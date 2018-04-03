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الرئيسية | مجتمع | بنعزوز يتوعد راشقي العربات بالحجارة في الطرق السيارة بالصرامة

بنعزوز يتوعد راشقي العربات بالحجارة في الطرق السيارة بالصرامة

بنعزوز يتوعد راشقي العربات بالحجارة في الطرق السيارة بالصرامة
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:00

أبرز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أنور بنعزوز، أن هناك نوعا من الصرامة مع الأشخاص الذين يعرضون حياة مستعملي الطريق للخطر عن طريق الرشق بالحجارة.

وفي معرض جوابه على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية في الندوة الصحافية التي عقدت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، قال بنعزوز: "هناك نوع من الصرامة في التعامل مع الأشخاص الذين يقومون برشق السيارات بالحجارة، وهذه أولوية ضد الإجرام"، مضيفا: "هناك عمل جبار لا يجب تبخيسه، والقضاة يتتبعون الأمر عبر وزارة العدل".

وبالرغم من كونه لم يقدم أرقاما مضبوطة عن المعتدين على سيارات الغير بالطريق السيار الذين تم اعتقالهم، سواء من طرف رجال الدرك أو عناصر الأمن، إلا أنه قدّر عددهم للعشرات، موضحا أن "الشركة والجهات الأخرى لا تقوم بالدعاية لذلك".

وأبرز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في معرض جوابه، أن الاعتداءات التي تطال مستعملي "لوتوروت" تتم مواجهتها بطريقتين "وضع كل ما يتعلق بالحماية من أسلاك و"كرياج"، ثم الاعتداءات الإجرامية التي نشتغل فيها مع كل شركاء الشركة لمنعها والقبض على المعتدين إن حدثت، وهو عمل طويل المدى لتقليصها"، وفق تعبيره.

وبخصوص الكاميرات المثبتة على الطريق السيار التي تقوم برصد السرعة، وكل ما يجري على طول الطريق، لفت المسؤول نفسه إلى أنها "تؤدي دورها في الرصد، إلى جانب مهمتها في تسهيل انسيابية السير".

بنعزوز الذي حاول رمي كرة الاعتداءات على مستعملي الطرق السيارة، التي كان من بين ضحاياها امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وزير الداخلية الأسبق، أورد أن "الرشق بالحجارة مشكل كبير، ومكاينش غير في لوتوروت، كاين حتى فالسكك الحديدية"، مضيفا: "نحن نشتغل مع الدرك الملكي والأمن الوطني لتوقيف هاد الناس اللي كيقومو بهذه العملية".

وسبق أن تعرضت سيارة وزير الداخلية السابق امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية رئيس جهة فاس مكناس، للرشق بالحجارة على مستوى الطريق السيار الرابط بين طنجة وأصيلة، بعدما كان عائدا إلى الرباط رفقة سائقه من عاصمة البوغاز.

وزير الداخلية السابق فوجئ بالحجارة تنهال على الواقي الأمامي لسيارته، على مستوى وادي تهدارت؛ ما تسبب في أضرار مادية بليغة بالسيارة، في حين أصيب هو إصابة خفيفة قرب العين، وتعرض السائق بدوره لإصابات خفيفة.

وكان عدد من مستعملي الطريق السيار تحدثوا، في الآونة الأخيرة، عن تعرضهم لاعتداءات ورشق بالحجارة من طرف مجهولين، تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة ورعب نفسي، وكاد يعرض حياتهم للخطر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - سعيد الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:18
عندنا في الجزائر يتم رشق القطارات بالحجارة! أظن أن المشكل مشكل تربية في الأساس، وردع الأباء وتحميلهم مسؤولية أولادهم واجب في مثل هذه الحالات.
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2 - مرتن بري دو كيس الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:24
بغينا نعرفوا كيفاش آ ااسي مدير ااطرقان غادي تتعرضوا لاناس فاليل او متعرف ااحجرة منين جاية...خصكم تكتروا من السيارات ديالكم اللي يحضيوا الطريق...من وجدة حتى لتازة كاينة وحدة كتمشي فالطريق المعاكس..الى طلبت النجدة خصها توصل للبياح عاد دجي عندك....حتى يكون حمو مات.
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3 - hassan librairie الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:27
Svp Monsieur le Directeur , ceci est la question de sécurité des citoyens nous avons besoin de solutions
concrètes dans le plus brefs délai.
la question qui se pose MONSIEUR: Quelle est votre
stratégie actuelle pour luter contre ce genre de crime
Moi personnellement j'ai pris la décision de ne pas voyager sur l’autoroute pendant la nuit.

