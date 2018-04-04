السعودية تدعو المغاربة "ضحايا الوظائف" إلى مقاضاة شركات وهمية

هسبريس - عبد الرحيم العسري

بالرغم من إثارة الموضوع سابقاً من لدن جريدة هسبريس الإلكترونية بعد توصلها بشكايات من قبل شباب مغاربة من مختلف أنحاء المملكة، تُواصل شركات وهمية سعودية النصب على مئات الباحثين عن فرص العمل، حيث قامت بالنصب من جديد على ضحايا آخرين؛ ولكن هذه المرة باسم "الشركة الوطنية للاستثمار السياحي"، وهي شركة وهمية قالت إنها ستفتتح فروعها بالدار البيضاء يوم 07 ماي المقبل.

وتوصل عشرات الشباب المغاربة الحاصلين على شواهد عليا، عبر الإنترنت، بعقود عمل من الشركة المزعومة مصادق عليها من السلطات السعودية لشغل الوظائف المعلن عنها بفروع المملكة المغربية، براتب يصل شهرياً إلى 5000 درهم بالإضافة إلى تعويضات عن العمل وتحفيزات مالية مغرية.

واكتشف الضحايا أنهم وقعوا في فخ عملية نصب منظمة بعدما توصلوا بطلب إيداع مبلغ مالي قدره 300 في حساب خاص بفرع وكالة الأسفار الوهمية في الدار البيضاء بهدف تفعيل بطاقته البنكية الدولية، ثم طلبت منهم إيداع مبلغ مالي لا يتجاوز 500 درهم من أجل التأمين الصحي، وفي مرات أخرى بمبرر استكمال الأوراق القانونية.

مسؤول بسفارة المملكة العربية السعودية في الرباط أكد، في تصريح لهسبريس، وجود شركات وهمية تنشط على الإنترنيت تنصب باسم السعودية على شباب مغاربة، وقال: "لا علم لنا بشركة للاستثمار السياحي ستفتتح فروعها بالمغرب قريباً".

وأوضح المسؤول ذاته أنه "لا يُمكن لشركة سعودية أن تقوم بعمليات توظيف كبرى وهي لا تتوفر على مقر قار بالمغرب أو عنوان مدني معروف"، ولفت إلى أن "الشركات التي تطلب من المترشحين المقبولين إرسال أموال قبل الالتحاق بالعمل فهذا نصب واضح".

ودعا المسؤول بسفارة الرياض بالرباط الشباب المغاربة ضحايا عمليات النصب إلى رفع شكاوى ضد هؤلاء النصابين إلى مصالح السفارة قصد مباشرة الإجراءات القانونية في السعودية للبحث عن هذه الشركات الوهمية، من أجل توصل الضحايا بحقوقهم.

ولجأ الواقفون وراء عملية النصب إلى إبداع أوراق مختومة وبعناية فائقة تفيد بأنها حقيقية، مع إدراج عنوان غير واقعي لمقر فرع الشركة بالدار البيضاء والرباط، وأرقام هواتف غير مشتغلة.

وقام عدد من الضحايا السابقين بإنشاء صفحة على "فيسبوك" باسم "وكالة الحج والعمرة والطيران"، يحاولون من خلالها جمع أكبر عدد من الضحايا بهدف التقدم بشكاية لدى وكيل الملك من أجل متابعة صاحب فكرة الشركة الوهمية من خلال رقم حسابه البنكي.

وللإيقاع بالضحايا تعرف الشركة الوهمية "الوطنية للاستثمار السياحي" نفسها على الإنترنيت كونها "تتميز بخدماتها وخبراتها التي تجاوزت خمسة عشر عاماً في مجال السياحة، وكانت حصيلة هذه الخبرة أن العديد من الجهات قد أوكلت للمؤسسة تنفيذ برامج سياحية خاصة بها، كما تقوم المؤسسة بتنفيذ وبيع برامج سياحية لكثير من الشركات المحلية والدولية".