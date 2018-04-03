تقرير يحذر من تنامي الهجرة غير النظامية بين المغرب وأوروبا

هسبريس - أمال كنين

حذّر تقرير جديد صادر عن الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الأوروبية الخارجية للاتحاد الأوروبي من ارتفاع أعداد المغاربة المهاجرين بطرق سرية، ناهيك عن رصده لتحول المملكة إلى محطة للعبور صوب أوروبا، ومؤكدا أنها تضم شبكات للاتجار بالبشر والمهاجرين.

التقرير، الذي يحمل عنوان "تحليل المخاطر لعام 2018"، قال إن القضايا المحلية في المغرب أسهمت في تصاعد أعداد المهاجرين صوب إسبانيا، مفيدا بأن المغاربة يحتلون خامس الجنسيات الذين هاجروا بطريقة غير شرعية خلال العام الماضي؛ فيما السوريون يحتلون المرتبة الأولى متبوعين بأولئك القادمين من نيجريا ثم الكوت ديفوار فغينيا.

وأوضح المصدر نفسه أن أعداد المهاجرين تزايدت، ابتداء من الربع الثاني من العام الماضي، عبر استخدام قوارب عالية القدرة على النقل لأعداد كبيرة من الناس؛ فقد بلغ عدد المهاجرين المغاربة الذين عبروا عبر البحر الأبيض المتوسط 4809 أشخاص، متبوعين بالجزائريين الذين بلغ عددهم 4219، ثم المهاجرين القادمين من الكوت ديفوار الذين بلغ عددهم 3345.

ورصد التقرير وجود شبكات للاتجار في البشر بالمغرب، خاصة أن معظم ضحايا الاتجار بالبشر في الاتحاد الأوروبي يأتون من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتحديدا من بلدان في غرب إفريقيا، هم أساسا من المناطق الفقيرة مع مستويات عالية من البطالة والأمية. ويأتي العديد من الضحايا من نيجيريا، ولكن أيضا من الكاميرون وغانا وغينيا وكوت ديفوار وسيراليون.

وأكد المصدر نفسه أنه من نيجيريا يسافر الضحايا برا إلى ليبيا أو المغرب عبر مدينة أغاديز في النيجر، وهناك "غالبا ما يواجهون سوء المعاملة. ويتم وضعهم في أماكن معزولة عن العالم الخارجي، حيث يتم اغتصابهم وإجبارهم على ممارسة البغاء. ويباع الآخرون لمُتاجِرين مختلفين أثناء الرحلة"، يضيف التقرير.

وتبرز الوكالة أنه بمجرد وصول هؤلاء المهاجرين إلى أوروبا، يتم عادةً وضعهم في مراكز استقبال مفتوحة حيث يتم التقاطهم من قبل المُتجِرين فور وصولهم.