24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3907:0713:3517:0519:5521:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. هذه أسباب التقارب بين "الجماعة" و"النهج" في احتجاجات جرادة (5.00)

  2. هذه تصورات مسؤولين بجهات الصحراء لملف الوحدة الترابية للمملكة (5.00)

  3. قانون جديد يتصدى للتقلبات الاقتصادية بالتكوين المستمر للأجراء (5.00)

  4. انتشال جثتي "حراكين مغربيين" من سواحل الجزائر (5.00)

  5. المغرب يُكذب الأمم المتحدة .. أدلة تثبت توغل البوليساريو بالصحراء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | جمعية تزعم وجود "تلاعبات" بمستشفى ابن سينا

جمعية تزعم وجود "تلاعبات" بمستشفى ابن سينا

جمعية تزعم وجود "تلاعبات" بمستشفى ابن سينا
هسبريس - أمال كنين
الخميس 05 أبريل 2018 - 11:01

زعمت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية وجود تلاعبات في التوظيف بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، مطالبة بـ"التدخل من أجل توقيف التلاعب في المناصب المالية المخصصة لتوظيف الممرضين وتقني الصحة بالمركز".

وقالت الجمعية، ضمن رسالة وجهتها إلى وزير الصحة وتتوفر هسبريس على نسخة منها، إن "مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا أصدرت إعلانا يقضي بتنظيم مباراة يوم 22 أبريل لتوظيف الممرضين وتقنيي الصحة يتنافى وكل المبادئ الجاري بها العمل".

واعتبرت الجمعية أن "الإعلان عن هذه المباراة يتضمن اختلالات جوهرية تضرب في العمق مبدأ الشفافية والعدالة وتفتح الباب أمام التلاعب في عدد المناصب المخصصة لكل فئة من الممرضين وتقنيي الصحة والتي حددها في 290 منصبا دون توزيعها وفق التخصصات المطلوبة بالنسبة لكل فئة".

وتتعدد التخصصات ما بين ممرض متعدد التخصصات وممرض في التخدير والإنعاش وممرض في الصحة النفسية وممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة وتقني المختبر وتقني الأشعة الصحة البيئية الحمية والتغذية..

وطالبت الجمعية بضرورة التدخل العاجل من أجل "ضمان الشفافية حرصا على احترام المبادئ الأساسیة والقواعد الواجب مراعاتھا في كل مرحلة من مراحل تنظیم المباریات؛ وذلك بتحديد عدد المناصب لكل تخصص وفئة مهنية تفاديا للتلاعب في أعدادها"، مضيفة: "وحتى يتمتع المتبارون من حقهم في معرفة عدد المقاعد التي يتبارون من أجلها، علما أن عدد الممرضين وتقني الصحة العاطلين عن العمل يتجاوز 12.000 ممرض وتقني صحي وقابلة من مختلف التخصصات".

وأكدت الجمعية أن التوظیف في المناصب العمومیة یجب أن یتم وفق مساطر تضمن المساواة بین جمیع المترشحین لولوج نفس المنصب، ولا سیما حسب مسطرة المباراة، مذكرة أن البرنامج الحكومي ينص "على ضرورة اعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافیة في ولوج الوظائف العمومیة".

وفي هذا الصدد، أوردت الوثيقة ذاتها: "ولتحقيق ذلك، أوصت اللجنة الوزاریة المكلفة بتتبع ملف التشغیل بضمان مبدأ المساواة بین المترشحین المتوفرین على الشروط المطلوبة لولوج نفس المناصب العمومیة، في إطار من الشفافیة والنزاھة وتكافؤ الفرص".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - رضوان الفتحي الخميس 05 أبريل 2018 - 11:22
وهل هي سوى التلاعبات بل التماطلات والضحك على الادقان لأن المواطن المغربي اصبح في خبر كان الكل مريض ولا من يرحم هذا الشعب الضعيف ليس لنا حتى النقود كي نشتري الدواء من الصيدليات والله حرام عليكم يا وزارة الصحة على كل ما انتم فاعلون بنا لحد الآن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - و نهار كتوظفو كتلاعبو بنا الخميس 05 أبريل 2018 - 11:26
لكن نهار كتوظفو كتلاعبو بالمواطن ..باش تقدر يديوها فيك فالمستشفياتيال اادولة خاص التضويرة او يكون عندك المعارف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
3 - Karim الخميس 05 أبريل 2018 - 11:26
la police et le ministère de tutelle doivent faire des enquetes et arréter les infirmieres et médecins corrompus qui reçoivent les pots de vin
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
4 - yassine الخميس 05 أبريل 2018 - 11:30
ننتضر ان تتحدثوا على ما وىد على بعض القنوات حول مبادرة ممتازة لصاحب تاكسي بتعليق وجهته باستعمال شاشة ، بالنسبة لي كموطن اراها جد مهمة و عماية و تجنب الطاكسيات الدخول و الخروج و اعاقة حركة السير ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.