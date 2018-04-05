مذكرة تفاهم تجمع وزارتي العدل المغربية والهندية

هسبريس من الرباط

شهد قصر المؤتمرات بمدينة مراكش مراسيم توقيع مذكرة تفاهم بين "وزارة القانون والعدالة في حكومة الهند"، و"وزارة العدل المغربية"، من أجل تقوية علاقات التعاون بين البلدين في مجال القانون.

وأوضح بلاغ صحافي توصلت به هسبريس أن "توقيع مذكرة التفاهم جرى بين محمد أوجار، وزير العدل المغربي، وP.P. Chaudhary، وزير دولة في وزارة العدل والشؤون العامة في حكومة الهند؛ وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي الأول للعدالة".

وجاء في البلاغ ذاته أن "مذكرة التفاهم تشكّل إطارا لتعزيز الشراكة بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في مجال القانون والتشريع والخبرة في النظام القضائي المدني والجنائي، وتنظيم الندوات العلمية والتدريب المتعلقة بالشؤون القانونية".

وتُعتبر مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، بحسب البلاغ ذاته، "آلية هامة من آليات التعاون بين بلدان جنوب جنوب، بهدف توطيد العلاقات الثنائية من أجل السلام والازدهار للشعبين المغربي والهندي".