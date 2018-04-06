في 6 أشهر .. زوجان مغربيان يستعدان لقطع أطول سكة في العالم

وائل بورشاشن*

في أول مبادرة مغربية، يستعد الزوجان أمل وأنس يقين لقطع أطول سكة في العالم لمدة 6 أشهر، من لاغوس في جنوب البرتغال إلى هوشي مين فيل في جنوب فييتنام، مرورا بإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وبولونيا وليتوانيا ولاتفيا وروسيا ومنغوليا والصين، على امتداد 17000 كيلومتر.

أنس يقين، الذي سبق أن قطع المغرب مشيا على الأقدام في سنتين، قال، في تصريح لهسبريس، إن فكرة الرحلة بدأت عندما وجد هو وزوجته أمل مقالا انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، واسترسل متحدثا: "كنت جالسا أنا وزوجتي أمل، فبدأنا نسأل بعضنا البعض عن رأينا في الموضوع، وبدأنا نبحث على الإنترنيت شيئا فشيئا، حول من أين يمر القطار؟ وكم سيكفينا من الوقت؟ وماذا يمكن أن نرى؟ إلى أن كبر المشروع، وفي الأخير وجدنا أن السكة تمتد على طول 17000 كيلومتر، وتمر عبر 12 دولة وقارتين، وقررنا السفر عبرها".

وأوضح يقين أن الرحلة لن تكون بالقطار نفسه؛ لكنها ستكون على السكة نفسها الممتدة عبر قارتين، كما بين أن الرحلة ستعرف 40 نزولا من القطار لمدة تمتد لـ6 أشهر.

ونفى المتحدث أن يكون لسفره مع أمل هدف من الأهداف التي يودان الدفاع عنها؛ فهما "يسافران من أجل السفر" لأنهما يعيشان من أجل السفر، وعن طريق السفر "وهذا عملنا وحياتنا". ثم استدرك مبينا أن هذا لا يعني أن هدفهما الوحيد هو السفر بل لهما أهداف أخرى جانبية كـ"إعداد مسلسل على الويب سنحاول من خلاله البحث عن مشاريع بديلة، أي الناس الذين عندهم أفكار ومشاريع خارجة عن المألوف في الدول التي نزورها، والمشاريع التي تعطي حلولا بديلة؛ لنوصل رسالة مفادها أنه هناك بدائل، ومشاريع بديلة، تنفع صاحب المشروع ومحيطه".

وعن تجربته مع السفر هو وأمل، قال أنس يقين إنهما لم يختارا هذه الحياة ولم يدافعا عنها إلا لأنهما يجدان فيها أنفسهما، واسترسل موضحا: "أهم شيء هو أنه يجب أن نقوم بالأشياء التي نحب ونناضل من أجل القيام بها لأن هذا هو النجاح ولا علاقة له براتب 10 ملايين، أو مكتب أو لبسة أو سيارة "فشي شكل"؛ فالنجاح هو أن يقوم الإنسان بالأشياء التي يحبها، وطبعا إذا كنت ترتاح في شيء فستتقنه مع الوقت لأنك تعطيه كل جهدك ووقتك".

وأضاف يقين قائلا: "هدفنا، الذي حددناه بعد زواجي أنا وأمال، هو أنه إذا كنا نحب السفر ونرتاح فيه فيجب أن نعيش منه ويكون هو عملنا. ومن هنا، جاءت فكرة القيام بالتدوين خلال السفر، فنكتب ونصور ونعد المقاطع المصورة، ونتعاون مع شركات ومؤسسات مغربية ودولية في هذا المجال".

واستحضر أنس رحلاته السابقة قبل وبعد الزواج كقطعه المغرب مشيا على الأقدام لمدة سنتين، ورحلته مع أمل من بروكسيل إلى سيث في جنوب فرنسا بـ"التوك توك"، ورحلتهما مشيا على الأقدام من شفشاون إلى الداخلة بدعم من وزارة السياحة.

وأضاف أن حياة السفر والترحال تأثر بها منذ كان ابن 13 سنة، و"تقاتل" ليصل إلى تحقيق حلم أن يقوم بما يحبه، "ومن بعدها، جاءت فكرة أن أعيش من القيام بما أحبه، وهذا ليس سهلا في المغرب؛ ولكن لا يوجد شيء سهل، وأنا الآن الحمد لله بخير وعلى خير".