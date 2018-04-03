دفاع حراك الريف يرفض سؤال "الحكم الذاتي"

هسبريس - عبد الإله شبل

شهدت أطوار محاكمة المعتقل محمد جلول، أبرز نشطاء حراك الريف المتابعين أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، امتعاض عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين من طرح القاضي علي الطرشي سؤالا على المتهم حول الحكم الذاتي؛ اعتبروه "استدراجا له".

وأكد محمد أغناج، محامي المعتقلين في الجلسة التي عقدت زوال الاثنين واستمرت لساعات طوال إلى غاية الثامنة ليلا، أن سؤال القاضي حول الحكم الذاتي بكونه خطوة نحو الانفصال "غير متناسب؛ والحال أن الحكم الذاتي مقترح قدمته الدولة ولا تعتبره خطوة نحو الانفصال".

من جهته، سار المحامي أنور البلوقي على المنوال نفسه، إذ شدد على أن "السؤال المتعلق بالأفكار السياسية سياسي وغايته استدراج المتهم للإدلاء بموقف سياسي هو في غنى عنه"، مضيفا: "هو سؤال تشتم فيه رائحة السياسة..لا يجب أن تستدرجه المحكمة بهذه الطريقة".

محمد جلول، الاسم البارز ضمن النشطاء الذين جرى اعتقالهم، قال في معرض جوابه عن سؤال للقاضي الطرشي يتعلق بتلقيه مكالمة من المسمى البشير بوشعيب، تفيد بكون مجموعة من الريفيين المقيمين بالخارج يعتزمون عقد اجتماع للمطالبة بالحكم الذاتي: "من حقهم ذلك..أنا أحترم جميع الآراء..لكن أنا مالي يديرو لي بغاو"، مضيفا: "الحكم الذاتي شكل من أشكال التدبير الديمقراطي في إطار دولة التعدد".

وشدد المعتقل جلول على أن الحكم الذاتي لا يخيفه، "فهو يوجد في الدول العريقة ديمقراطيا، إذ اعتمدته من أجل ضمان حق كل المكونات الثقافية وضمان التعدد"، مؤكدا أن "الحكم الذاتي في الصحراء ليس تشجيعا للانفصال، وإنما إشراك للساكنة في تدبير شؤونها اليومية".

ونفى جلول أن يكون من الطامحين إلى الانفصال قائلا: "لو كنت انفصاليا لقلتها، لأني لا أخاف من الحبس والعقوبة أو الإعدام، وموقفي من الحكم الذاتي قلته وسأقوله، وهذا هو الطرح الذي أراه مناسبا لحل العديد من الإشكاليات، ومن بينها إشكالية الصحراء".

إلى ذلك، أكد المتحدث نفسه أنه ليس قائدا للحراك وألا وجود لقائدين له؛ "لأن الريفيين اجتمعوا حول مطالب وليس حول شخص؛ والقيادة تفترض وجود تنظيم له هيئة تقريرية وغيرها"، مضيفا أن "هناك نشطاء لهم مصداقية، ولا يعدون أحدا بالربح"، على حد قوله.