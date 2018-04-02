"شيخ المُسَمعين" الصويري يرحل إلى دار البقاء

هسبريس من الدار البيضاء

توفي شيخ المادحين والمسمعين عبد المجيد الصويري، شقيق الفنان الصويري، اليوم الاثنين، على إثر أزمة قلبية ألمت به.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الصويري توفي وهو في طريقه إلى مستشفى الشيخ خليفة بالحي الحسني بالدار البيضاء، بعدما قضى ليلة الأحد يحتفل بزواج ابنته.

وأشارت مصادرنا إلى أن المسمع الصويري لم يكن يشعر وهو يحتفل بزفاف ابنته الذي أقيم بأحد الفنادق وسط الدار البيضاء بأي ألم، إلا أنه بعد استيقاظه صباح الاثنين، بالفندق نفسه، أحس بصداع، ليتوجه صوب مستشفى الشيخ خليفة، إلا أن المنية وافته في الحين.

وجرى نقل جثة الراحل الصويري صوب مستودع الأموات بحي الرحمة، حيث حل عدد من أفراد أسرته، وعلى رأسهم زوجته، وشقيقه المسمع عبد الغفور، والفنان عبد الرحيم، وشقيقتاه.

ويعد الراحل من كبار المادحين والمسمعين بالمغرب وأحد أعمدة هذا الفن الذين شاركوا في مختلف التظاهرات الفنية، على رأسها مهرجان السماع بفاس، ونال جوائز وألقابا عدة.