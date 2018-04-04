الحملات التحسيسية "تفشل" في إقناع المغاربة بالتبرع بالأعضاء

وائل بورشاشن*

ينظم القانون 16.98 عملية التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وأدخلت الحكومة السابقة تعديلات على هذا القانون لتَسهُل عملية التبرع، كما دعت وزارة الصحة إلى تأسيس "لجنة لتتبع التحسيس" بهدف القيام بحملات تستهدف المغاربة لحثهم على التسجيل في سجل المتبرعين بالأعضاء، لكن رغم ذلك يبقى عدد المتبرعين منخفضا؛ إذ لا يتعدى ألفا وخمسمائة شخص على الصعيد الوطني.

غياب الاستمرارية

رمضاني بنيونس، رئيس المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ذكر أن عدد المتبرعين المسجلين في سجل التبرع "تقريبا 1500 على الصعيد الوطني".

وأضاف بنيونس أن الحملة من أجل التبرع "لم تكن يوما مستمرة، بل كانت دائما مؤقتة"، ورمى بالسبب في ذلك إلى الوزارة المسؤولة، موضحا أن "اللقاء الوطني الذي كان في عهد وزير الصحة السابق، الحسين الوردي، تم الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة لتتبع التحسيس، لكن ذلك لم يحدث، مع الأسف".

رئيس المجلس الذي تُشرف عليه وزارة الصحة نفى أن تكون لجنة التحسيس التي دعت إليها الوزارة "قد اجتمعت في يوم من الأيام"، وبيّن أن الحملات التحسيسية التي تستمر على طول السنة تقوم بها فقط المستشفيات الجامعية "خارج يوم التبرع بالأعضاء والأنسجة"، في إشارة إلى اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء الذي يوافق الـ 17 من أكتوبر من كل سنة.

وأضاف بنيونس أن عدم القيام بحملات منتظمة على طول السنة "مشكل نطرحه كأطباء متخصصين في هذا الميدان"، وأبرز أن "المجلس الاستشاري لزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ينظم حملات بشكل ذاتي، إلا أن المشكل المطروح هو أن المجلس يجب أن يتجدد، لأن فترة ثلاث سنوات مرت صلاحيتها حسب القانون 16.98"، قبل أن يستدرك بالقول: "الآن يتجدد المجلس، وسيتم التصريح بهذا في الأيام القليلة القادمة على الصعيد الوطني".

حملات موازية

قامت الغرفة الفتية العالمية بالرباط (JCI) بسلسلة من الحملات التحسيسية حول التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية عن طريق المحاضرات، واللقاءات والورشات، وأطلقت نداءات للتبرع.

غزلان مرزاق، نائبة رئيسة غرفة الرباط، قالت إن عدد المتبرعين ارتفع بعد الحملات التي نظمتها الغرفة بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالأعضاء البشرية، وأعطت مثالا بحملة شهر أكتوبر من السنة الماضية التي سجلت 32 متبرعا في سجل التبرع بالأعضاء.

وصرحت مرزاق بأن حملة الغرفة الفتية العالمية بالرباط ما زالت مستمرة، كاشفة أنها تهيئ لمحاضرة توعوية حول التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية في شهر ماي المقبل "سنطلق فيها مبادرة نُعد فيها لشهر أكتوبر القادم".