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الرئيسية | مجتمع | لفتيت يتهم إسلاميين ويساريين وحقوقيين بإشعال احتجاجات جرادة

لفتيت يتهم إسلاميين ويساريين وحقوقيين بإشعال احتجاجات جرادة

لفتيت يتهم إسلاميين ويساريين وحقوقيين بإشعال احتجاجات جرادة
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:00

بلغة مباشرة، خرج عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ليتهم كل من جماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان "AMDH" بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تعرفها مدينة جرادة، منذ وفاة أخوين داخل إحدى آبار استخراج الفحم بالمدينة قبل أشهر.

لفتيت تخلّص من الورقة التي كان يقرأ منها الكلمة التي ألقاها في اجتماع بلجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، والمخصص لدراسة الأحداث الأخيرة في جرادة، وقال مخاطبا النواب: "نْجيكم من الّاخر، الجهات المسؤولة عن ما يجري في جرادة هي العدل والإحسان وحزب النهج والجمعية المغربية لحقوق الإنسان".

وهاجم لفتيت بشدّة هذه الأطراف الثلاثة، متهما إياها بالسعي إلى تعميم الاحتجاجات في مختلف مناطق المغرب، قائلا "هاد الناس ما بغاوش هادشي (يقصد احتجاجات جرادة) يْبرد، وما كرهوش المغرب كامل تشعل في العافية".

واعتبر وزير الداخلية أن دفع جماعة العدل والإحسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان وحزب النهج الديمقراطي إلى توتير الوضع في جرادة "هو الرغبة في إحراج الدولة أمام المنتظم الدولي والمنظمات الحقوقية"، على حد تعبيره.

وأضاف لفتيت مخاطبا النواب البرلمانيين: "أتحدّاكم أن تعثروا على "كْلمة مزيانة" واحدة قالها هؤلاء في حق هذه البلاد خلال العشر سنوات الأخيرة، في أي مجال من المجالات"، متهما "الجماعة" و"النهج" وAMDH بـ"التخطيط لأحداث جرادة أيديولوجيا، وعبر لقاءات وحملات للتعبئة وتوجيه الرأي العام عبر الترويج لمغالطات".

ويبدو أن الدولة تمضي في اتجاه التعاطي بقوة أكبر مع الاحتجاجات التي تعرفها مدينة جرادة منذ شهور، والتي تصاعدت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة، بعد وقوع مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، إذ قال لفتيت إن الحكومة "ستواصل التصدّي بحزم لهذه التصرفات غير المسؤولة، في إطار ضبط النفس، وعدم الانسياق وراء المهاوي التي تريد أن تجرنا إليها الأطراف التي تقود الاحتجاجات.

وبالرغم من أنّ محتجي جرادة ما فتئوا يرفعون شعار "السلمّية"، فإن وزير الداخلية اعتبر أن "الشعارات السلمية التي يتم رفعها ما هي إلا واجهة تخفي نوايا تخريبية لإطالة أجواء التوتر بالمنطقة"، مضيفا "السلمية هي الاحترام التام للقانون، وليس ألّا تُمارس العنف وتدير ما بغيتي في الفضاء العام".

