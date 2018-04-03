مستخدمون يعتصمون بمحطة "أوطوروت خريبكة"

صالح الخزاعي من خريبكة

دخل سبعة شبّان في اعتصام إنذاري بمحطة الأداء بالطريق السيار عند مدخل مدينة خريبكة، ناصبين في معتصمهم خياما ولافتات كُتب عليها "كرامة عمال مركز الاستغلال برشيد بني ملال تنتهك من طرف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بتواطؤ مع الشركة المتعاقدة، بطردها للعمال بعد أزيد من سنتين من العمل".

وأصدرت نقابة مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب برشيد بني ملال، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيانا استنكاريا وبلاغا حول الموضوع، أشارت من خلالهما إلى أن "الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تتماطل في تفعيل مدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل، وتحاول النيل من كرامة المستخدمين والإصرار على تأجيج الوضع بتواطؤ مع الشركة المتعاقدة، من خلال تسريح الأجراء العاملين في محطات الأداء وتعويضهم بآخرين جدد في نفس مكان العمل، بعد اشتغالهم لأزيد من سنتين".

وجاء في البيان والبلاغ معا: "هناك تحايل واضح على مدونة الشغل التي تؤكد أن الاستمرار والاستقرار هو الأصل، عوض تكريس العمل بعقود شغل محددة المدة وتعويض العمال بآخرين"، وأن "المعتصمين يستغربون من وقوف وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك موقف المتفرج حيال هذا المشكل، ويستنكرون انحياز الشركة المتعاقدة لنقابة على حساب نقابة أخرى".

وندّدت النقابة، عبر بلاغ توصلت به هسبريس، بـ"الإقصاء من دخول الاتفاقية الجماعية شهر يونيو الماضي، وإضافة مستخدمين ينتمون لنفس المركز في اللائحة النهائية، رغم عدم إدراجهم في اللائحة الأولية سنة 2011 بكونهم التحقوا بالطرق السيارة سنة 2015"، مستنكرة في الوقت ذاته "تكريس الهشاشة بالمركز والتحايل على القوانين الجاري بها العمل، من خلال إبرام عقود محددة المدة".

وعبّرت النقابة عن "تضامنها المطلق مع المستخدمين ضحايا الطرد التعسفي بعد سنتين من العمل بتفانٍ وإخلاص ومسؤولية، ورفضها لكل أشكال التضييق على الحريات النقابية"، وقرّرت "العمل بالأضواء الحمراء، مع الدخول في اعتصام لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، ووقفات احتجاجية وكافة الأشكال النضالية التصعيدية بمرفق الطرق السيارة بخريبكة"، مطالبة في الوقت ذاته "وزير الداخلية، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك، بصفته الوصي على القطاع، بالتدخل العاجل".

وأجرت هسبريس محاولات عديدة للحصول على رأي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من خلال الاتصال بالرقم الهاتفي الوارد في الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، ورقم هاتف مركز الاستغلال "خريبكة بني ملال"، غير أن الهاتفين ظلّا يرنّان دون مجيب، كما ربطت الاتصال بمركز الاتصال الخاص بالشركة، إلا أن المُجيب على المكالمة أكّد عدم إمكانية الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع، مع عدم قدرته على إحالة الجريدة على المصلحة المكلفة بالتواصل، بحجة أن مهامه تقتصر على استقبال مكالمات زبناء الطريق السيارة والإجابة عن تساؤلاتهم.