جمعية تزعم وجود "تلاعبات" بمستشفى ابن سينا

هسبريس - أمال كنين

زعمت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية وجود تلاعبات في التوظيف بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، مطالبة بـ"التدخل من أجل توقيف التلاعب في المناصب المالية المخصصة لتوظيف الممرضين وتقني الصحة بالمركز".

وقالت الجمعية، ضمن رسالة وجهتها إلى وزير الصحة وتتوفر هسبريس على نسخة منها، إن "مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا أصدرت إعلانا يقضي بتنظيم مباراة يوم 22 أبريل لتوظيف الممرضين وتقنيي الصحة يتنافى وكل المبادئ الجاري بها العمل".

واعتبرت الجمعية أن "الإعلان عن هذه المباراة يتضمن اختلالات جوهرية تضرب في العمق مبدأ الشفافية والعدالة وتفتح الباب أمام التلاعب في عدد المناصب المخصصة لكل فئة من الممرضين وتقنيي الصحة والتي حددها في 290 منصبا دون توزيعها وفق التخصصات المطلوبة بالنسبة لكل فئة".

وتتعدد التخصصات ما بين ممرض متعدد التخصصات وممرض في التخدير والإنعاش وممرض في الصحة النفسية وممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة وتقني المختبر وتقني الأشعة الصحة البيئية الحمية والتغذية..

وطالبت الجمعية بضرورة التدخل العاجل من أجل "ضمان الشفافية حرصا على احترام المبادئ الأساسیة والقواعد الواجب مراعاتھا في كل مرحلة من مراحل تنظیم المباریات؛ وذلك بتحديد عدد المناصب لكل تخصص وفئة مهنية تفاديا للتلاعب في أعدادها"، مضيفة: "وحتى يتمتع المتبارون من حقهم في معرفة عدد المقاعد التي يتبارون من أجلها، علما أن عدد الممرضين وتقني الصحة العاطلين عن العمل يتجاوز 12.000 ممرض وتقني صحي وقابلة من مختلف التخصصات".

وأكدت الجمعية أن التوظیف في المناصب العمومیة یجب أن یتم وفق مساطر تضمن المساواة بین جمیع المترشحین لولوج نفس المنصب، ولا سیما حسب مسطرة المباراة، مذكرة أن البرنامج الحكومي ينص "على ضرورة اعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافیة في ولوج الوظائف العمومیة".

وفي هذا الصدد، أوردت الوثيقة ذاتها: "ولتحقيق ذلك، أوصت اللجنة الوزاریة المكلفة بتتبع ملف التشغیل بضمان مبدأ المساواة بین المترشحین المتوفرین على الشروط المطلوبة لولوج نفس المناصب العمومیة، في إطار من الشفافیة والنزاھة وتكافؤ الفرص".