وفي الوقت الذي وجهت فيه الجمعيات الحقوقية انتقادات لتعاطي قوات الأمن مع المحتجين في جرادة، دافع لفتيت عن قوات الأمن، قائلا "قوات الأمن لا تقوم إلا بواجبها، باحترافية، في مواجهة حق مستعملي العنف، الذين يقودون الاحتجاجات، والتي ليست أحداثا عادية بل يتعلق الأمر بأحداث منظمة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - atika الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:13
لا حولة ولا قوة الا بالله اللهم اجعل هذا البلد امنا وكل من أراد به سوء اللهم اشغله بنفسه
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2 - ahmed الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:13
نشكر السيد الوزير على الكلام الصريح الذي لم يقدر احد على ذكره ونتمنى لك التوفيق والتصدي بحزم لكل من سولت له نفسه المس بامن الدولة المغربية
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3 - etudiant de management الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:14
غريب أمر هذه الدولة، كنت أظن ان ما أجج الاوضاع هو الفقر و التهميش و اابطالة و الحكرة ... الخ من المشاكل التي نعانيها جميعا في هذا الوطن. كان على وزير الداخلية أن يعترف بفشل النمودج التنموي وليس أن يعلق فشل الدولة على شماعة الاحزاب و الجمعيات
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4 - محمد الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:14
هذا هو الكلام السيد الوزير، مثلث برمودا
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5 - الوجدي الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:16
الجوع والعطش وغياب المستشفيات والقضاء الفاسد والمحسوبية هم من أخرجو سكان جرادة وسيُخرجون سكان المغرب بأكمله عما قريب ، لفتيت : ماذا جنى ادريس البصري غير دعاوي الناس ؟ حتى أنت راك تجمع دعاوي الامهات وفالاخير تموت ولا أحد مسوقلك وتمشي عند رب العالمين تخلص على الافعال ديالك لي راك ترتاكبها اليوم ، ويومها ما ينفعك لا ملك لا العثماني لا حتى واحد ،
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6 - rif iy nou الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:18
أودي شمن نهج و شمن عدل و شمن منضمات ، راه الفقر المدقع ، راه البطالة المتفشية ، الناس كاتقتات من بقايا الغحم و كاتلقي براسها فآبار من أجل لقمة العيش الحلال ديرولهوم معامل ومصانع فين يخدموا بكرامة و ديك الساعة يلا احتجوا عاد تعامل بحزم ماشي الناس خرجو سلميين بمطالب مشروعة كايكفلها ليهوم دستور المملكة و أنت قمعتيهوم واعتاقلتي الشباب راحنا ف 2018 المقاربة الأمنية ماغاتنفعش
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7 - منصوري الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:21
لا مكان للاحتجاجات في الوقت الراهن
كل الشعب المغربي منشغل بقضية الصحراء المغربية و الكل يعلم ان طبول الحرب تقرع بين المغرب رالبوليزاريو
ولدى يجب منع اَي احتجاج في جميع الناطق المغربية في هذه الآونة
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8 - البيضاوي الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:21
ومن منا لا يعرف هده الحقاءق...مع العلم ان هذا لم يعد خاف على احد،، علما ان اليسار الراديكالي والإسلاميين الراديكاليين منذ عقود طويلة وهم يحاولون خلق القلاقل والفتن داخل المجتمع واستعمال خطابات التحريض وزرع التشاءم بين أفراد المجتمع ،وهدفهم بالطبع هو خلق الفوضى والقلاقل في البلاد ،لكن لسوء حظهم كل محاولاتهم تبوء بالفشل نظرا لان معظم المغاربة لا يكثرتون لهم؟
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9 - المتتبع الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:21
السيد وزير الداخلية اذا كنتم تدعون أن كلا من النهج الديمقراطي والعدل والإحسان ومنظمة حقوق الإنسان هم الذين يؤججون حراك جرادة فكان لزاما عليك السيد الوزير أن تقول لممثلي الأمة أن هؤلاء وجدوا ضالتهم في هذا لان الذين قاموا بإغلاق المنجم منذ ١٩٩٨ لم يقدموا البدائل وتطلب بمحاكمة الحكومات السابقة والحالية لأنه عار منجم كان هو الذي تعمل به جل الساكنة يغلق دون إيجاد البديل هذا البديل الذي لم يظهر للعيان طول مدة عشرين سنة
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10 - AQUA VELVA SAVANE الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:22
Prenez soin du peuple et arrêtez de trouver des excuses pour vous dédouaner. Si le peuple est dans la rue, c'est à cause de la corruption des élus locaux, de l'absence de perspective pour les jeunes et de la misère dans laquelle vit la majorité des marocains. Faites d'abord le ménage dans votre ministère avant d'accuser les gauchistes et autres barbus. Les gauchistes et la barbus ne sont que des charognards qui prospèrent de la misère des petites gens. Mettez vous sérieusement au travail et relancez l'économie pour proposer une perspective d'avenir à la jeunesse. Une jeunesse sans perspective d'avenir risque de tomber dans les griffes de la pensée révolutionnaire ou tout bonnement dans la pensée obscurantiste. Allez M. Leftite, un coup de pied dans le fourmilière, histoire de rabattre les cartes.
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11 - الغطاس الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:23
الجوع و الحكرة و قلة الشي هي اللي حركات المغاربة. اما اتهام اليسار و الاسلاميين فهو بحث عن كبش فداء.
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12 - الوطنية الاثنين 02 أبريل 2018 - 13:23
لا احد يشعل الاحتجاجات في أي مكان ربما يدعمونها بعد قيامها فما يشعلها هو الحكرة التهميش الفقر اللامساواة بين الفقير والغني الظلم الظلم الظلم... والقادم أسوأ لا نريد فتنة لهذا الوطن الذي يسكن القلب ولكن فكروا انتم المؤولون
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