريس من الدار البيضاء

افتتح المفكر المغربي محمد سبيلا محاضرته، التي احتضنها الفضاء الثقافي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، في إطار لقاءاته الفكرية الشهرية، بالتساؤل عن "مشروعية الحديث عن وجود مدرسة فلسفية مغربية قائمة الذات"، قبل أن يعود إلى التأكيد على أن "الأمر لا يتعلق بادعاء وإنما بحقيقة ساطعة".

واعتبر محمد سبيلا أن "هذه المدرسة نشأت من قلب الصراع السياسي بين التيار التقدمي والتيار التقليدي الذي مثله المخزن، وكذا القوى المحافظة في الحركة الوطنية. كما أن تقاسيم هذه المدرسة تبلورت انطلاقا من الجامعة المغربية، التي عرفت روادا في الفكر من أمثال عبد الله العروي وعبد الكبير الخطيبي ومحمد عابد الجابري".

وقال المتحدث ذاته إن "المدرسة الفلسفية المغربية استطاعت أن تستقل عن التيارات الفلسفية المشرقية، وأن تكون لنفسها إطارا خاصا بها، حيث اتصفت بالنزعة النقدية، وتميزت حتى عن المدرسة الفلسفية التونسية، التي نشأت تحت رعاية الدولة واستفادت من الدفعة العلمانية البورقيبية، فيما المدرسة المغربية قامت في مواجهة الدولة وفي صراع حاد معها واعتمدت على نفسها".

وأكد سبيلا أن "النظام المخزني فطن إلى أن المدرسة التي جاءت في سياق عالمي يتسم بصعود الحركات التحررية والتيارات الاشتراكية تشكل خطرا عليه؛ لأنها هي التي تغذي اليسار المغربي والقوى السياسية التقدمية، فقام بخنق الفلسفة في الجامعة بأن ألغاها بقرار سياسي. وفي مقابل هذا الإجراء، قام النظام بتشجيع الأصولية من خلال اعتماد تدريس الدراسات الإسلامية وذلك حتى يقضي على منابع التفكير الفلسفي العقلاني".

واعتبر محمد سبيلا، في اللقاء الذي سيّره الباحث في الفلسفة محمد الشيخ، أن "ما بعد الحداثة، حسبما بيّن ذلك عبد الله العروي في كتاباته الفكرية، ليست رجوعا إلى ما قبل الحداثة أو هي تعويض عن الحداثة؛ ولكنها تعتبر نقدا للحداثة نفسها، إن لم تكن موجة من موجاتها"، مبيّنا في الوقت ذاته مجهودات العروي في "كشف تحايلات التقليد في إعاقة الحداثة في بلادنا، حيث اعتبر أنه أكبر العوائق، خصوصا حين يكون هذا التقليد واعيا بنفسه ويمثل اختيارا".

وعن "مقاومة الحداثة"، أوضح محمد سبيلا أنها "تتخذ أيضا أشكالا لا واعية تتجسد في الكلام والسلوك وتنتعش داخل مؤسسات عصرية، مثل الحزب والمدرسة والمقاولة والإدارة، كما تنتعش داخل مؤسسات أخرى مثل الأسرة والقبيلة والعشيرة وفي العادات وسوى هذا كثير"، معتبرا أن كتاب عبد الله العروي "السنة والإصلاح" هو بمثابة انتقاد للفكر السني وكان من الأولى أن يعنونه بـ"نقد العقل السني".