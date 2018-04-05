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كُتّاب وآراء
نقابة "أطباء العام" تنتشي بنجاح الإضراب الوطني
توقف كبير للخدمات الصحية شهدته مختلف مستشفيات المملكة، على إثر تنفيذ الجامعة المستقلة لأطباء القطاع العام، يوم أمس الأربعاء، لإضراب وطني، صاحبته وقفات احتجاجية أمام مختلف المديريات الجهوية والمستشفيات الإقليمية.
منتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أورد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الاضراب كان ناجحا، إذ تمكن من شَّلَ المستشفيات بنسبة 78 في المائة، بعد أن سجلت النقابة نسبة 100 في المائة على مستوى مستشفيات شفشاون، و95 في المائة بتطوان، و87 في المائة بصفرو، و87 في المائة بتازة، فيما لم تقل النسبة عن 50 في المائة بباقي المدن".
وأضاف العلوي أن النقابة تطالب بتوفير أمور عادية؛ أبرزها "تعميم فرض الشروط العلمية والطبية بكافة المؤسسات الصحية، وتوفير ظروف استقبال ملائمة للمواطن حسب ما ينص عليه دستور 2011، والعمل على تحسين آليات الاشتغال داخل المؤسسات وظروف العمل بالنسبة إلى الأطباء، بالإضافة إلى تخويل الرقم الاستدلالي المؤشر 509، كمدخل لمعادلة شهادة الدكتوراه في الطب مع الدكتوراه الوطنية، وإحداث درجتين فوق درجة خارج الإطار".
في السياق ذاته، توعدت النقابة ذاتها، من خلال بيان لها، بـ"تنفيذ إضراب آخر في 26 من شهر أبريل الجاري، بكل المؤسسات الصحية بالمغرب، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، مع إبداء حسن النية في التعامل مع الوزارة وانتظار تجاوبها مع الملف المطلبي".