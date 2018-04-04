شواهد طبية مزورة ترمي بأبرياء في السجون

هسبريس – محمد لديب

تحوّلت حياة أفراد عائلات إلى جحيم حقيقي، بعد أن عجزوا عن الخروج من دوامة القضايا التي رفعت ضدهم، استنادا إلى شواهد طبية اعتبروها مزورة صادرة عن مستشفيات عمومية تابعة لوزارة الصحة بمدينة الدار البيضاء.

ضحايا شواهد طبية مزورة

غير بعيد عن مستشفى مولاي يوسف (الشهير باسم الصوفي)، اجتمع أفراد هذه الأسر، التي تقيم في مدينة الدار البيضاء، نشأت فيما بينهم علاقة صداقة بالصدفة منذ ثلاثة أشهر، بعد أن تعرفوا على بعضهم البعض في الشبكات الاجتماعية، ليتضح فيما بعد أنهم كانوا ضحايا لشواهد طبية تحمل التوقيع نفسه والأرقام التسلسلية نفسها؛ لكن بتواريخ مختلفة، تتوفر هسبريس على نسخ منه.

ودعمت هذه الوثائق (وهي عبارة عن شواهد طبية متطابقة في الأرقام التسلسلية ومختلفة في تواريخ إصدارها) تصريحات يوسف الحياني، وهو واحد من ضحايا الشواهد الطبية المزورة.

وقال إن هؤلاء الضحايا اكتشفوا أنهم ضحية لشبكة منظمة تصدر شواهد طبية مزورة مقابل مبالغ مالية، لاستعمالها في شكايات كيدية يتم وضعها أمام مخافر الشرطة، ليتأكدوا معها أن الشواهد الطبية المزورة هي الطريق الأسرع لإيداع الأبرياء في زنازين السجن.

صدفة اكتشاف الشواهد المزورة

"لقد اكتشفنا بالصدفة أن هناك شهادة طبية مزورة، استعملت ضد (محمد. ن)، حيث تبين أنها تحمل بيانات ووقائع غير صحيحة لكونها تحمل رقما ترتيبيا تسلسليا عدد 00003124 وصادرة بتاريخ 4 مارس 2017"، يقول الحياني في تصريحاته التي أدلى بها لهسبريس.

واستطرد المتحدث: "تصوروا معي أن نفس الشهادة الطبية الحاملة لنفس الرقم التسلسلي عدد 00003124 تم استعمالها ضدي أنا من قبل إحدى السيدات التي تقدمت بشكاية في مواجهتي تتعلق بالضرب والجرح وهي شكاية تحت عدد 52918".

وقال الحياني: "لقد تبين أن الشهادتين الطبيتين الحاملتين للرقم التسلسلي رقم 00003124 تم استعمالهما في شكايات كيدية للزج بشخصين لا يعرفان بعضهما البعض، وفي ملفات مختلفة جغرافيا وزمنيا، للزج بهما في السجن بناء على شواهد طبية صادرة على سبيل المحاباة من قبل طبيب عمومي ضمنهما وقائع وبيانات غير صحيحة وتزويرا واضحا مفضوحا يظهر بجلاء ووضوح تامين".

مفاجآت أخرى

مفاجآت هذا الملف لا تقف عند هذا المستوى، حيث تشير مجموعة من الوثائق التي حصلت عليها هسبريس إلى أن الطبيب الذي وقع هذه الشواهد الطبية المزورة سبق أن تم عرضه على المجلس التأديبي لوزارة الصحة خلال سنة 2011، لكونه زور شهادة طبية دون أن يكون مداوما بمستشفى مولاي يوسف كما جاء على لسان المندوب الجهوي للصحة آنذاك، الذي أحاله على المجلس التأديبي عن طريق قرار، تتوفر هسبريس على نسخة منه، ليتم الاستماع إليه من لدن الضابطة القضائية في السنة نفسها، حيث اعترف بموضوع التزوير.

بالرغم من كل هذه التطورات، لم يتوقف إصدار الشواهد الطبية المزورة، حيث تم استعمال الرقم التسلسلي نفسه للشهادة الطبية المزورة، حيث تم إصدار شهادة طبية أخرى ذات الرقم التسلسلي عدد: 00003149 بتاريخ 10 دجنبر 2017، بتوقيع الطبيب الذي لم يكن في المداومة في ذلك التاريخ، حاملة لرقم ولوج المستشفى SUC عدد: 111778 لفائدة أحد الأشخاص الذي استعملها في شكاية "كيدية" أخرى التي تمت إحالتها على أنظار القضاء في ملف جنحي تحت عدد: 52996 الذي ما زالت أطواره ابتدائيا بالمحكمة الابتدائية الزجرية الدار البيضاء.

ودائما بالمستشفى نفسه، جرى اكتشاف أرقام تسلسلية لشواهد طبية مزورة يجري تداولها بين الأطباء والأشخاص الراغبين في الحصول عليها،

ويتعلق الأمر بشهادة تحمل الرقم التسلسلي عدد: 00003124 صادرة بتاريخ 12 أكتوبر 2016 التي استعملها أحد الأشخاص في مواجهة إحدى الضحايا الخمس الذين التقتهم هسبريس، إلى جانب شهادة طبية أخرى حاملة لنفس الرقم التسلسلي أي 00003124 الصادرة بتاريخ 4 مارس 2017 والتي استعملتها امرأة في مواجهة ضحية ثان من الضحايا الخمس.

شواهد طبية "كيدية"

أمام هذه المعطيات الموثقة، ربطت هسبريس الاتصال بأحد الأطباء العموميين بمستشفى عمومي آخر يقع بعمالة الحي الحسني من أجل الحصول على شهادة طبية، وتبين أن الحصول عليها أمر في غاية السهولة.

الحصول على شواهد طبية، يقول مصدر هسبريس، لا يتطلب سوى التوفر على معارف بعين المكان أو منح "إكرامية" كما يسمّيها الكثيرون، والنتيجة هو الحصول على شهادة طبية رسمية تتضمن مدة عجز تصل إلى 15 يوما.

رأي مندوبية وزارة الصحة

خلال اتصال هسبريس بالمندوبية الجهوية لوزارة الصحة لأخذ رأيها في موضوع تزوير الشواهد الطبية، أكد المسؤولون أن هناك تحقيقا فتح في الموضوع.

وأكدت المندوبية الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدار البيضاء سطات أنها توصلت بشكايات في الموضوع، وهي بصدد دراسة الموضوع لاتخاذ اللازم.