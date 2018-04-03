24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:1013:3617:0519:5321:10
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. الأمم المتحدة تتمسك بنفي توغل عسكري للبوليساريو (5.00)

  2. ترامب يطالب بسن قوانين صارمة خاصة بالهجرة (5.00)

  3. شكاوى تلاحق تعثر مشاريع صحية بـ"مراكش الحاضرة المتجددة" (5.00)

  4. جدل مقالب "الكاميرا الخفية" يعود إلى الواجهة قبيل شهر رمضان (5.00)

  5. قياديون يساريون يحتجون بجرادة لدعم مطالب الحراك الاجتماعي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أفيلال تكرم راصدي التغيرات المناخية في المملكة

أفيلال تكرم راصدي التغيرات المناخية في المملكة

أفيلال تكرم راصدي التغيرات المناخية في المملكة
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 20:10

احتفلت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم، باليوم العالمي للأرصاد، الذي يصادف الـ 23 من مارس من كل سنة، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال.

وعرف اللقاء الذي أقيم بمقر مديرية الأرصاد الجوية بمدينة الدار البيضاء الاحتفاء بمجموعة من النساء والرجال الذين يشتغلون في صمت وفي الخفاء، والذين يقومون برصد الأحوال الجوية والتغيرات المناخية في المملكة.

وأكد الحسين يوعابد، المتحدث باسم مديرية الأرصاد الجوية، في تصريح لهسبريس، أن هذا اليوم الذي يتم الاحتفاء فيه بموظفي المديرية وبالمرأة الرصدية، هو "اعتراف بأطر وتقنيي الأرصاد، وعلى رأسهم النساء، وبالأدوار التي يقومون بها يوميا".

واعتبر يوعابد هذا اليوم "فرصة لإبراز المجهودات التي يقوم بها التقنيون والأطر في الرصد وتوقع الأحوال الجوية وتتبع النشرات، وغيرها"، مبرزا أن "هؤلاء يقومون بأدوار مهمة، من بينها إعداد توقعات ودراسات تقييم مستوى المناخ على المستوى المغربي والعالمي".

من جهتها، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، وفي كلمة لها أمام الحاضرين من الأطر والتقنيين، تحدثت عن دور القطاع في الحفاظ على الأشخاص والممتلكات والتنبيه والتحذير عبر النشرات الإنذارية.

وبالنظر إلى كون احتفال الأرصاد الجوية الوطنية باليوم العالمي للأرصاد يتضمن اعترافا بالمرأة المغربية عامة، والنساء اللواتي يشتغلن في صمت بالمديرية خاصة، نوهت أفيلال بدور النساء الرصديات والعمل الجبار الذي يقمن به في سبيل رصد الظواهر الجوية.

وأشادت كاتبة الدولة بالموظفين المحالين على التقاعد، وشددت على أنهم قاموا بأدوار مهمة طوال مشوارهم المهني بالأرصاد الجوية، وقدموا خدمات جليلة.

وقالت أفيلال إن "الأرصاد الجوية، بفضل العمل الذي قامت به واليقظة التي تعرفها، مكنت من تجاوز التغيرات المناخية التي عرفها المغرب من تساقطات وثلوج، ومر ذلك بسلام".

وقد جرى خلال هذا الاحتفال تكريم مجموعة من المتقاعدين الذين قضوا زهرة عمرهم في مديرية الأرصاد الجوية، وعددهم 18 متقاعدا، وتم توزيع أوسمة على مجموعة من الأطر المنعم عليهم بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.