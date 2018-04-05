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كُتّاب وآراء
أوجار: استقلالية السلطة القضائية محطة تحول كبرى بالمملكة
قال محمد أوجار، وزير العدل، إن السنة الماضية كانت محطة تحول كبرى في التاريخ القضائي والحقوقي والدستوري لبلادنا؛ إذ خلالها تم التجسيد الفعلي لاستقلالية السلطة القضائية.
وفي تصريح لهسبريس على هامش اختتام فعاليات مؤتمر مراكش الدولي حول العدالة، الذي انعقد تحت شعار "استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، قال أوجار: "على امتداد هذه السنة تمت تعبئة كل الوسائل المادية والإدارية واللوجستيكية ليتم الاستقلال في انسيابية وإيجابية، مع الحرص على أن تظل رمزية هذه الاستقلالية حاضرة لبناء علاقة ثقة بين المواطنين ومنظومة العدالة".
وأوضح أوجار أن "الإصلاح لم يكن تجسيده عملية سهلة ككل التحولات التاريخية العميقة التي تكون بحجم هذا التحول الدستوري التي لا بد أن تواجه بعض الصعاب وبعض العوائق الثقافية وصعوبات في التنزيل"، مشيرا إلى أن الأمر "تم بتعاون يحكمه الانتصار لما جاء في الدستور من استقلال للسلط وترسيخ استقلال السلطة القضائية".
وأوضح المتحدث أن "الاصلاحات في كل دول العالم عملية معقدة، وتراكم من التجارب، وطموح لا يتوقف من أجل إيجاد الأجوبة التي تخص كل بلد".
يشار إلى أن المؤتمر الدولي حول العدالة عرف حضور حوالي ثمانين دولة وما يقارب أربعين وزيرا من دول مختلفة، وصدر عنه "إعلان مراكش" الذي نادى بضرورة "توطيد استقلال السلطة القضائية"، و"توسيع مجال العضوية في المجالس العليا للقضاء"، و"إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة"، بالإضافة إلى ضرورة "ترسيخ حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها"، و"تخليق منظومة العدالة".