الاتحاد الأوروبي يشجع المغاربة على استعمال تطبيق نظافة المدن

هسبريس - يوسف لخضر

تروّج مفوضية الاتحاد الأوروبي في المغرب لتطبيق هاتفي مصمم لإشراك المواطنين المغاربة في نظافة مدنهم، من خلال نظام لإرسال الشكايات المصورة إلى المسؤولين المحليين لإثارة انتباههم إلى النقط السوداء التي تعرف تراكم الأزبال والنفايات.

هذا التطبيق الذكي يحمل اسم "مدينة نظيفة"، وهو تطبيق مغربي حظي بدعم من الاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في نظافة مدن المملكة عبر ما يتيح من خدمات من أجل تغيير نظرة ونمط عيش المغاربة بأحيائهم.

ويتيح التطبيق الهاتفي إرسال تعليقات وشكاوى مع تحديد مكان صورة النفايات المتراكمة، وفي حالة المساهمة بشكل كبير في رصد هذه النقط السوداء، يمكن الحصول على هدايا عبارة عن تعبئات هاتفية وقسيمات شراء بهدف تشجيع المغاربة على استعمال هذا التطبيق.

التطبيق المثير للاهتمام صمم من طرف ثلاثة شبان مغاربة عرضوه في الأسابيع الماضية بفرنسا، حيث أشار الشاب محسن بورقيبة إلى أن أغلب مدن المغرب تعرف انتشاراً لمظاهر تراكم النفايات في الشوارع.

وقال في حديث مع قناة "فرانس 24": "لا يروق لنا الأمر بتاتاً، وكنا نتساءل لم لا تقوم الجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض بعملها؛ ولهذا فكرنا في إحداث حل بسيط يشرك السكان في عملية نظافة المدن والربط بين المسؤولين والمواطنين".

وأوضح الشاب أن تطبيق "Ville Propre" عبارة عن شبكة اجتماعية محمولة تمكن المواطنين من إرسال شكايات إلى المسؤولين لإثارة الانتباه حول تراكم النفايات أو الحفر في الطرق، والإسراع بإصلاحها".

ومن أجل تشجيع المغاربة على الانخراط في هذه العملية، يكافئ التطبيق المستعملين الأكثر نشاطاً بمنحهم نقطا يمكن تحويلها إلى هدايا، "وبهذا نحصل على مواطنين فاعلين من أجل التنمية الإيكولوجية لمدنهم"، يقول بورقيبة.

وكان التطبيق قد أطلق للتجريب في البداية من طرف مقاولة شبابية مغربية، لكن سرعان ما حاز جوائز عدة في المغرب وإفريقيا وأوروبا، وبات أصحاب الفكرة يقتربون من شراكات مع البلديات في المدن الأوروبية.

وقد نجح التطبيق في جلب اهتمام الكثير من المغاربة؛ إذ تظهر الإحصائيات التي نشرها موقع التطبيق أن عدد الشكايات التي تلقاها تجاوزت عشرة آلاف، فيما بلغ عدد الزيارات اليومية أكثر من 6000 آلاف.

ويمكن لهذا التطبيق النجاح في مهمته في حال استطاع لفت انتباه المسؤولين إلى وضعية النفايات المتراكمة في المدن وتمكن من إثارة تفاعل السلطات المعنية بتدبير النفايات، من سلطات الوصاية وشركات التدبير المفوض، خصوصاً في المدن الكبرى التي بات تراكم الأزبال فيها منظراً يومياً يشوه صورة المملكة.