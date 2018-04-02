بناجح والهايج والبراهمة يردون على لفتيت: "هذه ادعاءات واهمة"

هسبريس - محمد الراجي

باستغراب كبير، تلقى قادة جماعة العدل والإحسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وحزب النهج الديمقراطي، الاتهامات التي وجهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الهيئات الثلاثة، بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تعرفها مدينة جرادة، معتبرين أن كلام وزير الداخلية "باطل، وهدفه الرغبة في الهروب إلى الأمام".

بناجح: لفْتيت ودرْس حصَّاد

حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، قال في تصريح لهسبريس إنّ التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية "هدفها إشغال الناس بأمور جانبية، في حين كان على الدولة وعلى الحكومة أن تنشغلا بالبحث عن جواب حقيقي وعملي للمشاكل الاجتماعي التي يعترف الجميع، بما في ذلك الدولة، بوجودها".

وكان وزير الداخلية قد وجه اتهامات مباشرة إلى جماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، صباح الإثنين، بالوقوف وراء الاحتجاجات التي تعرفها جرادة، وقال: "هاد الناس ما كرهوش تشعل العافية في المغرب كامل".

وردا على هذه الاتهامات، قال بناجح: "هل يُمكن أن يتصوَّر عاقل أنَّ الناس في جرادة، وفي غيرها من مناطق المغرب التي تعاني من التهميش والفقر والبطالة، أن جهات تدعوهم إلى الخروج إلى الاحتجاج"، معتبرا أنَّ "الدولة والحكومة والمؤسسات هي المسؤولة عن إخراج الناس إلى الشارع، لأنَّ فشل الدولة هو الذي يصنع الاضطرابات والأزمات الاجتماعية".

واستطرد القيادي في جماعة العدل والإحسان، ردّا على ما جاء على لسان وزير الداخلية، قائلا: "لا أحد سيُصدّق هذه الترهات. فلو كان الأمر يتعلّق بنقطة احتجاج واحدة أو اثنيْن، لكان من الموضوعي أن يقول وزير الداخلية إنّ جهات تقف خلفها، لكنْ أن تكون هناك احتجاجات في مناطق كثيرة، فعلى الدولة أن تبحث عن الأسباب الحقيقية لهذه الاحتجاجات"، وتابع: "ثمّ إذا كنّا قادرين على تحريك الشارع المغربي بهذه القوّة والكثافة، فعلى الدولة أن تُسائل نفسها".

وجوابا على سؤالٍ حول سبب استمرار الاحتجاجات في جرادة، رغم وعود الحكومة بالاستجابة لعدد من مطالب المحتجين، قال بناجح: "سبب استمرار الناس في الاحتجاج في جرادة ليس هو أنّ هناك جهات تحرضهم على الاحتجاج، هذا لا يصدّقه العقل.

وتابع "السبب الحقيقي هو غياب جواب حقيقي عن مشاكل المواطنين، ثم المقاربة الأمنية التي تتعامل بها الدولة مع المحتجّين، فكيف لا يحتجّ الناس و70 معتقلا يقبعون خلف السجون"، معتبرا أنّ الدولة والحكومة "هما اللتان تشعلان نار الاحتجاج في جرادة".

بناجح عادَ إلى الاتهامات التي سبقَ لوزير الداخلية السابق، محمد حصاد، أن كالَها لـ"الجماعة"، بخصوص ضلوعها في أحداث الريف، قائلا: "الاتهامات الصادرة عن لفتيت هي نفسُها التي كالَها لنا سلفه حصاد، قبل أن يتبيّن أنَّ سياساته كوزير للداخلية كانت ضمْن الإجراءات التي أدّت إلى اشتعال حراك الريف، وأفضتْ إلى عزله من منصبه، ونتمنى أنْ يستفيد الذين جاؤوا بعده من هذا الدرس".

الهايج: كلام باطل

أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وصف التصريحات الصادرة عن وزير الداخلية بـ"الخطاب المتجاوَز"، وقال في تصريح لهسبريس: "هذه التصريحات لا يُمكن أن يقتنع بها أحد، لأنها مجرّد تبريرات صادرة عن مسؤولين فاشلين لا يستطيعون البحث عن حلول حقيقية لمشاكل المواطنين، ويبحثون عن عدو خارجي أو داخلي لتبرير هذا الفشل".

واعتبر الهايج أنَّ السبب الذي أخرج المواطنين إلى الاحتجاج في مدينة جرادة "هو الوضع السيئ الذي يعيشونه"، واصفا الاتهامات الصادرة عن وزير الداخلية في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجماعة العدل والإحسان، والنهج الديمقراطي، بإشعال الاحتجاجات في جرادة، بـ"الكلام الباطل الذي يروم التغطية على الحقائق كما تبدو جليّة على أرض الواقع".

ونأى الهايج بالهيئة الحقوقية التي يرأسها عن الضلوع في توتير الوضع في جرادة، قائلا: "نحن لسنا قوّة سياسية لنحرّك الاحتجاجات في الشارع، وإذا أردنا أن نخوض شكلا احتجاجيا فإننا ندعو إليه بشكل علني، عبر بيانات، ولا نتستّر خلف أيّ جهة".

الهايج دعا وزيرَ الداخلية، والحكومة، إلى البحث عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الناس إلى الاحتجاج، سواء في مدينة جرادة، أو غيرها من المناطق التي شهدت حراكا اجتماعيا، وعزا سبب هذه الأشكال الاحتجاجية إلى عدم اقتناع المواطنين بالوعود التي تقدمها لهم الحكومة، وانقطاع حبْل الثقة بين المواطنين والمسؤولين عن تدبير الشأن العام.

البراهمة: الدولة تريد تقديمنا ككبش فداء

في الإطار ذاته، انتقد مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، وزيرَ الداخلية، قائلا: "بدَل أن تذهب الحكومة إلى البحث عن إجابات فعلية للمطالب الاجتماعية للساكنة، عبر مشاريعَ ملموسة على أرض الواقع، وإنشاء لجان متابعة للسهر على متابعتها، تبحث عن صرْف النظر عن المشاكل الحقيقية لسكان جرادة، عبر تحميل المسؤولية لأطراف لا علاقة لها بالاحتجاجات".

واعتبر البراهمة أنَّ اتهام وزير الداخلية لجماعة العدل والإحسان والنهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتوتير الوضع في جرادة، "هو محاولة لإيجاد كبش فداء، وصرْف النظر عن المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها جرادة".

واسترسل: "نحن، كغيرنا من القوى الديمقراطية، نتضَامن مع ساكنة جرادة، ونطالب بالاستجابة لمطالبها، ونندّد بالقمع الذي يتعرض له ناشطو الحَراك، لكنّنا لسنا مسؤولين عن إشعال الاحتجاجات، المسؤول الحقيقي عن إشعالها هو الدولة والحكومة".