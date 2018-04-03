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كُتّاب وآراء
حرق جواز سفر يهز محاكمة معتقلي حراك الريف
بعدما شهدت جلسة محاكمة محمد جلول، أبرز نشطاء حراك الريف، أمس الاثنين سيادة الصمت والهدوء، عاد التوتر ليخيم على جلسة اليوم الثلاثاء بعد عرض شريط فيديو للمعتقل عبد الصادق بوجيبار وهو يقوم بحرق جواز سفره المغربي.
فقد انتفض معتقلو الحراك على عرض القاضي علي الطرشي لفيديو بوجيبار حتى قبل ظهور اللقطة التي يتم فيها حرق الجواز؛ إذ ثار نبيل أحمجيق، الذي يوصف بـ"دينامو الحراك"، من داخل القفص الزجاجي، ليعلن رفضه عرض الفيديو.
وتابع: "هذا الشخص ليس وحده من حرق بطاقته الوطنية، بل هناك العديد من الفيديوهات لأشخاص يتحدرون من مختلف مناطق المغرب وليس الريف فقط قاموا بإحراق جوازات سفرهم".
وبعد الفوضى التي أحدثت في القاعة، أقدم القاضي علي الطرشي على طرد نبيل أحمجيق، وأعلن عن رفع الجلسة إلى حين عودة الهدوء.
وعرضت المحكمة على المتهم محمد جلول مكالمة جمعته بالمدعو بلال عزوز، خاطب فيها هذا الأخير جلول قائلا: "أستاذ، يقول لك بوجيبار خاصك تقود الحراك بعد محاصرة الزفزافي"، ليرد عليه جلول قائلا: "تحياتي".
واعتبر المعتقل أن ما دار بينه وبين المتصل أمر عادٍ، وقال: "أنا نقابي وفاعل حقوقي، والكل يعرف مواقفي"، مضيفا: "كيف يأتي شاب في عمر ابني ليعطيني الأوامر؟ لا أحد يأمرني، أقوم بما يمليه عليّ موقفي".
وحول علاقته ببلال عزوز، نفى جلول أي صلة له به، وقال: "ما أعلمه هو أنه حُرم من الدراسة وعانى الحرمان وهاجر إلى أوروبا".
وجوابا عن علاقته بالمدعو فريد ولاد لحسن، الذي يعد بحسب النيابة العامة من انفصاليي الخارج، رد جلول بأنه "ابن بلدتي، درسنا معا في الابتدائي، ولم أتسلم منه أي مبلغ مالي، عكس ما ورد في محاضر الملف".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
ما معنى أن يكون لذينا 37 حزب و39 وزير و 395 برلماني وماشاء الله من المجالس الجماعات و المستشارين؟؟ إنهم خدام الدولة المتلاعبين بمصير الشعب وأرزاقه و ثرواته...
يجب تقليص هاؤلاء إلى أقل من الربع، وأن تتوفر فيهم شروط العمل السياسي كالشواهد العليا في الإقتصاد والعلوم سياسية والإجتماعية والقانون إذا أردنا كالشعب تحقيق العدالة ...
هذا ما يجب على الشعب المطالبة به من أجل محاربة الفساد والإستبداد، نريد رجالا وليس أشباه الرجال...