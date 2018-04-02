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كُتّاب وآراء
"توحّديو" سطات ينشدون الدّعم في يومهم العالمي
طالبت الجمعية الوطنية للتوحد بسطات، في اليوم العالمي لمرض التوحّد الذي يصادف الثاني من أبريل من كل سنة، بمزيد من الدعم لتحسين الخدمات وشراء التجهيزات، و الرفع من عدد المستفيدين، وتوسيع البنية التحتية.
خيلي بوشرى نائبة رئيس الجمعية الوطنية للتوحد بسطات ومؤطرة تربوية بالجمعية، قالت في تصريح لهسبريس بالمناسبة، إن مركز الأطفال التوحّديين بالمدينة أنشئ في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتنسيق مع عمالة سطات، بعدما كان التكفل بالأطفال التوحديين بأقسام مدمجة بمدرسة البلدية
واعتبرت المتحدثة أن الطفل التوحّدي لا يحتاج إلى يوم واحد بل ينبغي أن يتمّ الاهتمام بالمرضى التوحديين على طول السنة للاستفادة من حقوقه المضمونة دستوريا كجميع الأطفال دون تمييز حسب نوعية المرض أو الإعاقة.
وأوضحت أن المركز يكوّن من 4 أقسام و4 آخرين في طور الإنجاز، بالإضافة إلى جناح للألعاب، ومطبخ، بهدف التعريف بالتوحد والخروج بالأطفال إلى برّ الأمان، عن طريق إيصالهم إلى درجة الإدراك كأولوية، وذلك بتخصيص مربّية لكل طفل، لتنفيذ برنامجه الخاص الذي يعتمد الطريقة الأمريكية" سان رايس" لتنمية كفاية التواصل لدى الأطفال.
وسجّلت المتحدّثة إكراهات تعيق عمل الجمعية ويحدّ من عدد المستفيدين، ملخّصة إياها في الإمكانيات المادية، معتبرة ذلك سببا رئيسا بالنظر إلى تكاليف المربيات وشراء التجهيزات خاصة أن التوحديين ينتمون إلى عائلات جد متوسطة رغم انخراطاتهم، في انتظار توجيه طلبات الحصول على الدعم من قبل المجالس المنتخبة.