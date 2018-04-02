احجيرة: أحزاب سياسية تستفيد من أحداث جرادة

هسبريس - محمد الراجي

نقاش ساخن يشهده اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، المخصص لدراسة الأوضاع في جرادة، وزاده سخونة التصريحات المثيرة التي أدلى بها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بعد اتهامه لجماعة العدل والإحسان وحزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بإشعال نار الاحتجاجات في جرادة.

عمر احجيرة، رئيس المجلس البلدي لوجدة والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال، استفسر وزيرَ الداخلية حول الأسباب التي جعلت الحكومة تتقاعس في التفاعل مع مطالب ساكنة مدينة جرادة قبل اشتعال نار الاحتجاجات، وقال في تصريح لهسبريس: "لماذا وجدت الحكومة الآن حلولا لمطالب المحتجين ولم تجدْها حين راسلناها قبل اندلاع الاحتجاجات؟".

رئيس المجلس البلدي لوجدة والنائب البرلماني عن حزب الاستقلال ذهب إلى القول إنّ هناك أحزابا سياسية ممثلة في البرلمان تستفيد من الأحداث التي تعرفها مدينة جرادة، مضيفا أن "هناك من يقطف ثمار هذه الفوضى. هناك اليوم أحزاب تسيّر الشأن العام وتوجد في مواقع المسؤولية، وفي الوقت نفسه تنتقد؛ لأنها تحضّر نفسها للانتخابات المقبلة".

وأردف احجيرة أن من بين العوامل التي أدّت إلى توسع دائرة الاحتجاج في مدينة جرادة فقدان المواطنين للثقة في الأحزاب السياسية، وهو ما جعل الساكنة تريد أن تتحاور بدون المرور عبر قناة الأحزاب السياسية، مضيفا "مشكل جرادة كان يجب أن يُحل قبل الأحداث الأخيرة بدون مزايدات سياسية. لا يمكن لحزب في الحكومة أن يأتي ويتحدث عن أحداث جرادة كما لو أنه حزب في المعارضة".

واعتبر رئيس المجلس البلدي لوجدة أن مسؤولية الأحداث التي تعرفها مدينة جرادة يتقاسمها الجميع، من الحكومة ومسيّري الشأم العام على المستوى المحلي والجهوي؛ لكنه أكد أن عدم التجاوب مع مطالب الساكنة باتخاذ إجراءات استباقية لحل مشاكل مدينة جرادة أدى إلى تفاقم الأوضاع واتساع رقعة الاحتجاجات.

وعلى رأس تلك المشاكل، التي قال احجيرة إنّ الحكومة لم توليها أهمّية، مشكل إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر في الجهة الشرقية، بالرغم من أنّ رئيس الحكومة توصل بطلب من لدن نواب جهة الشرق عن حزب الاستقلال لمناقشة هذا الموضوع ستة أشهر قبل اندلاع الاحتجاجات، مضيفا "اليوما الحكومة لقات الحلول. علاش ما لقاتهاش قبل أحداث جرادة. هذا يعني أن الحكومة تتعامل بدور الإطفائي".