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الرئيسية | مجتمع | حرق جواز سفر يهز محاكمة معتقلي حراك الريف

حرق جواز سفر يهز محاكمة معتقلي حراك الريف

حرق جواز سفر يهز محاكمة معتقلي حراك الريف
هسبريس- عبد الإله شبل
الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 23:02

بعدما شهدت جلسة محاكمة محمد جلول، أبرز نشطاء حراك الريف، أمس الاثنين سيادة الصمت والهدوء، عاد التوتر ليخيم على جلسة اليوم الثلاثاء بعد عرض شريط فيديو للمعتقل عبد الصادق بوجيبار وهو يقوم بحرق جواز سفره المغربي.

فقد انتفض معتقلو الحراك على عرض القاضي علي الطرشي لفيديو بوجيبار حتى قبل ظهور اللقطة التي يتم فيها حرق الجواز؛ إذ ثار نبيل أحمجيق، الذي يوصف بـ"دينامو الحراك"، من داخل القفص الزجاجي، ليعلن رفضه عرض الفيديو.

وتابع: "هذا الشخص ليس وحده من حرق بطاقته الوطنية، بل هناك العديد من الفيديوهات لأشخاص يتحدرون من مختلف مناطق المغرب وليس الريف فقط قاموا بإحراق جوازات سفرهم".

وبعد الفوضى التي أحدثت في القاعة، أقدم القاضي علي الطرشي على طرد نبيل أحمجيق، وأعلن عن رفع الجلسة إلى حين عودة الهدوء.

وعرضت المحكمة على المتهم محمد جلول مكالمة جمعته بالمدعو بلال عزوز، خاطب فيها هذا الأخير جلول قائلا: "أستاذ، يقول لك بوجيبار خاصك تقود الحراك بعد محاصرة الزفزافي"، ليرد عليه جلول قائلا: "تحياتي".

واعتبر المعتقل أن ما دار بينه وبين المتصل أمر عادٍ، وقال: "أنا نقابي وفاعل حقوقي، والكل يعرف مواقفي"، مضيفا: "كيف يأتي شاب في عمر ابني ليعطيني الأوامر؟ لا أحد يأمرني، أقوم بما يمليه عليّ موقفي".

وحول علاقته ببلال عزوز، نفى جلول أي صلة له به، وقال: "ما أعلمه هو أنه حُرم من الدراسة وعانى الحرمان وهاجر إلى أوروبا".

وجوابا عن علاقته بالمدعو فريد ولاد لحسن، الذي يعد بحسب النيابة العامة من انفصاليي الخارج، رد جلول بأنه "ابن بلدتي، درسنا معا في الابتدائي، ولم أتسلم منه أي مبلغ مالي، عكس ما ورد في محاضر الملف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زياد الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 23:17
ينتفضون بعد رؤية الشريط...ما هذا الهراء؟ لماذا احرق جواز سفره اصلا ما دام يدعي المطالبة باصلاحات اجتماعية؟ انا اشكر القضاء على الوقوف عند هذه النقطة و ادعوه باسم كل المغاربة الى ايقاع اقصى العقوبات على هذه الحفنة من المخربين لاستخفافهم بمشاعر الامة و رموز وجودها حتى يكونوا عبرة لذويهم. و ليفرحوا لكونهم في المغرب ...لانهم لو كانو في بلد آخر لتمت متابعتهم بالخيانة العظمى و اعدامهم بسرعة بعد نزع الجنسية عنهم.
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12
2 - Cha3bl ma9hour الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 23:32
على الشعب أن يطالب بإسقاط الأحزاب وإحلال البرلمان، تعدد الأحزاب تعدد الخونة و المجرمين، محاربة الفساد والإستبداد تبدء بالمطالبة بحزبين أو ثلاث، تعليم موحد ذو جودة عالية في كافة أرجاء الوطن، إسقاط التعليم الخاص، نزاهة وستقلالية القظاء، الإهتممام بجودة قطاع الصحة وإسقاط المصحات الخاصة التي تستنزف جيوب المواطنين، محاربة الطبقية والفوارق الإجتماعة بالضغط بقوة على وزارة الإقتصاد والمالية بالإعلان الصريح والشفاف عن الحد الأدنى والأقصى للأجور، لا يمكن لعامل نظافة أن يتقاضى أجرا أقل من 2000 درهم في المقابل البرماني ما يزيد عن 40000 درهم والوزير 70000...
ما معنى أن يكون لذينا 37 حزب و39 وزير و 395 برلماني وماشاء الله من المجالس الجماعات و المستشارين؟؟ إنهم خدام الدولة المتلاعبين بمصير الشعب وأرزاقه و ثرواته...
يجب تقليص هاؤلاء إلى أقل من الربع، وأن تتوفر فيهم شروط العمل السياسي كالشواهد العليا في الإقتصاد والعلوم سياسية والإجتماعية والقانون إذا أردنا كالشعب تحقيق العدالة ...
هذا ما يجب على الشعب المطالبة به من أجل محاربة الفساد والإستبداد، نريد رجالا وليس أشباه الرجال...
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3 - سلام الناظوري الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 23:34
المحكمة المغربية تحولت إلى مهزلة و القضاة لديهم انحيازات للانظمة و لا يوجد تطبيق عادل للقانون او الدستور و المواطن يصبح في نظرهم كالعبد نهك عن خلط الاوراق و خلق ادلة من العدم، الله يأخذ الحق في كل ظالم حيا و ميتا ... نفس السيناريوا الان في جردا و قريبا في مكنكم و اقاليمكم و غدا سيقلون عنكم انفصاليون تدعون الى الفتنة و زعزعة استقرار مصالح العياشة
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4 - Hicham UK الثلاثاء 03 أبريل 2018 - 23:49
احراق الجواز يتم المعاقبة عليه في كل بلدان العالم و ليس المغرب فقط.
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5 - دعوة الحق الأربعاء 04 أبريل 2018 - 00:16
تحية حارة للقضاء المغربي الذي أفحم هؤلاء المشاغبين بعرض الحقائق التي تدينهم بطريقة قانونية لم يملكوا معها سوى الصراخ و العويل ليعرقلوا سير الجلسات معتقدين بذلك أنهم سيتمكنوا من التشويش على القاضي ؛ لكنهم يجهلون ان تصرفاتهم تلك توضح بجلاء ضحالة فكرهم و سطحية فهمهم للقانون و تؤكد وصولهم إلى الباب المسدود.
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