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الرئيسية | مجتمع | مديرية الأمن تكون شرطيين في "مخالفات الماء"

مديرية الأمن تكون شرطيين في "مخالفات الماء"

مديرية الأمن تكون شرطيين في "مخالفات الماء"
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 أبريل 2018 - 18:12

تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لإطلاق برنامج تدريبي مندمج حول تقنيات البحث والتحري في المخالفات المرتكبة خرقا لأحكام القانون المتعلق بالماء، وكيفية تحرير المحاضر المنجزة بشأنها، وطرق إجراء المعاينات ورصد المخالفات المقترفة.

ويندرج تسطير هذا البرنامج التكويني، وفق ما أورده مصدر أمني، "في إطار المجهودات التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لضمان التنزيل السليم للقانون رقم 15-36 المتعلق بالماء، وتأهيل ضباط الشرطة القضائية وأعوان شرطة المياه المعينين من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية من أجل تطبيق أحكام هذا القانون".

وقد ساهم في إعداد هذا البرنامج التدريبي، يقول المصدر، فريق عمل من المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني، بتنسيق مع المعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، موردا أنه سيتم تعميمه على المصالح اللاممركزة بهدف تنزيله وبلورته عمليا على المستوى المحلي في كل ولاية أمنية، أو أمن إقليمي أو جهوي، أو منطقة للشرطة.

ومن المقرر أن يستفيد من هذا البرنامج التكويني ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم التابعون للمديرية العامة للأمن الوطني، علاوة على أعوان شرطة المياه المنتدبين من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات المعنية المكلفة بزجر مخالفات الماء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - كريم 2018 الاثنين 02 أبريل 2018 - 18:37
شناهما هاد مخالفات الماء التي يجهلها الشعب، قبل تطبيق اي قانون لابد من عملية تحسيسية و تعريفية للمواطن على الافل 3 شهور، هذا في الدول التي تحترم مواطنيها و قوانينها.
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12
2 - marocain الاثنين 02 أبريل 2018 - 18:42
مبادرة طيبة،لكن يجب التعريف بمخالفات المياه أولا. لأن أغلبية المواطنين لا يعلمون بوجود هذا القانون اصلا. و مبدأ " لا احد يعذر بجهله للقانون" لا يمكن تطبيقه في مجتمع مازال يعاني من الأمية.
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12
3 - عبد الله الاثنين 02 أبريل 2018 - 18:58
يجب تحديد المخالفات و الغرامات.
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