جلول: معتقلو الريف وطنيون .. والاحتجاج في الشارع ليس تمردا

هسبريس- عبد الإله شبل

تحدث محمد جلول، أبرز وجوه حراك الريف، وهو يمثل أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن استعداده للعقوبة التي ستصدرها الهيئة في حقه وباقي المعتقلين.

جلول الذي كان يتحدث الاثنين بهدوء لافت للانتباه، والذي اتهم بكونه أحد الفاعلين الرئيسيين في أحداث الحسيمة بعد أربعين يوما من مغادرته للسجن، قال: "لست هنا كي أدافع عن نفسي وأبعد العقوبة، فأنا لست خائفا منها كيفما كانت"، مضيفا: "لدينا أمل لتحكموا بالحق الذي هو فوق كل إنسان، ونتمنى أن يسود صوت الضمير، لأن أساس قوة أي مجتمع هو الضمير. وإن غاب الضمير، انحل المجتمع وانحط".

وتابع جلول الذي عبر عن براءته وباقي المعتقلين قائلا: "نحن لا نحتاج لنؤكد براءتنا، فالرأي العام الوطني والدولي برأنا، وكل هذا الاجماع بمختلف ربوع هذا الوطن يؤكد نبل قضيتنا".

وأردف بلغة أثارت الانتباه، واستعمال القرآن تارة والغوص في الفلسفة تارة أخرى، أن "التصريحات الرسمية برأتنا، واعتبرت أن المطالب التي رفعت خلال الحراك واقعية"، واستدل بحديث شريف قائلا: "ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على ضلالة".

وأوضح محمد جلول أن "المعتقلين وطنيون وليسوا انفصاليين كما ادعت الأغلبية الحكومية"، مضيفا: "نحن نخشى على الوطن، هؤلاء المعتقلون يشكلون جيل الأمل في وقت تسود فيه الانتهازية والتهافت على المصالح الخاصة"، لافتا إلى أن "هؤلاء المعتقلين يريدون وطنا يتسع للجميع".

ولفت المعتقل الذي قضى خمس سنوات بسبب احتجاجات حركة 20 فبراير إلى تعرض الريفيين للتحامل، قائلا: "هناك تحامل كبير على الريفيين اليوم، خرجوا من أجل مطالب عادلة وصاروا يتهمون بالانفصال لكونهم رفعوا رموزا تمت للخصوصيات الثقافية، رغم أن الشعارات ترفع التعدد وتنوع الخصوصيات".

وبخصوص رفع الأعلام في المسيرات، أكد المعتقل جلول أن "الاعتزاز بالخصوصيات أساس الوطنية الحقة، والسيادة ليست قابلة للتجزئة، وهي اتحاد كل الثقافات والخصوصيات" مضيفا: "الوحدة الوطنية تتأسس على الاعتراف بجميع المكونات بلا استثناء، لأننا نتحدث عن الإنسان، ولكل إنسان ثقافة وكيان".

وأردف المتهم أن مجموعة من التهم التي نسبت إلى المعتقلين كانت بسبب رفعهم رموزا ثقافية وتاريخية، "وأنا أجد ذلك من صميم الوطنية الحقة، فهم عندما يعتزون بثقافتهم وتاريخهم لا يعني أنهم شوفينيون، وليس انتقاصا من اعتزازهم بالوطن الكبير الذي نعتز به أيضا".

وشدد على أن المسيرات التي خرج فيها أبناء الحسيمة لم تكن تمردا ضد الدولة أو إنكارا لها، فـ"الريفيون عندما قاموا بالخروج إلى الشارع، لم يكن ذلك من أجل التمرد وإنكار الدولة، ولكن من أجل وطن يتسع للجميع، فهم يريدون حقهم العادل والمشروع فيه".

وتابع جلول، الأب لطفلين، قائلا إن "الاحتجاجات خرجت من رحم المعاناة ولم يبق للريفيين خيار آخر غير الشارع، فكل الأبواب موصدة في وجههم".