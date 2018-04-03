مدير "أوتوروت" يُبشّر بتثليث "عين حرودة - برشيد"

هسبريس - عبد الإله شبل

أكد أنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن حصيلة الشركة برسم سنة 2017 كانت "متميزة"، بالنظر إلى الاستراتيجية التي وضعت منذ ثلاث سنوات لجعل مستعمليها كقطب للراحة.

وأوضح بنعزوز، خلال ندوة صحافية عقدت صباح الثلاثاء بأحد فنادق الدار البيضاء لاستعراض حصيلتها في السنة المنصرمة، أن المؤسسة التي يشرف عليها عملت على تطوير قطب الطريق السيار عبر خدمة "جواز"، لافتا إلى أنها عرفت خلال نهاية السنة تسجيل أكثر من 200 ألف زبون، مشددا على أن الطموح يتمثل في الوصول إلى 500 ألف مشترك.

وشدد المدير العام للشركة على أنه جرى، أيضا، الاشتغال على مديونيتها "حيث بدأت تعطي ثمارها، والنتائج الإيجابية نحاول تأكيدها في السنوات المقبلة، إذ نشتغل على مديونيتها التي تصل حاليا إلى 40 مليار درهم".

وفي هذا السياق، أوضح بنعزوز أن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عملت، منذ نهاية 2016، على إعادة هيكلة ديونها بهدف معالجة إشكالية مخاطر الصرف والسيولة.

ولفت المتحدث نفسه إلى أن سنة 2017 عرفت إنجاز العديد من المشاريع الاستثمارية التي تهم تطوير وتحديث البنيات التحتية وتطوير الأداء عن بُعد، بغلاف مالي قُدِّر بحوالي 600 مليون درهم.

كما استعرض المسؤول نفسه، بحضور أطر بالشركة، أهم المشاريع التي ستشرع في القيام بها هذه السنة، وعلى رأسها برنامج يدعى "أجير" الخاص بالسلامة لمستعملي الطريق السيار.

وأشار المدير العام إلى أن هذا البرنامج "لا يخص الشركة لوحدها بل يخص كل الشركاء، والذي يروم إلى تقليص مستوى وعدد الحوادث الخطيرة داخل الطريق السيار".

وبشّر أنور بنعزوز الحاضرين من وسائل الإعلام ومعهم الرأي العام الوطني بمشروع كبير شرعت فيه الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المتمثل في تثليث الطريق السيار الرابط بين عين حرودة ومدينة برشيد مرورا بمطار محمد الخامس الدولي.

واعتبر المتحدث نفسه أن هذا الورش الذي يوجد تحت الاشتغال "ورش صعب على الشركة وعلى مستعملي الطريق، إذ نحاول تقليص مدته التي تصل إلى ثلاث سنوات فيما تكلفته المالية تصل إلى ملياري درهم تقريبا".

كما تحدث مدير "لوتوروت" على كون الشركة تقوم سنويا بمجموعة من الصيانات الكبرى تصل إلى حوالي 500 مليون درهم.

ونفى بنعزوز، في معرض جوابه عن سؤال جريدة هسبريس، أن تكون الطريق السيار بالمغرب أغلى من الدول الأخرى، مرجعا الأمر إلى كون تجهيزها والمواد المستعملة لا تحصل عليها بنفس الثمن بهذه الدول.

وزاد موضحا أن الشركة تعمل على تفادي أداء المواطنين المغاربة الذين لا يتوفرون على السيارات، بالموازاة بين الضرائب وما يؤديه المستعملون لها.

وبخصوص الأخبار التي يجري تداولها بكون الشركة سيتم تفويتها إلى الأجانب، اعتبر بنعزوز أن هذه الأخبار "عارية من الصحة"، مضيفا أن القرار ليس بيد إدارته وإنما بيد الحكومة.