24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:42
|07:10
|13:36
|17:05
|19:53
|21:10
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مغربي يقتل طليقته البلجيكية بـ13 طعنة سكين
- مستخدمون يعتصمون بمحطة "أوطوروت خريبكة"
- نواب ومواجهة البوليساريو
- بنعزوز يتوعد راشقي العربات بالحجارة في الطرق السيارة بالصرامة
- بنعتيق يدعو بمراكش إلى اكتساح السلع المغربية للأسواق الأمريكية
شكاوى تلاحق تعثر مشاريع صحية بـ"مراكش الحاضرة المتجددة" (5.00)
جدل مقالب "الكاميرا الخفية" يعود إلى الواجهة قبيل شهر رمضان (5.00)
قياديون يساريون يحتجون بجرادة لدعم مطالب الحراك الاجتماعي (5.00)
- الأمم المتحدة "تؤيد" البوليساريو وتنفي توغلات عسكرية بالصحراء - (160)
- معلقون يرحبون بالتجنيد العسكري ويدعون إلى الحرب لردع الانفصال - (110)
- وصف النبي آدم بـ"المسلكط" يقذف الشوبي وسط نيران إسلاميين - (98)
- هكذا تشتعل بوادر "حرب الصحراء" بين المغرب وجبهة البوليساريو - (84)
- وهم "الأراضي المحررة" يكشف عزلة البوليساريو وراء الجدار الأمني - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أفيلال تكرم راصدي التغيرات المناخية في المملكة
احتفلت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم، باليوم العالمي للأرصاد، الذي يصادف الـ 23 من مارس من كل سنة، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال.
وعرف اللقاء الذي أقيم بمقر مديرية الأرصاد الجوية بمدينة الدار البيضاء الاحتفاء بمجموعة من النساء والرجال الذين يشتغلون في صمت وفي الخفاء، والذين يقومون برصد الأحوال الجوية والتغيرات المناخية في المملكة.
وأكد الحسين يوعابد، المتحدث باسم مديرية الأرصاد الجوية، في تصريح لهسبريس، أن هذا اليوم الذي يتم الاحتفاء فيه بموظفي المديرية وبالمرأة الرصدية، هو "اعتراف بأطر وتقنيي الأرصاد، وعلى رأسهم النساء، وبالأدوار التي يقومون بها يوميا".
واعتبر يوعابد هذا اليوم "فرصة لإبراز المجهودات التي يقوم بها التقنيون والأطر في الرصد وتوقع الأحوال الجوية وتتبع النشرات، وغيرها"، مبرزا أن "هؤلاء يقومون بأدوار مهمة، من بينها إعداد توقعات ودراسات تقييم مستوى المناخ على المستوى المغربي والعالمي".
من جهتها، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، وفي كلمة لها أمام الحاضرين من الأطر والتقنيين، تحدثت عن دور القطاع في الحفاظ على الأشخاص والممتلكات والتنبيه والتحذير عبر النشرات الإنذارية.
وبالنظر إلى كون احتفال الأرصاد الجوية الوطنية باليوم العالمي للأرصاد يتضمن اعترافا بالمرأة المغربية عامة، والنساء اللواتي يشتغلن في صمت بالمديرية خاصة، نوهت أفيلال بدور النساء الرصديات والعمل الجبار الذي يقمن به في سبيل رصد الظواهر الجوية.
وأشادت كاتبة الدولة بالموظفين المحالين على التقاعد، وشددت على أنهم قاموا بأدوار مهمة طوال مشوارهم المهني بالأرصاد الجوية، وقدموا خدمات جليلة.
وقالت أفيلال إن "الأرصاد الجوية، بفضل العمل الذي قامت به واليقظة التي تعرفها، مكنت من تجاوز التغيرات المناخية التي عرفها المغرب من تساقطات وثلوج، ومر ذلك بسلام".
وقد جرى خلال هذا الاحتفال تكريم مجموعة من المتقاعدين الذين قضوا زهرة عمرهم في مديرية الأرصاد الجوية، وعددهم 18 متقاعدا، وتم توزيع أوسمة على مجموعة من الأطر المنعم عليهم بها.