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الرئيسية | مجتمع | "شيخ المُسَمعين" الصويري يرحل إلى دار البقاء

"شيخ المُسَمعين" الصويري يرحل إلى دار البقاء

"شيخ المُسَمعين" الصويري يرحل إلى دار البقاء
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 02 أبريل 2018 - 20:04

توفي شيخ المادحين والمسمعين عبد المجيد الصويري، شقيق الفنان الصويري، اليوم الاثنين، على إثر أزمة قلبية ألمت به.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن الصويري توفي وهو في طريقه إلى مستشفى الشيخ خليفة بالحي الحسني بالدار البيضاء، بعدما قضى ليلة الأحد يحتفل بزواج ابنته.

وأشارت مصادرنا إلى أن المسمع الصويري لم يكن يشعر وهو يحتفل بزفاف ابنته الذي أقيم بأحد الفنادق وسط الدار البيضاء بأي ألم، إلا أنه بعد استيقاظه صباح الاثنين، بالفندق نفسه، أحس بصداع، ليتوجه صوب مستشفى الشيخ خليفة، إلا أن المنية وافته في الحين.

وجرى نقل جثة الراحل الصويري صوب مستودع الأموات بحي الرحمة، حيث حل عدد من أفراد أسرته، وعلى رأسهم زوجته، وشقيقه المسمع عبد الغفور، والفنان عبد الرحيم، وشقيقتاه.

ويعد الراحل من كبار المادحين والمسمعين بالمغرب وأحد أعمدة هذا الفن الذين شاركوا في مختلف التظاهرات الفنية، على رأسها مهرجان السماع بفاس، ونال جوائز وألقابا عدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - المغربي المسلم الاثنين 02 أبريل 2018 - 20:26
نسال الله عز وجل ان يرحم جميع المسلمين ولكن هذا لن يمنعني من قول كلمة الحق وهي ان مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الله لا يكون بالكامانجة والبندير بل الدليل على ادعاء حب النبي من اي شخص هو اتباع ما جاء به صلى الله عليه وسلم
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2 - سميرة الاثنين 02 أبريل 2018 - 20:53
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمه واجعل مثواه الجنة وارزق ذويه الصبر والسلوان وألحقنا به مسلمين واجعل اللهم خير عملنا آخره يارب العالمين. آمين يارب العالمين.
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3 - إنسان في قاعة الانتظار الاثنين 02 أبريل 2018 - 20:56
رحم الله الموتى اجمعين -ان للله وإن إليه راجعون --كل نفس ذائقه الموت . في الأخير توفي رجل رحمه الله .
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