Merci
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4 - Said الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:28
لولا رشق سيدهم محند العنصر لا سمعنا بفتح تحقيق. يكفي تعرض أصحاب السيارات إلى الرشق بالحجارة في طريق السيار لرمي ملف احتضان كأس العالم في قمامة الازبال. دولة بدون سيادة مستعمرة شمالا من إسبانيا وشرقا من الجزائر و جنوبا من طرف قوات المو نرسوا وتتنافس مع الاقوياء. رحم الله من عرف قدر نفسه. ودبا وجدوا خدام الدولة إلى الصفوف الأولية ادا تم اعلان الحرب مع البوليساريو. الشعب المغلوب على أمره لا دخل له لا من قريب ولا من بعيد مع هاد وجع الراس إلا الأغبياء.
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5 - الهمجية الجبانة الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:29
الرشق بالحجارة يجب أن يُحْكَمَ بالإعدام لأنه ينطوي عليه نية القتل الجبان
حقيقة أن البحر الأبيض المتوسط هو الفرق بين الإنسان والحيوان
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4
6 - خليل الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:30
من وجهة نظري الشخصية يجب أن يعدم هؤلاء المجرمون وسط دواويرهم وأمام أهاليهم كي يكونوا عبرة لكل من سولت نفسه القذرة القيام بهذه الأعمال الإجرامية في حق المواطنين العزل، فرمي الحجارة على السيارات التي تكون مسرعة في الطرق السيارة هو بمثابة شروع في القتل، وكم من روح أزهقت بهذه الطريقة البشعة، وكم من شخص أصيب بعاهة مستديمة بسبب هؤلاء الملاعين، لذا يجب الحزم واتخاذ القرار الصائب بإعدامهم، فأرواحهم ونفوسهم نتنة وقذرة، وفناؤهم أرحم بكثير من بقائهم كقنابل موقوتة تهدد سلامة المواطنين الأبرياء
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7 - المعلق السخفان الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:32
لي شدوه احيدو ليه اديه ؤ شوف واش باقي شي واحد ازعم
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8 - Votre responsabilité الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:34
Il est dû devoir de cette société de sécuriser les autoroutes. C'est sa responsabilité . elle devra mettre en place des dispositifs de prévoyance mais aussi mobiliser des brigades autoroutières pour prévenir et mettre la main sur ces bandits.
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9 - واو الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:36
كل ما يحدث يدل على أن العدالة متساهلة جدا مع المجرمين
الأعمال الشاقة لهؤلاء المجرمين
تنضيف الطرقات تحت حرارة 40 درجة
العمل طول النهار في الحفر
....... السجن و حده غير كافي
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10 - متابع الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:45
ليس فقط الصرامة و لكن الضرب من حديد لمن تخوله نفسه رمي الحجارة و تعريض ناس ابراياء للموت المحقق لغرض السرقة بكل برودة . الاعدام حتى يكون عبرة للغير.
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11 - Ali الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:50
يحب على الشركة ان تضع فوق القناطر شبابيك تمنع من رمي الحجارة من فوقها .حقيقة عندما امر تحت اي قنطرة الا و ياخذني الخوف ولا اطمءن الا بعد اجتيازها.و كذلك الامر عند القنطرة الوموالية
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