بنعزوز يتوعد راشقي العربات بالحجارة في الطرق السيارة بالصرامة

هسبريس - عبد الإله شبل

أبرز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أنور بنعزوز، أن هناك نوعا من الصرامة مع الأشخاص الذين يعرضون حياة مستعملي الطريق للخطر عن طريق الرشق بالحجارة.

وفي معرض جوابه على سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية في الندوة الصحافية التي عقدت اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، قال بنعزوز: "هناك نوع من الصرامة في التعامل مع الأشخاص الذين يقومون برشق السيارات بالحجارة، وهذه أولوية ضد الإجرام"، مضيفا: "هناك عمل جبار لا يجب تبخيسه، والقضاة يتتبعون الأمر عبر وزارة العدل".

وبالرغم من كونه لم يقدم أرقاما مضبوطة عن المعتدين على سيارات الغير بالطريق السيار الذين تم اعتقالهم، سواء من طرف رجال الدرك أو عناصر الأمن، إلا أنه قدّر عددهم للعشرات، موضحا أن "الشركة والجهات الأخرى لا تقوم بالدعاية لذلك".

وأبرز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، في معرض جوابه، أن الاعتداءات التي تطال مستعملي "لوتوروت" تتم مواجهتها بطريقتين "وضع كل ما يتعلق بالحماية من أسلاك و"كرياج"، ثم الاعتداءات الإجرامية التي نشتغل فيها مع كل شركاء الشركة لمنعها والقبض على المعتدين إن حدثت، وهو عمل طويل المدى لتقليصها"، وفق تعبيره.

وبخصوص الكاميرات المثبتة على الطريق السيار التي تقوم برصد السرعة، وكل ما يجري على طول الطريق، لفت المسؤول نفسه إلى أنها "تؤدي دورها في الرصد، إلى جانب مهمتها في تسهيل انسيابية السير".

بنعزوز الذي حاول رمي كرة الاعتداءات على مستعملي الطرق السيارة، التي كان من بين ضحاياها امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية وزير الداخلية الأسبق، أورد أن "الرشق بالحجارة مشكل كبير، ومكاينش غير في لوتوروت، كاين حتى فالسكك الحديدية"، مضيفا: "نحن نشتغل مع الدرك الملكي والأمن الوطني لتوقيف هاد الناس اللي كيقومو بهذه العملية".

وسبق أن تعرضت سيارة وزير الداخلية السابق امحند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية رئيس جهة فاس مكناس، للرشق بالحجارة على مستوى الطريق السيار الرابط بين طنجة وأصيلة، بعدما كان عائدا إلى الرباط رفقة سائقه من عاصمة البوغاز.

وزير الداخلية السابق فوجئ بالحجارة تنهال على الواقي الأمامي لسيارته، على مستوى وادي تهدارت؛ ما تسبب في أضرار مادية بليغة بالسيارة، في حين أصيب هو إصابة خفيفة قرب العين، وتعرض السائق بدوره لإصابات خفيفة.

وكان عدد من مستعملي الطريق السيار تحدثوا، في الآونة الأخيرة، عن تعرضهم لاعتداءات ورشق بالحجارة من طرف مجهولين، تسبب لهم في خسائر مادية كبيرة ورعب نفسي، وكاد يعرض حياتهم للخطر.